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喜迎裕隆城開幕！ 裕隆70人車生活特展 互動演繹過去與未來

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

適逢裕隆集團喜迎70，執行長嚴陳莉蓮日前宣示「全域移動，未來啟動」的經營願景，回顧過往，自1953年創辦人嚴慶齡憑著造車熱情和使命，在新店大坪林設立工廠、創辦裕隆汽車，逐步揭開事業版圖後，開啟並見證台灣汽車工業發展史，一路走來的精彩歷程，也隨著新店裕隆城的開幕，在5樓中庭廣場透過多元科技形式完整呈現。

▲人車生活特展以裕隆1960年代製造的青鳥小轎車為主視覺。
▲人車生活特展以裕隆1960年代製造的青鳥小轎車為主視覺。

本次裕隆70人車生活特展共有四大主題，展區一「汽車的開始」，以懷舊照片與影像，訴說裕隆集團在新店耕耘過程及嚴慶齡這位首席機械工程師的汽車夢，其中一段影片特別請沙畫藝術家方浪浪創作嚴慶齡和妻子吳舜文女士、兒子嚴凱泰與妻子陳莉蓮的故事，令人動容。

▲沙畫藝術家方浪浪創作的影片以獨特視角闡述感動故事。
▲沙畫藝術家方浪浪創作的影片以獨特視角闡述感動故事。

每個人生命中都有一台裕隆，尋找陪伴自己成長的經典車款並留下合照，則是展區二「生活好夥伴」互動體驗重點。接著前往展區三「研發產業鏈」，將汽車零件拆解並展示於牆面，藉由互動投影訴說零件的生命故事。而壓軸的「創新大未來」，透過桌台上的小型停車場、街道模型與充電樁佈置，闡述裕隆集團以電動化、智慧化、聯網化、共享化等方向，讓未來生活更加便利。

▲生活好夥伴展區能選擇5款裕隆經典車型體驗互動拍照。
▲生活好夥伴展區能選擇5款裕隆經典車型體驗互動拍照。

▲創新大未來展區巧思設計，手機充電時微型城市會發光。
▲創新大未來展區巧思設計，手機充電時微型城市會發光。

　

活動資訊

裕隆70人車生活特展

地址：新北市新店區中興路三段70號 裕隆城5F

時間：即日起至10月底，每日商場營業時間開放，視情況展延。

　

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