搶先購！ 2023 ITF「線上旅展」懶人包 8大優惠機票、住宿券、餐券一次看

2023台北國際旅展(ITF)即將在11月於南港展覽館一館登場，不但是旅遊界年度最大盛事、也是消費者選購機票、住宿券、餐券最好時機，不少旅遊業者已搶先起跑，消費者不妨先透過線上旅展為旅遊計畫做最好的規劃與安排，優惠的機票、住宿券、餐券一次看！

華航線上旅展全航線 85折起 ；圖片／華航提供

中華航空線上旅展全航線 85折起 再抽機票大獎

華航 ITF 線上旅展搶先開跑，凡於折扣期間（10 月 6 日至 11 月 15 日）購票的旅客，即可登錄票號參加抽獎，包括免費機票等多項好禮，華夏會員完成指定任務還有機會把最新手機帶回家！

此次華航線上旅展全航線享優惠，還有精選航點85 折起，參加 AR 擴增實境遊戲，用手機掃航點圖解密折扣價，萬元有找的亞洲熱門航點包含香港 TWD4,930 元起（未稅）、新加坡 TWD6,120 元起（未稅）、熊本 TWD6,800 元起（未稅）、高松 TWD7,700 元起（未稅）等；長程航線也驚喜連連，布里斯本 TWD20,010 元起（未稅）；舊金山TWD22,446 元起（未稅）；還有今年全新開航的獨飛航點布拉格 26,100元起（未稅），可搭配維也納航點規劃雙點進出行程。另外公開分享擴增實境互動影片到個人 Facebook 塗鴉牆，即可抽 CENTURION 百夫長迷你登機旅行箱。

2023 華航 ITF線上旅展：https://2023itf.china-airlines.com/

AirAsia率先推出旅展早鳥優惠價，單程未稅343元起超殺優惠價；圖片／AirAsia提供

AirAsia ITF旅展早鳥開跑單程未稅343元起

AirAsia率先推出旅展早鳥優惠價，單程未稅343元起超殺優惠價，可以購買2025年03月19日前出發的機位，2024跨年、2025年農曆過年期間想出國旅遊，提早卡機位，ITF早鳥價入手。

AirAsia即日起至2023年10月25日搶先推出ITF旅展早鳥機位，可以用優惠價格購買2024年03月04日至2025年03月19日出發的機票，包含台北-馬尼拉/宿霧單程未稅TWD 443元起，台北-曼谷（廊曼）/清邁單程未稅TWD 840元起，台北-沙巴/吉隆坡單程未稅TWD 1,160元起。高雄出發的機票更推出高雄-馬尼拉單程未稅TWD 343元的超低價。從吉隆坡轉機還可以延伸前往澳洲雪梨、墨爾本、度假天堂馬爾地夫等地都有優惠價格。

AirAsia官網：www.airasia.com

雄獅旅遊會員於線上旅展期間購買商品可抽最新iPhone 15；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊星級住宿銅板價、日韓免萬元！天天送千元折扣金

雄獅旅遊線上旅展今年以「勇往直前、無限探索」為主題，推出「週週搶購」、「天天送折扣金」、「訂單滿額贈」三大優惠。為慶祝出境解封屆滿一週年，雄獅旅遊會員於線上旅展期間，購買2024年1月31日前出發之指定國外團體行程，即可抽最新iPhone 15 128G乙台，價值29,900元。

週週搶購於線上旅展期間、每週四上午10時登場，「沖繩GRG酒店自駕遊5日」每人9,999元、「長榮首爾冰魚滑雪5日」每人9,999元、「九州百選溫泉酒店5日」每人15,999元等超殺優惠。

雄獅旅遊官網於線上旅展期間免費將發送逾10萬組折扣碼，日韓團體行程最高折1,000元，國際訂房搭配信用卡可享最高15%優惠；凡單筆訂單2人以上，總金額超過2萬元，加碼再送再送2024年國內外訂房住宿折扣金，最高可折500元。

雄獅推薦「首爾樂天童話小旅行4日」每人11,999元起，還能大啖韓式炸雞、人蔘雞湯、韓式烤肉等美食；「宿霧歐斯陸鯨鯊共游4日」19,500元起，第二人只要9,999元市場最低價。

