把旅展住宿券偷偷放大了！力麗觀光、宜蘭綠舞入住升等再加碼 全新日月潭力麗溫德姆溫泉酒店也適用

你的住宿券變大了！手上還有去年或今年購買的住宿券嗎？趁旅展搶一波是許多旅客聰明消費的策略，哪想得到竟然有飯店針對旅展住宿券再推一波優惠！當時買到真的賺到。不管是因為喜歡飯店特色環境，或考慮到飯店集團全台各地有據點可以隨選隨住，現在先趁特惠規劃假期吧？如果朋友手上也有這幾家的旅展住宿券，不妨邀他一起度假去！

喜迎日月潭力麗溫德姆溫泉酒店啟動試營運，力麗觀光集團各館同慶號召「2022 ITF 聯合住宿券」回娘家，預訂9/1～10/31入住力麗觀光旗下經營管理飯店，除享原有旅展優惠外，力麗觀光大手筆加碼，祭出超殺折扣4折起，優惠包括房型免費升等、續住或加購優惠、假日加價折扣及餐飲升等，還有免費或買一送一等多項特惠！期待秋高氣爽之際，有更多旅客規劃假期，好好享受。此外，綠舞飯店也在夏末秋初推出多項特惠，除了小朋友與萌寵的互動，還有日式文化體驗和黑RURU CAFE冰品特惠。大人們可以到全新打造的The Lounge酒吧，享受一下寧靜微醺時光，邀大朋友小朋友享受自己的完美假期！

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店位於伊達邵碼頭上方，對面就是公園；圖／力麗觀光集團

伊達邵碼頭區新地標試營運日月潭力麗溫德姆溫泉酒店持券4折

住宿券怎麼用最划算?先來住日月潭旁的新飯店吧！日月潭伊達邵碼頭的新地標～日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，建築造型以日月潭水之意象為發展主軸，呈現出水波漣漪的曲線變化。外觀立面採水平與垂直交錯的編織飾紋，呼應原住民邵族的傳統幾何圖案。館內有203個房間、9種不同房型，所有客房皆有溫泉浴池，絕大多數為「冷熱雙池」。試營運期間，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店開放提供創意粵菜料理的「邵 中餐廳」、主推亞歐陸主題特色料理的「饗沐全日餐廳」，還有挑高6米、至多可容納34­­­­桌的多功能宴會廳供公司行號訂餐旅遊。此外，游泳池、水療SPA池、運動吧與健身房等多項休閒設施應有盡有，提供旅客晚上在飯店悠閒度假，白天盡情體驗日月潭的無限魅力！ 日月潭力麗溫德姆溫泉酒店的超豪華大廳；圖／力麗觀光集團

新飯店有哪些優惠？9月份整個月的試營運期間 ，持5張聯合住宿券不分平假日入住「精緻雙人房」乙晚 （定價22,000元+15%），加碼升等「精緻家庭房」（定價32,000元+15%），享「饗沐全日餐廳」自助式早午餐四客，盡享4折超值優惠！10月份持五張聯合住宿券平日入住 （週日～週四）「精緻雙人房」乙晚 （定價22,000元+15%），享自助式早午餐兩客。

其他還有哪些集團飯店優惠？力麗觀光2022 ITF聯合住宿券可用於力麗馬告生態園區-棲蘭山莊/明池山莊、羅東力麗哲園飯店-木棉道．美學商旅、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、花蓮力麗華美達安可酒店、恆春麗昕緹渡假會館、恆春峰樹屋民宿、高雄花季度假飯店、力麗哲園飯店-日潭館/月潭館、力麗儷山林會館-日月潭館、久居棧旅店等。其中，棲蘭山莊/明池山莊有房型免費升等、續住優惠、假日入住加價半價三選一折扣、花蓮力麗華美達安可酒店有精緻雙人房」免費升等「豪華家庭房」，並招待第三人早餐及晚餐。更多詳細優惠內容及加價規範，請參考力麗集團活動官網：https://reurl.cc/QXq72p。

力麗馬告生態園區明池山莊雅緻雙人房，窗外就是蔥蔥綠林，心曠神怡；圖／力麗觀光集團

宜蘭綠舞房型升等或日式體驗四選一RURU CAFE週年慶 來餵羊鴕和水豚！

宜蘭綠舞國際觀光飯店8/14（一）至9/28（四）推出週一至週四平日入住享加碼贈超值優惠！入住還可換穿唯美浴衣暢遊5.7公頃的日式主題園區打卡留下出遊回憶，與可愛梅花鹿、羊駝、水豚等萌寵進行近距離餵食互動。

專案期間，持宜蘭綠舞國際觀光飯店旅展券，入住即可享房型升等或日式體驗四選一，再享酒吧買一送一優惠，最高享$3,300加碼好禮！其中，「玥」山景雙人房升等「綻」海景雙人房、「嵐」山景四人房升等「舞」山景四人房。旅客也可另選綠舞必玩的日式體驗四選一，包括由專人現場指導製作的「和菓子體驗」或「抹茶體驗」（每房2位，價值$499/位）；想了解日式文化的小朋友可選「忍者之森」（每房1位，價值$899）或「輿神同行」 （每房1位，價值$599）。 綠舞的日式莊園獨樹一幟，也讓小朋友在日式場域體驗日式文化；圖/綠舞國際觀光飯店

綠舞全新打造的The Lounge酒吧供應各式調酒及輕食與大家共度微醺時光享受歡聚暢聊時光，營業時間15:00至23:30。白天可點上飲品或調酒到戶外泳池畔感受夏日氛圍chill一夏；夜晚與三五好友在酒吧檯小酌放鬆最愉快！8/14（一）至9/28（四）週一至週四持旅展券入住，每房享單次調酒買一送一優惠，限兌換任選NT$200以下調酒。大人們可專享屬於自己的放鬆時刻！ 綠舞全新打造The Lounge酒吧，讓大人們享有微醺夜生活；圖/綠舞國際觀光飯店

此外，黑RURU CAFE一歲生日快樂！即日起至8/31（四）歡慶週年慶好禮大酬賓，單筆消費滿千送百歡迎新舊好友回來共襄盛舉；老朋友入場出示之前曾與黑鼻羊合照，即贈牧草1份體驗近距離餵食樂趣。黑RURU CAFE新推出超人氣新品「黑皮甜心聖代」（$250/杯），以大小朋友都喜愛的巧克力冰淇淋，搭配多種配料打造豐富口感與滋味，再以超萌黑鼻羊造型的手作餅乾畫龍點睛！夏天必喝的「芒果雲朵」冰沙（$200/杯），每一口都可吃到新鮮果肉好過癮；少女們最愛的「莓好時光」綜合莓果冰沙（$200/杯）；哈密瓜控不能錯過的「有一種哈味」風味氣泡飲（$180/杯）；「人魚的眼淚」氣泡飲（$180/杯）用藍柑橘檸檬及柳橙酸微消暑，用可愛動物與冰品萌翻歡樂暑假！

黑RURU CAFE推出多款冷飲品，特別適合夏日享受；圖／綠舞國際觀光飯店

編輯/廖苡安圖片/力麗觀光集團、綠舞國際觀光飯店

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213407