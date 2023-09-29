免費搭直升機玩九州！九州三城市徵選「奢華之旅宣傳大使」

搭直昇機近距離俯瞰壯闊阿蘇火山、從空中欣賞城市之美，觀賞高千穗傳統文化的夜神樂表演，還有乘著海風品嚐美酒的別府海上巡航，這些行程都是日本九州大分縣別府市、熊本縣阿蘇市以及宮崎縣高千穗町攜手打造的「九州奢華觀光行程」，為了因應高端旅遊市場趨勢，感謝台灣民眾對於九州的喜愛，九州三城市合作，並針對台灣市場推出「九州奢華之旅宣傳大使」徵選，即日起至10月15日止，公開徵求全台日本旅遊達人，凡報名參加徵選，都有機會贏得「九州奢華觀光行程4天3夜」免費旅遊大獎！

「九州奢華觀光行程」安排搭乘直昇機近距離俯瞰壯闊阿蘇火山；圖片提供／阿蘇市

別府市擁有全日本第一的溫泉湧水量；圖片提供／別府市

九州三大溫泉城市！自然景色豐富各有特色

九州自然豐富多樣，因火山地形的緣故區域內擁有豐富的溫泉資源，更有「溫泉王國」的美稱。其中大分縣別府市、熊本縣阿蘇市以及宮崎縣高千穗町，是備受歡迎的三大溫泉城鎮，除了豐富的溫泉資源外，各區域豐富的自然資源與深刻的在地文化讓都其充滿魅力！

別府市擁有全國第一的溫泉湧水量，市內大大小小的天然溫泉種類繁多，其中知名的「別府地獄溫泉」更讓此成為必訪的溫泉城市。

阿蘇市中知名景點即是活火山「阿蘇山」，此地也是世界上少有可以近距離觀察完整火山口的地區。近距離觀看火山口的震撼，每年吸引世界各地許多遊客造訪，此外火山活動也造就此地的豐富溫泉資源，也是九州知名的泡湯勝地。

高千穗峽更被日本政府列為「天然紀念物」擁有絕美的峽谷景觀；圖片提供／高千穗町

高千穗町因被稱作是日本神話的發源地而廣為人知，境內的高千穗峽更被日本政府列為「天然紀念物」擁有絕美的峽谷景觀，兩岸沿途是略帶紅色的安山岩絕壁，峭壁上的植被隨四季變換從春季點綴的粉色櫻花，到夏季綠意繚繞再到秋天染上的一抹楓紅都讓此地更添夢幻！

「九州奢華觀光行程」安排入住「別府全日空洲際渡假村及水療中心」；圖片提供／全日空

搶攻高端旅遊市場！

日本觀光廳調查指出2019年高端消費族群(註1)約佔訪日外國旅客全體的1%（29萬人），但消費額約佔全體的11.5%（5,523億日圓；約台幣1,220億元），疫情後預估高端旅遊市場深具發展潛力。看好高端旅遊市場對地方帶來的龐大觀光效益，為此大分縣別府市、熊本縣阿蘇市以及宮崎縣高千穗町攜手開發「九州奢華旅遊行程」。

「九州奢華旅遊行程」行程內容豐富，最大的看點不外乎是以直昇機當作行程間移動的交通工具，不僅能夠有快速地在個景點間移動節省時間，透過直升機視角近距離俯瞰阿蘇火山的壯闊或是從空中欣賞城市之美都是難得的全新體驗！

「九州奢華觀光行程」安排入住知名高級旅店「神仙」；圖片提供／神仙

行程方面除了有觀賞高千穗傳統文化的夜神樂表演，還有乘著海風品嚐美酒的海上巡航「Bac wave of beppu」。住宿方面也不馬乎將入住知名高級旅店「神仙」及「別府全日空洲際渡假村及水療中心」。

餐點的部分，除了飯店提供的餐點之外，行程之中還能品嚐堅持使用當地食材、以創意日式懷石料理聞名的「Ichinokawa」，以及主打使用溫泉資源、使用節能健康調理法的製作餐點的「Otto e Sette Oita」，享受美食外也能深入感受當地文化。

以創意日式懷石料理聞名的「Ichinokawa」；圖片／欣傳媒

日本九州旅遊達人看過來！幸運兒將獲免費九州奢華旅遊大獎

為感謝台灣民眾的支持，大分縣別府市、熊本縣阿蘇市以及宮崎縣高千穗町攜手徵選「九州奢華之旅宣傳大使」，即日起到10月15日為止，只要於指定頁面填寫報名表就有機會獲得包括「1張免費台北-福崗來回機票」＋「1人3晚免費住宿」的「九州奢華觀光行程4天3夜」免費旅遊大獎，活動將抽出3位幸運兒。

===================撰文／方雯玲

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