國旅部分，「藍皮環島經典慢遊海線雙老爺3日」一口價9,999元起；每年都吸引旅客搶購的鳴日號跨年行程，「鳴日廚房花東海山跨年2日」49,990元起，今年與野餐戶外美學領導品牌「璐露野」合作，用美食與音樂打造月光海晚宴。另有「微醺巴士宜蘭1日」2,800元起，到藏酒酒莊品嚐無菜單創意料理，再去中福酒廠DIY製作屬於自己的美酒。

雄獅旅遊線上旅展：https://bit.ly/3rdGgMu

寒舍集團祭出43組優惠商品，住宿券下殺29折，餐券46折起；圖片／寒舍集團提供

寒舍集團住宿券下殺29折，餐券最低46折起

寒舍集團祭出43組優惠商品，住宿券下殺29折，餐券46折起，台北艾麗酒店於即日起至11月12日推出「艾麗線上旅展」，台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店接續於即日起至11月6日推出「寒舍線上旅展」。此外，10月27日至11月2日更貼心打造實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可直接至台北喜來登與寒舍艾美1樓購買。ITF旅展期間至攤位消費滿額，即可獲得獨家好禮或轉盤遊戲機會，寒舍生活App更推出扭蛋抽大獎活動，最大獎萬元住宿券帶回家。

去年推出造成搶購風潮的「寒舍集團聯合住宿券」特惠價一張4,800元。接續礁溪寒沐震撼祭出最高等級的總統套房「一泊一食寒沐苑平日住宿券」超激折扣21折，每組10張破盤價400,000元。台北艾麗首度推出「樂游券」，只要599元即可體驗榮獲《富比士旅遊指南》推薦的台北最佳戶外泳池。網美最愛的寒居酒店則推出米其林星級主廚顧問設計的早午餐「BeGood Cafe BRUNCH SET餐券」999元，千元有找。同時，東西區Buffet雙雄更是祭出年年熱銷的自助餐券，台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶券」1,400元、寒舍艾美「探索廚房平日雙人自助下午茶券」1,760元，最低72折起。

為吸引消費者至快閃櫃與ITF旅展現場，精心規劃多組限定優惠與活動，包含購買20張「寒舍集團聯合住宿券」，立即加贈3張，現賺14,400元。

寒舍集團寒居酒店與米其林一星名廚林明健合作聯手推出「BeGood」餐廳，圖為BeGood Cafe BRUNCH ；圖片／寒舍集團提供

台北喜來登館內擁有「Buffet之王」美譽的十二廚自助餐廳，旅展同樣推出平假日各餐期的自助餐券，包括線上旅展期間獨家販售的雙人自助餐券1,400元至3,200元，優惠最低72折起，快閃櫃與現場旅展則推出每組4張或是一張4人用餐的自助餐券2,800元至6,400元，超值好康65折起。

寒舍集團寒居酒店與米其林一星名廚林明健合作聯手推出「BeGood」餐廳，「BeGood Cafe BRUNCH SET 餐券」999元、下殺55折。

亞都巴賽麗廳La Brasserie供應法式餐 ；圖片／亞都麗緻大飯店提供

亞都麗緻大飯店推一泊二食米其林摘星之旅套票

擁有兩間米其林餐廳的亞都麗緻，旅展期間推出一泊二食米其林摘星之旅套票，雙人入住卓越客房乙晚，任選: 巴黎廳1930x高山英紀總價值8,580元雙人套餐、天香樓8,712元雙人套餐贈天香茶品或巴賽麗廳La Brasserie 羅西尼牛排套餐與House Wine享用，總價值24,266元，旅展期間僅需11,900元，享49折優惠。

台北萬豪酒店2023 ITF台北國際旅展，頂級鐵板料理Mark's Teppanyaki首次推出「平日午間海陸套餐雙人券」；圖片／台北萬豪酒店提供

台北萬豪酒店自助餐券千元有找、首次推鐵板燒海陸套餐雙人券

台北萬豪酒店線上旅展，即日起至11月6日晚間11時59分限期開賣，首次集結館內旗下五間餐廳推出8款超值餐券，包含「千元有找」Garden Kitchen平日自助美饌，一套十張，每張855元，約61折，以及全新推出的Lobby Lounge平日菲力牛排吃到飽，一套五張，每張1,100元，約63折。今年更首次販售頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki平日海陸套餐雙人券，每張 5,000元，相當一人只要2,500元，約65折，同步加碼線上旅展限定自助餐券買一送一優惠，於10月13日、10月27日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。

Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券，每張950元，千元有找餐券首選，被譽為台北最美Semi-Buffet，擁有玻璃屋花園美景、豐盛美饌。半開放式廚房打造五大主題區，包含海鮮控最愛的「極鮮海物Bar」、精緻可口的「精湛冷盤區」、現點現做的「熱食美饌區」、豐盛繽紛的「鮮蔬沙拉區」、精品等級的「夢幻甜點檯」等。可輕鬆加價搭配多樣式自選主菜，享受愜意舒心的美好時光。

Mark's Teppanyaki平日午間海陸套餐雙人券，每張5,000元，備受政商名流喜愛、以頂級鐵板料理著稱的MARK'S TEPPANYAKI， 平日午間海陸雙人套餐包含主廚推薦例湯、熱開胃菜、季節沙拉、太平洋龍蝦、雙主菜香煎雞排及美國頂級肋眼、經典招牌炒飯、時令水果和手作甜品共八道式佳餚，另外加贈精選茶品及精選氣泡酒各兩杯。

台北萬豪酒店官網：https://marriotttaipei.9funban.com/

誠品行旅歡迎旅人輕鬆入住24小時不打烊書店即將進駐的閱夜之境；圖片／誠品行旅提供

誠品行旅

誠品行旅即日起至11/12展開2023年線上旅展，去年深受熱烈好評的「悠遊旅誠∣饗樂套券」再次開賣，限時優惠每套10張9,900元，平均每張990元，憑單張券可選擇The Chapter Café「無國界旅人套餐」(76折/價值1,298元)或波士頓活龍蝦限時饗宴(79折/價值1,639元)，憑二張券可選In Between「之間套餐」(76折/價值2,607元)或館外中餐廳聚聚樓「聚聚雙享餐」(79折/價值2,508元)，亦可憑5、7、9張券分別兌換雅緻客房、經典客房或行政套房一晚，豐富多元的年度優惠最低3折起。另外也首度釋出加碼回饋，凡購買饗樂套券一套，即可以優惠價3,960元加購波士頓活龍蝦券4張(限時6折回饋)。

誠品行旅官網：www.eslitehotel.com

北投大地酒店線上旅展，推出住宿、泡湯、美食餐券優惠價只要52折起；圖片／大地酒店提供

大地酒店住宿、泡湯、美食餐券最低52折起

北投大地酒店線上旅展，推出住宿、泡湯、美食餐券優惠價只要52折起。「一泊一食住宿券」8,999元，並加碼買五張送一張，另外還有「大地湯氛套券」、「大地湯饗套券」、「大地美饌券」、「雙人下午茶套券」等各式優惠商品。ITF實體攤位則推出展場限定「湯屋+雙人套餐券」、「SPA+大眾風呂」、「湯屋+下午茶券」等品項，64折起，每日限量50組。

「大地湯氛套券」一套7張7,560元，平均一張1,080元，每購買一套加贈4-9月平日大眾風呂券1張。1張湯氛券即可享受原價1,800元的雪景大眾風呂；2張湯氛券則可使用原價3,500元的獨立湯屋2小時；3張湯氛券可兌換原價4,400元的SPA60分鐘護理療程+芳療室內泡湯30分鐘。「大地湯饗套券」一套4張8,800元，購買一套加贈4-9月平日大眾風呂券2張。1張湯饗券可兌換喜歡西餐廳1,580元套餐一份及4小時的大眾風呂體驗；2張湯饗券可兌換月兒彎彎雙人套餐+獨立湯屋90分鐘。

「大地美饌餐券」一套8張6,600元，可使用於大地酒店旗下「北投奇岩一號」、「月兒彎彎」及「喜歡廳」等三間餐廳，一張美饌券即可折抵消費1,000元，相當於84折的優惠，買2套再送月兒彎彎涮涮鍋1580元套餐券1張。下午茶券每套5張7,900元，不分淡旺季、平假日均可使用，且購買一套即贈送1張淡季平日雙人下午茶招待券，平均一套僅需1,317元。

大地酒店線上旅展網址

===================撰文／方雯玲

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