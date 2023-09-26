「藍皮解憂號」兩週年慶大放送！推出全台最Chill護身符「藍皮解憂福」

「藍皮解憂號」慶祝復駛兩週年！台鐵唯一的骨董級列車「藍皮解憂號」，保留珍貴的台式懷舊風情，結合高品質的服務規格，行駛南迴山海間，2年期間為許多民眾締造獨一無二的慢活解憂時光與復古浪漫情懷。「藍皮解憂號」搭載人數將突破10萬人次大關，歡慶兩周年，將推出五波的慶祝活動，同時也特別與屏東枋寮在地廟宇「德興宮」攜手合作，推出全台最Chill、神明加持的護身符「藍皮解憂福」，即日起開放預購，10/1開始出貨，09/30前枋寮-臺東當日來回車票超值版TWD 1,099起。

「藍皮解憂號」歡慶復駛兩周年，將推出五波慶祝活動，也特別與屏東枋寮「德興宮」合作，推出全台最Chill護身符「藍皮解憂福」；圖片／雄獅旅遊提供

每一個「藍皮解憂福」中都裝有來自德興宮媽祖娘娘加持祝福的符令；圖片／雄獅旅遊提供

「藍皮解憂號」五波慶祝活動，包括第一波：歡慶週年慶大放送-意象館消費全面9折（2023.09.29-10.31）；第二波：藍皮解憂號社群抽獎活動（2023.10.01-10.22），《藍皮解憂號vs藍皮意象館》臉書粉絲團，指定貼文下方留言「祝藍皮解憂號2週年快樂」 +@兩位朋友，即有機會抽中「藍皮解憂號」雙人來回套票；第三波：最愛的顏色是藍攝-攝影比賽（徵稿期間｜2023.10.01-10.31晚上23:59止），將選出10名得獎者，獲得雄獅1,023元旅遊兌換金乙份。

「藍皮解憂號」為許多旅客帶來解憂時光；圖片／雄獅旅遊提供

第四波：藍皮的復古年代-復古風Party time（活動時間｜2023.10.23-10.31），於活動期間內搭乘「藍皮解憂號」的旅客們，歡迎以復古的裝扮來搭乘，同時於列車上與復古道具拍照打卡者，即可免費獲得復古戳戳樂乙次以及復古零嘴乙份；第五波：「藍皮解憂號」2週年-生日同歡慶（活動時間｜2023.10.23當天），當日壽星凡於10月23日當天搭乘「藍皮解憂號」，即享四人同行一人免費，並贈送乘客乙份慶祝小蛋糕。

「藍皮解憂福」以「解憂」兩字刻印在純牛皮製作的香火袋中，保留了藍皮紀念商品一貫的質感設計；圖片／雄獅旅遊提供

期間限定製作的「藍皮解憂福」，將藍皮意象與在地信仰結合，以「解憂」兩字刻印在純牛皮製作的香火袋中，造型創新、份量感十足，同時保留了藍皮紀念商品一貫的質感設計，可做為擺飾或吊飾在隨身用品中攜帶。

枋寮德興宮主奉天上聖母及龍溪媽，為當地重要的信仰中心；圖片／雄獅旅遊提供

這次與「藍皮解憂號」合作的枋寮德興宮，建立於清乾隆年間已有逾二百年的歷史，主奉天上聖母及龍溪媽，被當地居民視為重要的信仰中心。在經歷重建等歷史沿革下，保留了清朝和日治時期的修廟碑文，主殿旁新建的後殿更是坐擁枋寮海景第一排，讓信眾在參拜的同時眺望海天一線的絕佳風景。

「藍皮解憂福」讓遠道而來的旅客可以在媽祖的庇佑下好好放鬆心靈；圖片／雄獅旅遊提供

每一個「藍皮解憂福」中都裝有來自德興宮媽祖娘娘加持祝福過的符令，讓遠道而來的旅客可以在媽祖的庇佑下好好放鬆心靈 。

藍皮解憂號兩週年限定「解憂福」

．售價：NT$599元(限量300組)

．開放預購時間：即日起開放，10/1開始出貨

．購買地點：在藍皮意象館、松菸island133、雄獅嚴選官網都可以買到

「藍皮解憂號」五波歡慶週年慶大放送

★第一波★歡慶週年慶大放送-意象館消費全面9折

．活動時間｜2023.09.29-10.31

．活動說明｜為慶祝藍皮解憂號復駛兩週年，凡於活動期間內至藍皮意象館消費，不論金額、品項，全館商品全面打9折(罐裝飲料除外)。

★第二波★藍皮解憂號2週年快樂-社群抽獎活動

．活動時間｜2023.10.01-10.22

．抽獎名額｜3名

．抽獎時間｜2023.10.23(星期一)

．活動說明｜請至『藍皮解憂號vs藍皮意象館』臉書粉絲團指定貼文，並於貼文下方留言「祝藍皮解憂號2週年快樂」 +@兩位朋友，邀請朋友一齊來祝藍皮解憂號2週年快樂，即有機會抽中藍皮解憂號雙人來回套票。

★第三波★最愛的顏色是藍攝-攝影比賽

．徵稿期間｜2023.10.01-10.31晚上23:59止

．預計得獎公布日期｜2023.11.20

．獲獎獎項｜雄獅1,023元旅遊兌換金乙份(得獎者共計10名)

．展出地點｜藍皮意象館(屏東縣枋寮鄉儲運路15號)．主題類別｜藍皮解憂號(照片需為2021年復駛後的新烤漆列車-海軍藍車頭+浪漫藍車廂)

．投稿方式｜一律採線上投稿方式(JPG檔/1,200萬像素以上)，同時備註個人資料(姓名/身分證字號/出生年月日/電話/mail)，並於徵稿期限截止前投稿至khhb2c@liontravel.com，每人至多投稿3張作品。

★第四波★藍皮的復古年代-復古風Party time

．活動時間｜2023.10.23-10.31

．活動說明｜於活動期間內搭乘藍皮解憂號的旅客們，歡迎以復古的裝扮來搭乘，同時於列車上與復古道具拍照打卡者(需出示給現場工作人員確認)，即可免費獲得復古戳戳樂乙次以及復古零嘴乙份。

★第五波★藍皮解憂號2週年-生日同歡慶

．活動時間｜2023.10.23當天

．活動說明｜1.當日壽星凡於10月23日當天搭乘藍皮解憂號，即享四人同行一人免費。2.贈送每位乘客乙份慶祝小蛋糕。

◆注意事項：主辦單位保留隨時解釋、變更及補充本參賽辦法、細則及獎項說明內容之權利，若因不可抗力之因素而無法進行本活動，主辦單位有權決定終止、變更或暫停本活動，並保留活動修改正式規定內容權利。

★更多詳情請至活動網頁

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撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214238