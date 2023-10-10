聯合航空拚淨零碳排！邀「芝麻街奧斯卡」擔任首席垃圾處理官

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圖片／聯合航空
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自2014年起，美國聯合航空（United Airlines）開啟的台北–舊金山直飛航線，將從今年10/30起，從原來的每日一班，新增為每日兩班，將為商務、休閒旅客提供更多元選擇與便利性，為了承諾2050年淨零碳排，聯合航空致力投入環保永續工作，美國家喻戶曉的兒童電視節目《芝麻街》的卡通人物–奧斯卡（Oscar the Grouch ）今年起獲邀擔任聯合航空首席垃圾處理官（Chief Trash Officer），扮演起與大眾溝通永續環保概念的重要角色。

《芝麻街》卡通人物–奧斯卡今年起獲邀擔任聯合航空首席垃圾處理官，扮演起與大眾溝通永續環保概念的重要角色；圖片／聯合航空
《芝麻街》卡通人物–奧斯卡今年起獲邀擔任聯合航空首席垃圾處理官，扮演起與大眾溝通永續環保概念的重要角色；圖片／聯合航空

聯合航空原航班冬季時刻表

10/30起新增航班時刻表

聯合航空台灣區業務總經理唐靜儀表示，聯合航空10/30起新增航班為午班機出發，便於中南部旅客北上搭機，上午抵達舊金山，當日即可轉機前往全美各主要城市，回程晚班機，可輕鬆銜接美國東岸、南方城市、拉丁美洲各航點，早去晚回航班，可享有更彈性的差旅或休閒旅遊規劃。台北-舊金山直飛航線採用777機隊，配備商務艙、豪華經濟艙、舒適經濟艙、經濟艙，設有市場上最多的商務艙席次。

聯合航空台北–舊金山直飛航線，從今年10/30起新增為每日兩班；圖片／聯合航空
聯合航空台北–舊金山直飛航線，從今年10/30起新增為每日兩班；圖片／聯合航空

聯合航空早於2015年投身環保永續行列，深信航空產業必須在氣候變遷議題上採取更積極的作為，承諾在2050年之前，不僅採取碳抵消的方式，更開發與投資多元的方法，來降低溫室氣體排放量達100%，包括增加永續航空燃料（SAF）的使用、投資碳捕捉與碳封存技術、促進次世代碳解決方案、攜手跨產業夥伴和政策制定者，以達到環保永續的企業目標。

聯合航空認為，永續航空燃料 SAF將是未來飛機營運的主流，可由香蕉皮、廢棄食用油等垃圾製成，與傳統噴氣燃料相比，SAF的碳排放量將更低。

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撰文／方雯玲

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航空 舊金山 美國

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