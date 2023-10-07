國慶連假賞熱氣球！ 「2023高雄愛．月熱氣球」10/9愛河升空 還有迷你熱氣球光影秀

期間限定的高雄愛河美景，讓人流連忘返。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動，接續月世界場次，10/9起愛河場浪漫升空，熱氣球繫留體驗活動深受民眾喜愛，反應熱烈，票券開賣隨即售罄。為讓更多民眾能體驗從不同角度欣賞浪漫愛河景觀，愛河場網路售票將再加開，增加10/9、10、14、15、21及22上午場的名額，10/6中午12時在 ibon 開賣。

今年愛河畔除了有熱氣球繫留體驗，下午3時開始還有美食市集，歡迎大家連假來高雄吃喝玩樂，歡度國慶。

▲愛河熱氣球最大特色，高空俯瞰高雄壯闊的港灣風景。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動，能從不同角度欣賞美景。愛河場次有別於月世界，在早晨靜謐的河畔伴隨陽光緩緩升空，晨光市景倒映在河面上，浪漫滿分。因受颱風影響，愛河10/7、8場次已調整至10/21及22舉行。本次活動適逢國慶假期，為讓更多民眾能體驗這美好時光，將增加愛河上午場次名額，並於10/6中午12時將同步開放全台 ibon機台及線上購票。歡迎大家來愛河搭乘清晨升空的熱氣球，體驗晨曦中的寧靜與日出陽光灑落喚醒城市的瞬間。

▲熱氣球美景搭配美食市集，視覺味蕾一次滿足。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局進一步表示，本次活動已購買10/7票券之民眾，可持原票券至10/21場次搭乘；購買10/8之民眾，則可持原票券至10/22場次搭乘；若欲退票，可全額退費。「2023高雄愛．月熱氣球」愛河場，除了熱氣球繫留體驗外，下午場次結束後，還有迷你熱氣球光影展演秀。

此外，活動期間每日下午3時至9時，於愛河畔更有滿滿美食的假日市集。包括「阿伯滷味」、「感情蘿蔔粄」、「樂府炭烤玉米」等知名美食餐車，歡迎大家在微涼的初秋午後，來愛河搭乘熱氣球，大啖色香味俱全的人氣美食，享受在愛河美景下的浪漫時光。觀光局溫馨提醒，請大家多多利用捷運、輕軌等公共運輸工具前往活動現場。

▲「熊老闆地瓜球」外酥內軟好滋味。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲快來愛河看熱氣球吃「有樂可頌鬆餅」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲熱氣球光影展演秀熱鬧登場，絢麗燈光照亮愛河。 圖：高雄市政府觀光局／提供

國慶連假高雄精彩活動輪番上陣，除了「2023高雄愛．月熱氣球」愛河登場外。10/8有「翡翠騎士」美譽的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部表演，而全台年度搖滾盛事「2023 Takao Rock 打狗祭」也將在10/7-10/9 於高雄流行音樂中心熱鬧開唱。

搭配國慶假期，義大遊樂世界10/7（六）下午16:30推出「義大萬聖趴」揭開全台最「驚」彩的萬聖序幕，萬聖趴星光雙人套票只要500元，完成取票還能再抽萬豪酒店萬元住宿券，10月底前至愛河、田寮月世界現場與熱氣球合照，於義大遊樂世界票亭出示即可享499 Fun 飛價。

更多活動詳細優惠資訊，請上「高雄旅遊網」 https://khh.travel

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野