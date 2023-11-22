虎航、樂桃、捷星全上榜！10大熱門「廉價航空」大比拚　出國旅遊正當時

廉價航空是什麼？

隨著疫情解封、國門開放，台灣人迫不及待上網訂機票，準備飛到日本、韓國等地放鬆度假，除了華航、長榮及星宇航空，為了節省機票錢，短程部分大多數人也會考慮搭乘廉價航空，不過你知道什麼是「廉價航空」嗎？

廉價航空公司（低成本航空公司，LCC）票價不含機場稅、托運行李、餐點等費用，如果旅客想要優先登機、自行選位、加購餐點、托運行李等服務，通常都要加價預購。此外，聯航定義還包含私營企業、簡單管理架構、短途航線來往區域性機場或二線機場、通常只提供經濟艙及一兩種機型為主，但安全方面比照傳統航空公司嚴謹看齊，所以廉價並非代表不安全。

想知道台灣可以搭到哪些廉價航空嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理「十大熱門廉價航空」，趕快來跟我們一起比較看看吧！

image source:翻攝FB／台灣虎航

No.10 捷星航空 Jestar

2019年、2023年被airlineratings.com評為全球十大最安全最佳低成本承運商的捷星航空為澳洲廉價航空，航線遍佈亞太地區、澳洲及紐西蘭等85個地點，採用波音787夢幻客機、空中巴士A321neo（LR）、A320、A321等機型，每週擁有逾5千次航班飛行，另提供Starter Plus、Starter Max組合，也可以額外購買托運行李限額、大排距座位及前排座位、機上娛樂及舒適包等服務。



網友對於捷星航空給予不少好評，「搭過兩次捷星飛東京，都準時起降～覺得位子算是廉航舒服一點的欸」、「今年四月去日本之前，買捷星發現要選飛機餐，應該是除了最便宜的價位以上都有附餐」。

No.9 宿霧太平洋航空 Cebu Pacific Air

宿霧太平洋航空為菲律賓廉航，目前台灣僅限桃園機場出發航班，目的地包含中國、香港、澳門、日本、韓國、菲律賓、越南、汶萊、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、澳大利亞、阿聯酋等國家。像是飛往宿霧Go Basic票種附加免費餐食、手提行李7公斤、最多1件（20公斤）衝浪板、最高2件（20公斤）運動器材行李，還可加購最高4件（40公斤）托運行李及選擇前排機位。

有網友特別提醒，「訂購宿霧太平洋航空的時候，會問你是否要付『PHILIPPINE TRAVEL TAX』，一個人1680P（約980台幣），我以為是離境稅就傻傻的付了，結果後來才發現這是『持有菲律賓護照的人』才要付的」。

No.8 濟州航空 Jeju Air

喜歡連假衝韓國的人，肯定對濟州航空不會陌生！濟州航空於2016年加入價值聯盟，除了是飛往首爾、釜山及濟州島的好選擇，如果要到俄羅斯、蒙古、中國、港澳、日本或是泰國、新加坡、關島、塞班等地區旅遊，濟州航空也能滿足你的需求！濟州航空針對不同類型旅客提供優惠套組、托運行李、預選座位、機內餐點等服務，加入會員還可以累積Refresh Point 1,000P，使用APP初次預訂國際線另享有機票票價5%折扣。

濟州航空整體服務深受旅客買單，「濟州航空應該還不錯吧！聽一些搭過的人都說還不錯」、「濟州跟德威我搭好幾十次了」、「我之前20吋行李箱裝滿+一個後背包去回沒事，覺得飛韓國線的隨身抓得沒有很嚴」。

No.7 越捷航空 VietJetAir

越南低成本航空公司「越捷航空」成立至今已16年，主要服務航線包含越南、印尼、泰國、印度、中國、港澳、台灣、日本等地，特別的是台灣服務據點涵蓋桃園機場、台中機場、台南機場及高雄機場，以高雄飛到越南胡志明市為例，依照個人需求可選擇eco、Deluxe、skyBOSS和BUSINESS等票別，像是skyBOSS可優先選座、辦理登機、處理行李、安檢，還享有高額手提與托運行李、使用豪華貴賓室、私人接送巴士、機上餐飲、4小時以上航班便利套裝服務，無論選擇何種票種都享有Sky Care保險。

許多人對於越捷表現稱讚有加，「可能是我運氣好，近半年坐了五次都準點」、「2019年有搭越捷來回河內，基本上沒什麼問題，記得想坐一起的人一起去報到劃位就好」。

No.6 釜山航空 Busan Air

韓國廉價航空「釜山航空」是韓亞航空子公司，2007年成立後陸續以韓國、日本、越南、寮國、泰國、馬來西亞、菲律賓、蒙古、中國、澳門及台灣作為航線主要據點，另外將行李、座位及機上餐等個別附加服務組合，針對SMART、SMART UP、SMART PLUS、PREMIUM等票種推出「Bundle」服務，也能選擇在出發前2天預訂托運行李、前1天購買優先座位，或是加購芝士炒年糕、拌飯、炸雞套餐、烤肉飯等道地韓式機上餐，若是在釜山金海國際機場登機，還能加價使用休息室，享用高級點心和飲料。

