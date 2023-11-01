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什麼是挪威郵輪「震撼業界」的自由派玩法？ ITF旅展推限時三重送優惠

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片／雄獅旅遊提供
圖片／雄獅旅遊提供

明年想搭乘郵輪、來場放鬆之旅？全球前三大郵輪集團之一的「挪威郵輪Norwegian Cruise Line」明年要來台灣了，其首創隨時享用美食、不受晚餐時段約束，主張自由閒逸風格，將為台灣旅客帶來全新的郵輪體驗，長期深耕郵輪領域的雄獅旅遊，攜手挪威郵輪集團啟動包船計劃，獨家引進斥資31億台幣重新改裝「挪威郵輪奮進號 Norwegian Spirit」，於2024年6月至中秋假期期間以基隆、高雄雙母港推出26趟次航程，堪稱郵輪史上最豐富多元行程，迎接年度最大旅展ITF，即日起至11/6，凡於旅展現場或線上旅展購買挪威郵輪奮進號6日及8日限定航程及艙等，都可享驚喜三重送優惠，包括贈送長崎或大阪市區觀光、贈送【海上星巴克咖啡】、贈送每人50美金船上消費抵用金，挪威郵輪目前也推出限時6折優惠，購買郵輪商品可把握此時機。

挪威郵輪明年來台灣，首創隨時享用美食、不受晚餐時段約束，主張自由閒逸風格，震撼業界；圖片／雄獅旅遊提供
挪威郵輪明年來台灣，首創隨時享用美食、不受晚餐時段約束，主張自由閒逸風格，震撼業界；圖片／雄獅旅遊提供

「挪威郵輪」為什麼引起郵輪業界震撼？因為它打破過去郵輪界慣性作法，例如一般郵輪會將旅客分梯次用餐。但挪威郵輪不受用餐梯次限制，你可以任意到任何餐廳用餐，不需受到約束；一些郵輪會希望旅客在晚宴穿著正式服裝，但挪威郵輪沒有任何要求，所以要穿著休閒的衣著，即進入餐廳用餐，都不會被另眼看待。

「挪威奮進號」斥資改裝的新船，所有的客房設施皆是全新設計，呈現現代時尚的精品郵輪風格；圖片／雄獅旅遊提供
「挪威奮進號」斥資改裝的新船，所有的客房設施皆是全新設計，呈現現代時尚的精品郵輪風格；圖片／雄獅旅遊提供

「挪威奮進號」是挪威郵輪斥資31億台幣改裝新船，2021年重新下水，有別於一般郵輪改裝，通常都是改裝餐廳、套房，「挪威奮進號」則徹頭徹尾改裝，所有的客房設施皆是全新設計，呈現現代時尚的精品郵輪風格。

「挪威奮進號」擁有14家餐廳、7間免費餐廳，為郵輪界之最；圖片／雄獅旅遊提供
「挪威奮進號」擁有14家餐廳、7間免費餐廳，為郵輪界之最；圖片／雄獅旅遊提供

「挪威奮進號」的美食多元豐富、品質高；圖片／雄獅旅遊提供
「挪威奮進號」的美食多元豐富、品質高；圖片／雄獅旅遊提供

「挪威奮進號」還有一項最傲世的特色，就是船上擁有13家餐廳，包含7間免付費餐廳，為郵輪界之最，還引進美國紐約知名餐廳ONDA，免費餐廳包括：WINDOWS 窗口主餐廳、Taste 風味主餐廳、Silk Asian Restaurant 絲綢亞洲餐廳、The Local 24小時餐廳、The Great Outdoors自助餐吧、Bier Garten 啤酒花園、Garden Café 花園咖啡餐廳。同時，星巴克也進駐船上，讓旅客在海上也可以延續對咖啡的品飲習慣。很多郵輪免費餐廳都只有2、3家，若不自掏腰包，可能會吃膩，「挪威奮進號」提供最多元與CP值高的美食項目。

「挪威奮進號」船上有海上星巴克；圖片／雄獅旅遊提供
「挪威奮進號」船上有海上星巴克；圖片／雄獅旅遊提供

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撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214769

郵輪 星巴克 咖啡

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