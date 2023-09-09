鐵道迷必收集！雄獅精選台、日10大必搭鐵道列車 網羅日本3大頂級列車．鳴日號Q4節慶趟次開賣

國境開放，鐵道觀光熱潮不斷加溫！雄獅旅遊看好國際鐵道觀光發展，同時深耕軌道經濟，特別成立鐵道旅遊事業處專責組織，希望推動國內外鐵道觀光，搶攻每年逾10億元鐵道旅遊商機。除了台灣的鳴日號、藍皮解憂號、阿里山林鐵、兩鐵列車外，雄獅也獨家取得日本各地特色觀光列車的趟次，更精選台日十大「必搭特色觀光列車」讓鐵道迷按圖索驥。

鐵道觀光加溫！雄獅精選台、日「10大必搭鐵道列車」，圖為COTO COTO列車；圖片／雄獅旅遊提供

日本6大區域型觀光列車

1 九州「COTO COTO列車」

雄獅旅遊表示，鐵道旅遊事業處以推動全球鐵道觀光產業為目標，日本區域型觀光列車包括九州「COTO COTO列車」、「東北(TOHOKU)EMOTION」饗食列車皆於今年秋季獨家包列出發。號稱日本最緩慢的觀光列車「COTO COTO列車」，帶旅客以15至40公里速度，一邊沿途欣賞九州福智山、香春岳等自然美景，一邊品嘗由九州米其林餐廳主廚監製的法式料理。

2 東北(TOHOKU)EMOTION」饗食列車

有東北美食餐廳列車之稱的「東北(TOHOKU)EMOTION」，列車裝潢具有歐式風情、餐飲採用東北當季食材烹製，雪白列車行駛在海岸線上，彷彿漂浮大海中的浪花。

雄獅獨家取得日本各地特色觀光列車的趟次，包括號稱日本最緩慢的觀光列車「COTO COTO；圖片／雄獅旅遊提供

同時，雄獅也與日本JR四國合作，打造「2024四國三大觀光列車」遊程，讓旅客一次可以搭乘千年物語、伊予灘物語、時代黎明物語等三種必搭觀光列車，還將前往日本三大秘境之一的德島祖谷，及道後溫泉等。

3 千年物語

千年物語行駛JR多度津站（香川縣）～JR大步危站（德島縣）間，車廂內裝以古民宅為發想，呈現出日本之美，車上提供美酒及使用當地食材製作的料理，由當地居民製作的地酒及下酒菜、工藝品等。

4 伊予灘物語

往返松山～伊予大洲、八幡濱站間的觀光列車，車內洋溢懷舊時尚氛圍，可以一邊欣賞四季各異美景，一邊品嘗以當地新鮮食材烹調的美食。

5 時代黎明物語

志國土佐 時代黎明物語，行走於高知站至窪川站之間，為歷史迷必收集，繼承幕末維新號概念，列車介紹坂本龍馬等土佐幕末維新志士歷史，穿梭四國山地和可俯瞰太平洋景色，可體驗土佐式待客之道。

6 越後心動鐵道雪月花號

行駛於新潟的「越後心動鐵道雪月花號」，擁有日本最大型玻璃車窗，眺望日本海與壯麗的妙高山脈景色，並品嚐當地產的山珍與海味。

TRAIN SUITE四季島號12月21日出發，迎接年底浪漫聖誕氛圍；圖片／雄獅旅遊提供

四季島號是由法拉利設計師奧山清行操刀，重現現代風格並採用大面積車窗景，巧妙呈現；圖片／雄獅旅遊提供

日本3大極致美學寢台列車

除日本各地觀光列車深度慢遊小鎮風光，雄獅鎖定日本三大頂級奢華寢台列車：九州七星、曙光瑞風、TRAIN SUITE四季島包列趟次。

7 TRAIN SUITE四季島

TRAIN SUITE四季島是由法拉利設計師奧山清行操刀，重現現代風格並採用大面積車窗景，從香檳色外觀到以春夏秋冬四季變換為主題的精美室內空間設計，將乘坐過程成為極致美學享受，安排12月21日出發行程以迎接年底浪漫聖誕氛圍。

8 曙光瑞風

素有「移動式星級酒店」之稱的曙光瑞風號，是日本頂級豪華寢台列車之一，採用昭和時期藝術風格設計，每房配有專屬管家，安排和食名店「菊乃井」主廚，及西式料理HAJIME主廚，供應米其林星級料理。

9 九州七星號

「九州七星號」為日本頂級寢台列車的首發韌，行經九州七縣、標榜體驗七項九州專屬風情（自然風景、飲食文化、特色溫泉、歷史、能量氣場、風俗人情、列車風光），「七星」名號由此而來。匯集七星主廚精心打造的風味懷石料理、法國料理、採用當地有機農產蔬菜的阿蘇站火星餐廳等美食，融會東方與西方、強調在地特色。雄獅繼推出2023年7月31日出發「日本九州七星6日」大受好評後，2024年「日本九州七星」限量行程也即將上市。

鳴日號2023年Q4與晶華酒店合作，打造縱谷‧蘭陽名物宴；圖片／雄獅旅遊提供

台灣美學觀光列車

10 鳴日號

隨著入境客增加，台灣鐵道旅遊日益受到國際矚目，雄獅更持續透過海外旅展、媒體曝光等方式宣傳，已獲得不錯迴響，鳴日號2024年第一季已有海外包列需求，客群以北美、日本、港澳為主，未來將增派英、日語車服及導覽人員，以服務多元的國際旅客。此外，鳴日號今年第四季已搶先開賣，搭配各種節慶推出主題遊程，包括感恩節、中秋、聖誕及跨年都有相關活動。如聖誕節時，將有聖誕老公公上車發禮物，晚上入住瑞穗天合飯店還能包場享受爵士音樂晚宴、聆聽教會小朋友合唱報佳音。在跨年時刻兩列鳴日號也將同步前往台東，與原住民舞蹈團體來場月光海派對，歡喜迎接2024年。

．日本觀光列車網頁

．日本三大頂級列車網頁．鳴日號及鳴日廚房網頁

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撰文／方雯玲

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