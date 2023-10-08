獨一無二紀念品！ 自己的戒指自己做 5間台北「手作戒指DIY」店家評比

1.混合基因

圖：混合基因/七分之二的探索

🏠地址：台北市大同區民生西路362巷23號3樓

☎️電話：0972731013

🕰營業時間：週一 09:00–17:00，週二至週日 10:30–21:30，預約制





MixGene 是一家位於大稻埕的金工體驗工作室，環境清幽，建築風格保留老宅古風，猶如穿越回古時代。工作室提供各種金工體驗課程，包括銅、銀戒指和手環、蠟雕、婚戒 DIY 客製課程和多款自家設計銀飾販售。





手作課程採小班制授課，1 人即可開班，一堂課約 1.5-2 小時，完成的作品可以加購進行加工，並享有終身售後保養的服務。店內還有提供午茶點心和活動側拍，且可選擇英文、西文的外籍老師授課，就算要帶外國朋友或另一半來體驗也沒有問題！





2.草山金工

圖：草山金工/七分之二的探索

🏠官邸總店：111台灣台北市士林區中山北路五段522號

☎️電話：02-2883-5797

🕰營業時間：總店 12:00–20:00，每家分店不同，採預約制度





草山金工擁有八家分店，是分店數最多的台北金工體驗教室。其中總店由法國龐畢度建築大師 Richard Rogers 設計，採用工業風挑高設計的金工教室。店內提供多種飾品的金工體驗，包含戒指、手環、項鍊和耳環等項目。





特別的是，草山金工同次課程中會有製作不同飾品的學員，一次的課程約為 3 小時。飾品製作完後，都會蓋上草山金工的鋼印，而憑鋼印就能享有「免費保養」和「一次免費改圍服務」，並提供精緻的專屬包裝，想要送給重要的人也不用愁包裝。





3.ART64

圖：ART64/七分之二的探索

ART64 Workshop 在台北共有兩間分店，分別為信義誠品店及永和店；店內採小班制教學，一人就可以開班。金工體驗品項均為銀飾，而鋼印敲字過程使用的銅片，也會額外做成吊飾，讓學員一次帶回兩種材質的金工作品。





ART64 的金工課程品項除了手環、戒指，還有自由設計的造型銀墜。製作課程時，老師還會幫忙使用很多角度拍攝學員，最後讓學員選一張最喜歡的洗拍立得作紀念。另外，若是製作給親朋好友，而實際配戴後大小仍不符也不用擔心，兩週內均可免費修改，算是很人性化的服務。





4. Yoyohand

圖：Yoyohand/七分之二的探索

🏠地址：新北市永和區安樂路194巷23號1樓

☎️電話：0975-526-511

🕰營業時間：13:00-18:00，採預約制





Yoyohand 位在中和228紀念公園旁，距離捷運永安市場站步行約 10 分鐘，課程為一對多教學，由老闆及老闆娘兩人授課，一班最多 10 人。整堂金工課程的手作比很高，敲打、退火、刻字、裁切、磨邊、焊接到拋光等都可以完整體驗到。





Yoyohand 提供的種類包含戒指、手環、手鍊，材質有黃銅及純銀可以選擇，顧客需要事先選完品項及材質，款式則可到現場再決定。金工戒指可選擇做成可調式或固定式，且進行數字、英文刻字，都不需要另外付費。

5.鈥仝金工

圖：鈥仝金工/七分之二的探索

🏠地址：新北市新莊區化成路445號4樓

☎️電話：0988-177-752

🕰營業時間：10:00-21:00，工課程為預約制





鈥仝金工距離捷運新北產業園區站步行約 10 分鐘，手作項目除手環及戒指，另有手作紅銅花、親子手作金工鑰匙圈及手作婚戒。最棒的是，金工課程結束後，顧客不用等，可以馬上帶走戒指！





手作戒指使用四股銀絲雙雙扭轉製成，部分步驟如退火、焊接時的溫度掌控難度較高，老師會代為操作，剩餘的步驟均可自行操作完成，鋸弓、銼刀、火槍，甚至連電動拋光機都可以體驗到，手作體驗感十足！且還會附上專屬的戒指盒、拭銀布及牛皮紙袋包裝，非常貼心。









以上為本次的台北金工手作教室推薦，七分之二的探索神秘客親自踩點並介紹了 5 家提供不同手作選擇的台北手作戒指店家，不管是跟朋友或男朋友，還是自己前往製作都沒問題！不管是逛街看到的可愛戒指，還是精品店裡的精緻手環，相信都沒有自己親手製作的戒指還來的更有紀念價值。需要注意的是，大多數的台北金工工作室多為預約制，前往體驗前別忘記先預約喔。





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