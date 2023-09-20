跨年住房今開賣！ 小資族專案3天2夜每人不到6,000元 再送樂園雙人門票

麗寶賽車主題旅店提供小資族跨年住房專案，3天2夜每人不到6,000元。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024跨年夜已加入提前佈署的旅遊規劃，麗寶福容大飯店每年秒殺的「跨年住房專案」，在今天(9/20)上午10點準時於麗寶福容大飯店官網開賣，3天2夜再加贈麗寶樂園、摩天輪門票雙人專案，每人最低不到6,000元，隨著疫情解封、國內旅遊顯著成長，今年的跨年住房詢問度也大幅提升。

▲麗寶福容大飯店開賣「跨年住房專案」，方便住客就近觀賞摩天輪燈光與高空煙火秀。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

2023年即將邁入第8年的麗寶跨年晚會，每年吸引超過10萬名遊客，今年也有浪漫絢麗的「麗寶耶誕新年城」活動，麗寶樂園渡假區表示，入住麗寶福容大飯店是最方便的安排，從飯店步行5分鐘即可抵達麗寶樂園、OUTLET、跨年晚會現場，可以玩樂園與逛街到最後一刻，回房休息片刻再至晚會現場，輕鬆觀看星光熠熠的精采演出，與眾人一同開心倒數迎接2024年，欣賞摩天輪燈光與高空煙火秀。

▲小資族首選麗寶賽車主題旅店。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店的跨年住宿專案，入住期間為2023/12/30-2024/1/1，麗寶福容大飯店3天2夜跨年專案內容包括早餐每人2客、晚餐每人1客、探索世界單園雙人雙日票、雙人摩天輪搭乘券、飯店同樂券等豐富內容，每人最低10,000元起；小資族則推薦入住麗寶賽車主題旅店，3天2夜雙人入住專案包括早餐每人2客、探索世界單園雙人雙日票、雙人摩天輪搭乘券、飯店同樂券等，每人最低只要5,400元起，想安排跨年出遊看煙火的旅客，可設定鬧鐘準時上線搶房。

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