釜山航空長期受到旅客喜愛，「我之前也搭過釜航，真的CP值很高」、「很喜歡釜山航空，搭好幾次了」、「飛機餐好吃+1」、「懷念釜山航空的炒飯啊QQ」、「很棒的一間航空，搭過一次，印象極好」。

No.5 香港快運航空 Hong Kong Express

「香港快運公司」為香港知名聯航，營運據點遍佈日本、韓國、中國、香港、台灣、越南、泰國、柬埔寨及菲律賓等33個地點，以桃園飛往香港來說，旅客可以選擇「自由飛」僅帶輕便手提行李，或是「靈活飛」加價起飛3小時前免費更改機票、優先辦理登機手續，填妥機票資訊後可以選擇托運行李、U-First優先服務，或是加價旅遊數據卡、品嚐港式經典雞蛋仔、港式咖喱魚蛋、蒟蒻珍珠奶茶、鹹蛋黃蒸肉餅飯等美食。

不少人推薦去香港旅遊時選擇香港快運，「HK Express只要不超出原訂的公斤數，寄多少件行李也沒關係喔」、「實際登機時間會比表訂的晚一點，但抵達時間都很準時，回程甚至早到」。

No.4 酷航 Scoot

喜歡乘坐氣派感十足的飛機，推薦你可以試試看酷航（Scoot）！酷航標榜平均機齡不超過6年，目前總共擁有逾50架飛機，機型則從空中巴士A320家族到機身寬敞的波音787夢幻客機，不僅擁有雙走道、座位加寬、彩虹動態照明與電動窗簾，引擎更為安靜無聲、大幅降低亂流干擾，幸運的話還能搭到「皮卡丘專機」，保證讓大人小孩眼睛跟著為之一亮！

酷航航點遍佈亞洲、大洋洲、歐洲、非洲等地，空少、空姐大多會使用中文、英文等多國語言，備受網友青睞，「酷航北海道回台灣平均早到30分鐘至1小時，很神奇」、「我搭酷航，豪經比國航經濟艙大且舒服，30公斤托運秤重不限件，15公斤手提，回程還有專屬櫃檯超讚」。

No.3 亞洲航空 AirAsia

亞洲航空是馬來西亞第二家國際航空公司，同時也是亞洲規模最大的廉價航空公司，選擇航班時可選擇托運行李公斤數、標準座位或平躺座位、餐點供應、加購更改機票、優先報到等服務。以飛往吉隆坡的班機為例，機上餐食包含布哈拉印度雞肉飯、帕南薩馬來耶漿飯、海德拉巴素食印度香飯、秦叔叔海南雞飯等10種料理可供選擇。

網友分享搭乘心得，「有次在尼泊爾晚點16小時，還免費送了一晚五星級住宿」、「買了年票搭了好多次，目前沒有被取消或延遲，只有一班在年底預訂的被改班次，但是有全額刷退」、「真的超值得！8月去吉隆坡有搭到，而且我還是搶到促銷價位，很便宜來回台幣四千有找超划算，真的舒適好睡」。

No.2 樂桃航空 Peach Aviation

常跑日本出差或旅遊的人，如果想搭廉航大多也會考慮「樂桃航空」！樂桃航空創立已12年，同時也是日本著名廉航，航線以日本、台灣、香港、韓國首爾、中國上海、泰國曼谷為主，每航班均提供Simple Peach輕鬆成行、Value Peach滿足基本需求、Prime Peach安心完美組合，根據價格不同提供托運行李、預選座位、取消航班退款服務，另提供台灣人「AFTEE先享後付」，可以先拿到機票並在指定時間完成付款。

旅客透露樂桃乘坐體驗，「樂桃的機師駕駛技術非常棒，起飛跟降落我完全沒有感受到任何的不舒適」、「推樂桃，雖然位置窄，但起降好穩，反正日本很快就到了」、「推樂桃，空姐美美的XD我去程位置比較窄回程比較寬」、「樂桃的便當看起來不錯吃」。

No.1 台灣虎航 Tigerair Taiwan

台灣虎航是台灣目前唯一低成本航空公司，以桃園國際機場作為樞紐機場、高雄小港機場作為重點機場，祭出日本、南韓、澳門、泰國、菲律賓、越南等地航線，如果想要輕鬆成行，可以選擇「tigerlight」，若是想要增加托運行李額度、免費選位、經濟組合餐或變更航班日期，則可以挑選「tigersmart」或者「tigerpro」。此外，台灣虎航經常推出限時優惠，吸引網友上網搶購。

台灣虎航在台灣也是大家推崇的廉價航空，「我之前搭虎航去濟州島，我覺得很舒服欸，跟長榮感覺差不多，長榮只要坐前面的椅背有往後，我一定會卡到」、「虎航真的我大哥，今年去了八趟都是虎航，而且托運算總重不算件數」、「不買托運的話虎航真的我大哥，九月還有一趟三千塊東京來回要飛」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月17日至2023年11月16日，共1年。

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