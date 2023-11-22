「奇美博物館」值得一逛嗎？PTT鄉民刷一排喊有料：堪稱台灣烏菲茲美術館

文／姜雅馨

上週六（18日）奇美集團創辦人許文龍辭世，享耆壽95歲，許多人感念其對化學、醫療、藝術、音樂等領域貢獻，其中台南知名景點「奇美博物館」也是許文龍對台灣社會重要貢獻之一，今年8月就曾有網友討論「奇美博物館值得一逛嗎」，當時眾多網友紛紛一面倒表示「很值得」，並列舉多項原因佐證。

台南奇美博物館你逛過了嗎？PTT鄉民推爆：堪稱台灣烏菲茲美術館

今年8月有網友在PTT八卦版上以「奇美博物館值得一逛嗎？」為題發文，原PO表示近期準備去台南度假，剛好看到奇美博物館簡介很吸引人，於是便上網詢問奇美博物館是否真的值回票價。

對此許多網友紛紛大力推薦，「值得，一堆看得懂的收藏，冷氣又強」、「收藏品沒到頂級但是夠通俗，不錯逛」、「很值得喔，兵器區超讚，名畫《聖馬丁與乞丐》有時會被其他國家借展」、「絕對值得，比南故宮好很多，兵器收藏超讚的」、「看畫、看標本，蠻好逛的」、「比古蹟有趣，認真逛可以逛一整天」、「值得，認真看的話至少要兩天，裡面超級大」，還有不少遊客盛讚「去過7、8次，還是覺得很有趣」、「值得，真的有料」、「幾乎沒負評」、「這間堪稱是台灣的烏菲茲美術館」、「很感動的博物館，裡裡外外硬體軟體，台灣最棒的博物館，沒有之一」。

除了裡面展覽內容豐富，奇美博物館建築外圍也非常好拍照取景，稱讚的網友非常多：「值得，很漂亮，跟老婆去超好拍的，算少數我覺得值得推薦的點」、「博物館外面是公園，內外都很好逛」、「值得，室內室外都很好逛，下次還會再去」、「假日很多人會去野餐，傍晚館外拍照的人多」、「值得，蠻平易近人的，外面又漂亮，很Chill」、「外面庭園又大又氣派漂亮」，另有網友推薦參加活動，「聖誕節可以去啊，有活動、氣氛很好...也不熱」、「裡面玩穹頂計畫實境遊戲好玩」。

▲台南奇美博物館被PTT鄉民推爆，盛讚「堪稱是台灣的烏菲茲美術館」。

image source:翻攝FB／奇美博物館 Chimei Museum

美國在台協會主席羅森伯格也朝聖奇美博物館！奇美集團創辦人許文龍辭世成聲量高峰

奇美博物館在《DailyView網路溫度計》「今天我想來點文藝氣息！2023全臺十大超夯博物館 一踏入就氣質加乘」一文排行榜第五名，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年「奇美博物館」聲量趨勢，可以發現6月8日美國在台協會AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）前往台南一日遊，早上參訪奇美博物館，下午到泰成水果店吃冰消暑，品嚐堯平布朗尼、舊來發餅舖椪餅等台南美食，網路聲量累積641筆。

11月18日，奇美博物館臉書小編證實奇美集團創辦人許文龍於上午11時17分離世，許多網友紛紛留言悼念，「感謝許文龍創辦人捐出那麼多藝術品跟博物館給台灣民眾來參觀」、「謝謝許爺爺讓台灣音樂學子能夠享有這麼豐富的資源，祝福您一路好走」、「企業家對社會奉獻精神的最高典範，感謝您！」，網路聲量也來到1,931筆高峰。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年「奇美博物館」探索概念，也能發現「台南景點」、「奇美音樂節」、「2023聖誕週末」、「跳出格子」、「跳出格子吧」、「榮耀天使」等字詞，奇美博物館不僅成為台南IG著名打卡景點，今年以電影古典樂舉辦「奇美音樂節」更是受到網友關注，12月即將到來的「2023聖誕週末-DISCO聖誕派對」、年度特展《跳出格子吧》也令人引頸期待，在網路上也有不小關注度。

值得一提的是，奇美博物館頂端「榮耀天使」為創辦人許文龍親手臨摹雕塑作品的放大版，富含榮耀、光輝、守護寓意，盼望能長久守護博物館、守護台南及台灣社會，奇美博物館也將持續24小時點亮穹頂亮光，「因為創辦人對社會的關懷與愛心，幾十年來就像個小光點一樣，盡己所能地將社會給奇美的支持，轉化為可以回饋給大眾的醫療與藝術服務。」

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲台南奇美博物館因奇美集團創辦人許文龍辭世，將持續24小時點亮穹頂燈光。

image source:翻攝FB／奇美博物館 Chimei Museum

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月24日至2023年11月19日。