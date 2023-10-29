歡度萬聖節！享樂園門票優惠 嚐《食屍鬼》套餐有機會獲得住宿券

六福村墓碑鎮活動自即日起到11/19，入園還能享門票499元優惠（原價1,199元）。 圖：六福村主題遊樂園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為10/31萬聖節暖身，全台最大萬聖慶典墓碑鎮大門開啟！六福村已湧入數千人朝聖，擬真場景讓遊客難忘；此外，也推出《食屍鬼》動漫周邊相關活動。膽子很大的遊客，則可以在六福萬怡酒店的「沉浸式恐怖體驗房」感受更嚇人的鬼屋；花蓮遠雄海洋公園則搖身一變，成為萬聖狂歡城，並推出季節限定的主題活動、餐點。

│六福村主題遊樂園│

▲六福村墓碑鎮打造好萊塢等級造景的「亡靈血之咒」喪屍大遊行相當吸睛。 圖：六福村主題遊樂園／提供

想在萬聖節參加最瘋狂刺激的萬聖派對，六福村主題遊樂園的「萬聖慶典墓碑鎮」不可錯過，白天全家帶著家中的可愛萌鬼上街遊行討糖，到了夜晚就與死黨們一起到美國大西部牛排館「惡靈餐廳」在活屍包圍下大啖美食，欣賞擁有百萬點閱率的「美國達人秀」特技折骨舞團驚悚演出，園區內還有令人驚嚇萬分的「百年骨宅」鬼屋體驗，讓大膽王們雞皮疙瘩掉滿地。揪親朋好友們一起來變裝，入園還能享門票499元優惠（原價1,199元），活動自即日起到11/19，快到墓碑鎮與活屍共舞，放肆暢玩Halloween party！

▲10/31前可在《食屍鬼》品嘗萬聖節特別推出的漢堡套餐。 圖：六福村主題遊樂園／提供

此外，六福村與橘子集團旗下漫畫星、橘子支付攜手推出眾多活動，只要10/31前在六福村購買門票、商品、餐飲消費時使用橘子支付，最高享25%回饋還贈送飲料1杯，送完為止。六福村也以橘子集團旗下漫畫星獲得原創IP風雲榜肯定的《食屍鬼》入侵美國大西部－漢堡店餐廳，與遊客們一起品嚐萬聖節美食，只要在《食屍鬼漢堡店》外與食屍鬼拍照框拍上美美照片上傳Instagram，追蹤並@漫畫星報報，就有機會獲得關西六福莊雙人住宿劵。

│台北六福萬怡酒店│

▲今年六福萬怡推出更嚇人的沉浸式鬼屋體驗，包括「暗黑禁忌森林」等情境。 圖：台北六福萬怡酒店／提供

台北六福萬怡酒店舉辦「FUN！萬聖魔幻南港城」，於即日起至11/20登場，遊客可入住「搗蛋南瓜、Circus Show、魔幻花園」3間主題房，住房專案6,900元起，除含雙人一泊一食外，每間房均贈送萬聖節大禮包1份，包含六福村墓碑鎮推出的萬聖造型髮飾或一禮莊園設計的的幽靈莊園鍾罩花等，依入住主題房贈送相關禮物。此外，還可體驗耗時一個月打造的全新「沉浸式恐怖體驗房」，延續去年首度設計恐怖體驗房的好評，今年六福萬怡更將嚇人的鬼屋體驗，升級為沉浸式的遊戲故事，包括「紅衣新娘房」、「暗黑禁忌森林」等，古怪氛圍令人毛骨悚然，凡入住六福萬怡的房客都可在辦理入住時現場預約免費體驗。

│遠雄海洋公園│

▲遠雄海洋公園推出萬聖主題遊行。 圖：遠雄海洋公園／提供

遠雄海洋公園推出萬聖節主題活動，10/31前有每日一場、季節限定版的主題大秀「尖叫吧！美花鬼怪盛會」遊行，骷髏皇后帶著盛妝打扮的鬼怪們揭開一場神秘的萬聖派對；每日2場在園內探險島水族館的「萬聖骷髏 MAN 餵食秀」，則由骷髏 MAN 指揮著水族館內的魟魚、鯊魚們大鬧最受歡迎的餵食秀。宜花東鄉親於10/31止，可享鄉親價699元優惠入園（現場購票需出示身份證件）。此外，秋天正是大啖美食的季節，遠雄海洋公園與悅來大飯店特別企劃吃美食、遊樂園，於海洋公園網路商城銷售「悅來平日英倫晚餐套票」，銷售期間至12/28，6歲以上成人每位1,390元（原價2270元），除可享五星級大飯店平日晚餐外，還可再暢玩海洋公園。

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