「奇美博物館」值得一逛嗎？PTT鄉民刷一排喊有料：堪稱台灣烏菲茲美術館
文／姜雅馨
上週六（18日）奇美集團創辦人許文龍辭世，享耆壽95歲，許多人感念其對化學、醫療、藝術、音樂等領域貢獻，其中台南知名景點「奇美博物館」也是許文龍對台灣社會重要貢獻之一，今年8月就曾有網友討論「奇美博物館值得一逛嗎」，當時眾多網友紛紛一面倒表示「很值得」，並列舉多項原因佐證。
台南奇美博物館你逛過了嗎？PTT鄉民推爆：堪稱台灣烏菲茲美術館
今年8月有網友在PTT八卦版上以「奇美博物館值得一逛嗎？」為題發文，原PO表示近期準備去台南度假，剛好看到奇美博物館簡介很吸引人，於是便上網詢問奇美博物館是否真的值回票價。
對此許多網友紛紛大力推薦，「值得，一堆看得懂的收藏，冷氣又強」、「收藏品沒到頂級但是夠通俗，不錯逛」、「很值得喔，兵器區超讚，名畫《聖馬丁與乞丐》有時會被其他國家借展」、「絕對值得，比南故宮好很多，兵器收藏超讚的」、「看畫、看標本，蠻好逛的」、「比古蹟有趣，認真逛可以逛一整天」、「值得，認真看的話至少要兩天，裡面超級大」，還有不少遊客盛讚「去過7、8次，還是覺得很有趣」、「值得，真的有料」、「幾乎沒負評」、「這間堪稱是台灣的烏菲茲美術館」、「很感動的博物館，裡裡外外硬體軟體，台灣最棒的博物館，沒有之一」。
除了裡面展覽內容豐富，奇美博物館建築外圍也非常好拍照取景，稱讚的網友非常多：「值得，很漂亮，跟老婆去超好拍的，算少數我覺得值得推薦的點」、「博物館外面是公園，內外都很好逛」、「值得，室內室外都很好逛，下次還會再去」、「假日很多人會去野餐，傍晚館外拍照的人多」、「值得，蠻平易近人的，外面又漂亮，很Chill」、「外面庭園又大又氣派漂亮」，另有網友推薦參加活動，「聖誕節可以去啊，有活動、氣氛很好...也不熱」、「裡面玩穹頂計畫實境遊戲好玩」。
▲台南奇美博物館被PTT鄉民推爆，盛讚「堪稱是台灣的烏菲茲美術館」。
image source:翻攝FB／奇美博物館 Chimei Museum
美國在台協會主席羅森伯格也朝聖奇美博物館！奇美集團創辦人許文龍辭世成聲量高峰
奇美博物館在《DailyView網路溫度計》「今天我想來點文藝氣息！2023全臺十大超夯博物館 一踏入就氣質加乘」一文排行榜第五名，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年「奇美博物館」聲量趨勢，可以發現6月8日美國在台協會AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）前往台南一日遊，早上參訪奇美博物館，下午到泰成水果店吃冰消暑，品嚐堯平布朗尼、舊來發餅舖椪餅等台南美食，網路聲量累積641筆。
11月18日，奇美博物館臉書小編證實奇美集團創辦人許文龍於上午11時17分離世，許多網友紛紛留言悼念，「感謝許文龍創辦人捐出那麼多藝術品跟博物館給台灣民眾來參觀」、「謝謝許爺爺讓台灣音樂學子能夠享有這麼豐富的資源，祝福您一路好走」、「企業家對社會奉獻精神的最高典範，感謝您！」，網路聲量也來到1,931筆高峰。
從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年「奇美博物館」探索概念，也能發現「台南景點」、「奇美音樂節」、「2023聖誕週末」、「跳出格子」、「跳出格子吧」、「榮耀天使」等字詞，奇美博物館不僅成為台南IG著名打卡景點，今年以電影古典樂舉辦「奇美音樂節」更是受到網友關注，12月即將到來的「2023聖誕週末-DISCO聖誕派對」、年度特展《跳出格子吧》也令人引頸期待，在網路上也有不小關注度。
值得一提的是，奇美博物館頂端「榮耀天使」為創辦人許文龍親手臨摹雕塑作品的放大版，富含榮耀、光輝、守護寓意，盼望能長久守護博物館、守護台南及台灣社會，奇美博物館也將持續24小時點亮穹頂亮光，「因為創辦人對社會的關懷與愛心，幾十年來就像個小光點一樣，盡己所能地將社會給奇美的支持，轉化為可以回饋給大眾的醫療與藝術服務。」
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
▲台南奇美博物館因奇美集團創辦人許文龍辭世，將持續24小時點亮穹頂燈光。
image source:翻攝FB／奇美博物館 Chimei Museum
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月24日至2023年11月19日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『奇美博物館』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)、作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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