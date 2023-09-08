中秋雙十渡假趣！飯店推連假一泊一食、住宿加購晚宴買一送一 再贈烤肉派對

星巴克彰化溪湖門市於9月6日開幕，也是彰化溪湖鎮首間星巴克獨立門市，建築外觀與空間設計，延續彰化農產「葡萄」意象，並以顏色豐富的壁畫與畫作，轉譯並融入葡萄的在地特色，門市地點位於國道一號員林交流道附近，也是溪湖美食林立、景點豐富的台19線上，除了成為在地居民的新咖啡空間外，也適合旅人作為溪湖旅行除了休息站外的新據點。

2023-09-07 14:25