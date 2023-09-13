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9／16會員日刷起來！ 華航「日韓機票」84折、華信「國內全航線」折扣888元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／China Airlines 中華航空FB、華信航空提供
圖／China Airlines 中華航空FB、華信航空提供

秋冬想飛日韓看過來！ 青睞傳統航空華航機票的朋友，一定要追，「華航會員日」9/16祭出好康，日韓機票有限時24小時的驚喜折扣；同時，經常需搭國內線的朋友更要看，華信航空推出國內全航單程折888元，設好鬧鐘把握機會刷起來。

圖／China Airlines 中華航空FB
圖／China Airlines 中華航空FB

中華航空自9月份開始每月16日都會舉辦華夏會員專屬好康，首波9/16華航會員日，祭出日韓機票84折優惠，適用資格為晶鑽卡/翡翠卡/金卡/華夏卡會員，購票時間為9/16 00:00-23:59，限時24小時訂購「台灣出發到日韓(單程或來回)或日韓出發到台灣(單程或來回)」，適用於2023年10月16日起出發，限定訂位艙等為經濟艙樂活 (R/Q/H/N艙)及商務艙樂活(D艙)。最近準備刷機票的朋友先忍一忍，就等華航會員日限時84折日韓機票好康！

中華航空示意圖。記者黃仲明／攝影
中華航空示意圖。記者黃仲明／攝影

經常飛國內線的旅客快來看，9/16華信航空同步開跑「國內全航線單程折扣888元」，把握9/16上線開票日，限定搭乘時間為自2023/10/1起至2024/3/31止，只要於華信航空APP輸入指定折扣碼（MDA888），購買國內全航線單程全額票，可立即享票面價折扣新台幣888元，無論是秋冬想旅行花東或離島，甚至到金門小三通，都可以準備手刀刷起來。詳情請參考活動官網

圖／華信航空提供
圖／華信航空提供

另外，星宇航空全新航線「台北直飛名古屋」自即日起正式開賣，12/1開航之後，將成為星宇航空日本中部的第一個航點，旅人們前往名古屋造訪樂高樂園、吉卜力樂園以及白川鄉合掌村又多了一個航空新選擇。

圖／星宇航空提供
圖／星宇航空提供

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