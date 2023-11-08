全台落羽松景點懶人包！秋冬不可錯過的「6大落羽松秘景」，彷彿是一幅大自然的畫作

秋風颯颯，大自然正換上金黃色的新衣裝。其中總是能吸引大量旅客欣賞的秋季美景就是落羽松了，落羽松在陽光灑落下，彷彿是一幅大自然的畫作。不論你是自然愛好者、攝影師，還是只是想逃離城市的塵囂，這篇全台落羽松懶人包將帶你深入探索全台各地擁有無限魅力的落羽松秘境，一起揭開落羽松的神秘面紗。準備好了嗎？跟著我們一探落羽松的美麗。

苗栗落羽松景點：三灣

三灣落羽松 圖片來源/ IG@153_mom

位在苗栗的三灣落羽松，每到秋季總會吸引到滿滿人潮，原因就在這裡擁有數百顆以上的落羽松樹，在紛紛換葉的季節中，感受大自然的神奇變化。三灣落羽松的最佳觀賞季節在每年11月中至1月中，雖然園區本身免門票，但入口處距離真正的賞松之地有一段距離，步行需要30分鐘左右，建議在入口處購買接駁車入園，單趟僅需50元。

三灣落羽松

地址：苗栗縣三灣鄉尖豐路600號

全天開放

雲林落羽松景點：澄霖沉香味道森林館

澄霖沉香味道森林館 圖片來源/ IG@judydiiiii

雲林澄霖沉香味道森林館位於台灣雲林虎尾，是一個免門票的綠意寶地。這座森林管，館外打造了日式庭園景致，其中一個令人陶醉的亮點是園中的湖泊，被一座美麗的落羽松步道環繞著，讓遊客能夠沉浸在大自然的懷抱中。而館內更是沉香愛好者的天堂，在這裡可以找到各種精油、肥皂與沉香，在享受落羽松的美景之餘，還能帶來身心愉悅的體驗。

澄霖沉香味道森林館

地址：雲林縣虎尾鎮惠來75-6號

電話：05 622 5757

營業時間：每日08:00–17:30

雲林落羽松景點：堀頭里落羽松園區

堀頭里落羽松園區 圖片來源/ IG@pierrehuang

同樣位在雲林的落羽松秘境還有這個堀頭里落羽松園區，這裡的入園門票僅100元，就能坐擁超過500棵壯觀的落羽松的壯麗景觀。美麗的落羽松林大道，被一排排的水杉點綴著。在這片童話一般的景致中，你可以享受寧靜的氛圍。除此之外，園區裡還有不少適合拍照打卡的裝置藝術。堀頭里落羽松園區將為你帶來難忘的大自然體驗，充滿藝術和自然之美，是放鬆心靈的理想去處。

堀頭里落羽松園區

地址：雲林縣虎尾鎮28號

電話：05 622 1163

全天開放

台北落羽松景點：永公路落羽松

永公路落羽松 圖片來源/ IG@yun.wander

爆紅的落羽松秘景當屬台北陽明山上的永公路落羽松啦！這裡原本是私人土地，直到去年才對外免費開放，範圍雖然不像其他秘境那麼寬廣，走走拍拍大概不到半小時，但園區內的落羽松美景還是很值得一去，更方便的是，就算是無車族也能搭公車輕鬆抵達，只要搭乘303公車到興農橋下車後，繼續往前走大約5分鐘就會抵達這片美景，漫步在200公尺長的落羽松大道，享受著遠離都市塵囂的寧靜。

永公路落羽松

地址：台北市士林區永公路500巷22號

全天開放

南投落羽松景點：日月潭向山

向山落羽松 圖片來源/ IG@yun.wander

位於向山遊客中心旁向山落羽松，被風光旖旎的日月潭自行車道環繞，非常適合在微涼的秋季一邊騎著單車，一邊沉醉於落羽松的美景之中。這裡的風景如詩如畫，遠方的山景、日月潭的湖畔與正當紅的落羽松相互輝映，充滿秋意的畫面讓人如癡如醉。無論你是喜愛、享受山水湖景，還是欣賞花卉，都能在這片美景中找到心靈的滿足。

宜蘭落羽松景點：三層坪

三層坪落羽松 圖片來源/ IG@rita______li

宜蘭三層坪的落羽松，位於宜蘭礁溪，是台灣秘境之一。在秋冬之際，當地的落羽松和楓葉轉紅，為三層坪這片階梯式農塘山水增添如詩如畫的美景，吸引著無數遊人前來賞楓觀松。然而，為了守護這片自然寶地，園區實行人數管制，遊客需進行線上預約，方可踏入這片神秘森林。今年目前尚未對外開放，對這裡有興趣的朋友，可以關注「宜蘭縣枕山產業文化促進會」的臉書粉專，第一時間掌握開放時間。

三層坪落羽松

地址：宜蘭縣礁溪鄉三層坪

開放時間請上宜蘭縣枕山產業文化促進會臉書粉專

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