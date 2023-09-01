全台最大的光雕秀來了！ 「2023世客博」祼視3D投影+藝術光環境廊道 超難得的聲光藝術饗宴
udn走跳旅遊／大海愛上藍天
2023世界客家博覽會愈晚愈精彩，夜間的世客博有全台最大裸視3D投影，來這裡感受一場極具科技藝術的聲光饗宴，還有兒美館的藝術光雕投影，走訪三大主題有世界客家、 生態客家、 生活客家，藝術光環境廊道將夜晚的青塘園點綴如詩如幻，找時間一起感受世界客家博覽會的無限魅力吧～
來青埔感受一場光與藝術美的饗宴 ，進入科技與藝術交織的感知世界。
2023世界客家博覽會台灣館打造全國最大光雕秀 ，影片分享
2023世界客家博覽會在青塘園周邊，打造藝術光環境廊道，走在其中，夢幻至極。
邊散步還可以邊欣賞藝術品。影片分享
2023世界客家博覽會展出時間：2023/8/11-2023/10/15
青塘橋繁星點點就像螢火蟲一樣一閃一閃的，展現光芒四射。
兒童美術館光雕投影主題：客垠
搭配青塘橋倒影，超美超夢幻的～
2023世界客家博覽會台灣館夜晚點燈後如癡如醉，相當夢幻。
3D投影用電影敘事搭配音樂，相當震撼，展出時間為平日週一至週四19:00-21:00；假日週五至週日及國定假日19:00-21:30播放。
2023世界客家博覽會世界館
2023世界客家博覽會台灣館
2023世界客家博覽會
桃園市中壢區洽溪路沿線（桃捷A19站~A18站）
活動時間：2023/8/11-2023/10/15
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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