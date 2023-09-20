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臺灣人別小看！老外「愛上寶島的五大理由」 甚至愛到移居入籍

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（圖片來源／shutterstock）
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臺灣坐擁迷人景觀風光、多元自然生態及豐厚人文底蘊，特色小吃也深受大眾喜愛，更有「美食王國」之美譽。旅外人士交流網站InterNations以生活品質、定居難易度、國外就業、個人財務等面向綜合評比，臺灣名列2023年最宜居住國家第5名，在醫療保健和生活品質的項目排名，分別為全球第一及第二。隨著國境開放，有越來越多觀光客來臺灣遊玩，甚至選擇移居成為正港臺灣人。本篇整理了老外愛上寶島的五大理由，馬上一起來瞧瞧！

根據旅外人士交流網站InterNations調查，臺灣位居2023年最宜居住國家第5名。（圖片來源／shutterstock）
根據旅外人士交流網站InterNations調查，臺灣位居2023年最宜居住國家第5名。（圖片來源／shutterstock）

1、人氣必吃特色美食

民以食為天的臺灣，三步一小店、五步一餐廳，還有熱鬧的各大夜市，僅有百年歷史的臺灣，卻集結了多個時期與不同地區文化融合的豐富滋味。臺灣小吃富有寶島生活與文化特色，像是燒餅油條、滷肉飯、刈包、牛肉麵、小籠包、蚵仔煎、珍珠奶茶等，都是深受外國人喜愛的熱門美食，從早吃到晚好滿足！

小籠包是臺灣代表性的必嘗美食之一。（圖片來源／shutterstock）
小籠包是臺灣代表性的必嘗美食之一。（圖片來源／shutterstock）

2友善路標與便捷交通

雖然臺灣的官方語言是中文，但對於外國人來說，旅遊毫無障礙，尤其是臺北，幾乎多數都有外文的標示。此外，臺灣的交通也相當便捷，像是搭乘捷運或公車就可以四處遊逛，車廂和車站環境都維護得非常乾淨整潔，重點是交通費超便宜，也可以騎著YouBike輕鬆玩！

臺北捷運四通八達，交通相當便利。（圖片來源／shutterstock）
臺北捷運四通八達，交通相當便利。（圖片來源／shutterstock）

3、景點豐富且容易抵達

臺灣擁有許多鬼斧神工的自然景點，以及饒富歷史的文化古蹟。最重要的是，相對於其他的國家，臺灣各景點都較容易抵達。根據Google於2022年公布的全球10大熱搜文化景點調查，臺灣有松山文創園區和中正紀念堂兩大景點上榜，更有大屯火山群、棲蘭山檜木林、太魯閣國家公園、阿里山森林鐵路等世界遺產潛力點，讓許多外國人對臺灣美景印象深刻。

見證臺灣政治歷史的中正紀念堂，總是吸引大批觀光客前來朝聖。（圖片來源／shutterstock）
見證臺灣政治歷史的中正紀念堂，總是吸引大批觀光客前來朝聖。（圖片來源／shutterstock）

4治安良好的移居城市

在世界安全排行榜中，臺灣一直是名列前茅的國家。依照資料庫網站Numbeo公佈的2023年國家與城市安全與犯罪指數排名，在全球142個國家地區和416個城市之中，臺灣和臺北都高居第三名，而且犯罪指數極低，領先亞洲的其他國家與城市。許多造訪過臺灣的外國人，也都一致認同臺灣的治安相當良好，相當適合居住生活。

臺灣的治安相當良好，獨自一人出遊也不必擔心。（圖片來源／shutterstock）
臺灣的治安相當良好，獨自一人出遊也不必擔心。（圖片來源／shutterstock）

5最美的風景是人

在許多外國人的眼中，臺灣人是他們遇過最熱情、最友善、最樂於助人的人之一。除了總是熱情地向外國人介紹自己的家鄉，且常常展現出溫暖關心，讓許多外國人大讚生活在台灣「絕對不缺少微笑」，「人」就是臺灣最美的風景。

臺灣人總是帶給外國人熱情、友善、樂於助人的好印象。（圖片來源／shutterstock）
臺灣人總是帶給外國人熱情、友善、樂於助人的好印象。（圖片來源／shutterstock）

移民署近年多次宣導，移民業務屬於特許行業，未經許可不得代辦居留、定居、永久居留或歸化國籍等。
移民署近年多次宣導，移民業務屬於特許行業，未經許可不得代辦居留、定居、永久居留或歸化國籍等。

隨著國境開放，新住民移居臺灣的需求也日益增加。移民署要提醒大家，辦理移民業務及廣告應經許可，未經許可不得代辦居留、定居、永久居留或歸化國籍等業務，讓我們保障自身與他人權益，一同成為幸福的臺灣人！更多資訊請上移民署官網查詢：https://www.immigration.gov.tw/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214206

觀光 小吃 小籠包

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