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汐止百貨商場「和風節」 抽日本高知來回機票

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遠雄廣場「和風節 滿額送你飛日本」，同步推出APP會員當日購物不限金額，可兌換繪馬活動。　圖：遠雄廣場／提供
遠雄廣場「和風節 滿額送你飛日本」，同步推出APP會員當日購物不限金額，可兌換繪馬活動。　圖：遠雄廣場／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一定要搭飛機出國，才能感受到日本文化風情？現在，只要到遠雄廣場參加和風節，就能擁有一趟精彩的日本之旅，充滿魅力的道地活動，還有機會真正去日本旅遊！將透過「和風節 滿額送你飛日本」活動，抽出台北桃園至高知4日的經濟艙來回機票，價值高達20,000元！同時汐止第一間 UNIQLO 也在11/3盛大開幕，擁有300坪的超大購物空間，男女童裝一站購足。

▲汐止第一間 UNIQLO 也在11/3盛大開幕。　圖：遠雄廣場／提供
▲汐止第一間 UNIQLO 也在11/3盛大開幕。　圖：遠雄廣場／提供

「和風節 滿額送你飛日本」活動自即日起至11/30，憑遠雄廣場APP會員，於指定品牌當日消費單筆滿2,000元，抽「台北桃園－日本高知經濟艙單人來回機票」；祈福繪馬活動同步盛大展開，凡遠雄廣場APP會員，並在當日購物不限金額，就可以兌換獨一無二的繪馬。此外，體驗日本浴衣活動，即日起至11/26的每週六、日，當日購物滿500元，即可現場報名參加，體驗時間限30分鐘，感受日本傳統服飾的獨特之處。

▲11月每週六、日可體驗日本浴衣，感受日本傳統服飾之美。　圖：遠雄廣場／提供
▲11月每週六、日可體驗日本浴衣，感受日本傳統服飾之美。　圖：遠雄廣場／提供

多場精彩的DIY活動包括11/11（六）的「特力屋好運來手搖抽獎機DIY」，親手打造手搖抽獎機，獨特的互動裝置，將帶來無盡的樂趣；11/18（六）的「造型祈福御守DIY」，這是專為5至12歲以下的小朋友設計，可以親手創造自己的祈福御守，並且寄託祝福，讓祈願更具意義；11/25（六）的「日本茶道體驗」活動，與日本裏千家茶道教授祝宗梅老師一起學習茶道禮儀，品嚐美味的和菓子，並了解日本茶道的基本知識。

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