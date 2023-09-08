中秋雙十渡假趣！飯店推連假一泊一食、住宿加購晚宴買一送一 再贈烤肉派對
【旅奇傳媒/編輯部報導】今年中秋及雙十連假超接近！非常適合安排具有節慶氛圍的旅遊假期。統一渡假村於9/29至9/30及10/7至10/9推出「連假一泊一食專案」，包括新竹馬武督雙人房8,680元起、墾丁6,680元起，谷關中秋9,980元起／雙十10,230元起。
此外，住宿加購自助晚宴享買一送一（馬武督和墾丁晚餐每人只要1,280元起、谷關1,500元起），再贈中秋BBQ派對；雙十則推出「歡樂小市集活動」，打造充滿笑聲又別具新意的連續假期，無論是新竹草原狂歡夜、谷關美麗夜空下的山林湯泉，或者墾丁池畔美食派對，都令人意猶未盡！
因應連續假期，統一渡假村更推出精采節慶活動。新竹馬武督暢玩設施及草原芬多精，中秋體驗彩繪燈籠、月兔搗麻糬…等，雙十則有樂透賓果和趣味農家樂；谷關伴隨著音樂，沉浸夜空與山景交織的美湯，大人小孩還能一起參與泰雅搗麻糬與手作DIY，雙十嗨玩角色扮演嘉年華，活力又 Chill；位於台灣最南端的墾丁同樣熱情十足～中秋邀請街頭藝人表演，早上亦舉辦后羿射箭賽與 SUP 挑戰，雙十玩賓果連線，接著生態漫遊，搭配飯店熱情的服務及歡笑聲，為假期製造美好回憶！
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