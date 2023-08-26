免張羅！精選三家「中秋豪華露營車」　輕便出遊、輕鬆烤肉還能當網美

國內露營風氣盛行，已成為民眾旅遊首選，來場露營車烤肉之旅，成為歡慶中秋的新方案，不管是搭乘露營車，走訪台灣各地景點，走到哪、烤到哪，或是在免裝輕便出遊的豪華露營地，完全不需要自己張羅食材、炭火，就可以輕鬆享受露營樂趣，來看看最新的豪華露營車烤肉提案吧！

君品Collection「Vantel美學車中泊」與烤肉必嚐品牌「路邊烤肉」攜手合作，推出秋季租車烤肉方案；圖片／雲朗觀光集團提供

君品Collection「Vantel美學車中泊」 網美露營車宿體驗

君品Collection旗下新事業體「Vantel美學車中泊」，有移動網美飯店之稱，受到喜愛露營車、想嘗鮮的族群歡迎，推出Vantel美學車中泊、慶生、派對、戶外婚禮、蜜旅、求婚、外拍等方案，有專人提供諮詢活動規劃服務，可依照個人需求打造自己的網美露營車宿體驗。

Vantel美學車中泊，露營車內搭載高達20樣車內配件；圖片／雲朗觀光集團提供

採用輕鬆入門好駕駛的車款，車內搭載高達20樣車內配件，包括信封睡袋、編織毛毯、蛋捲木桌、摺疊露營椅、韓國卡式瓦斯爐、韓國深烤煎煮鍋、日本琺瑯單柄鍋、行動電源站、復古白金無線藍牙喇叭、復古LED電池式露營燈、愛迪生氣氛串燈、電源線、保冰桶、杯盤組、靠枕等，更額外增加木紋收納箱、野餐籃、編織地毯、唯美印地安小帳等露營道具。

Vantel美學車中泊，有移動網美飯店之稱；圖片／雲朗觀光集團提供

看好秋節烤肉商機，「Vantel美學車中泊」與烤肉必嚐品牌「路邊烤肉」攜手合作，推出三款期間限定的秋季租車烤肉方案，自即日起至10月31日期間皆可預訂，提供旅客在大自然下享受露營與美食燒烤的獨特體驗：24小時方案只需4800元起，可享受24小時的美學車中泊露營體驗，並獲贈價值1480元的「路邊烤肉」2人組烤肉箱；30小時方案，兩車同行9200元，不分平假日享同樣價位，將帶給旅客雙倍的露營樂趣，同時可供4人露營車宿，還可獲得價值2480元的4人組烤肉箱；雙人三天兩夜方案，總價8800元，不分平假日享同樣價位，享有價值1480元的2人組烤肉箱。另外君品Collection也獨家銷售聯名烤肉箱宅配組，2人份1480元、4人份2480元，更成為新穎的秋節送禮或BBQ懶人包新選擇。

與「wildbbq 路邊烤肉」聯名推出烤肉租車方案；圖片／雲朗觀光集團提供

「路邊烤肉」與Vantel美學車中泊的聯名合作讓車宿露營，可體驗道地的台灣風味烤肉，嚴選的烤肉箱中包含了多種美味，2人組烤肉香內含香料板腱牛排、柚香法式豬小排、雞腿肉串、韓式牛肉盤、香料海鮮盤與薄鹽鯖魚片，4人組的烤肉香則有香料板腱牛排、穀飼牛肋串、舒肥味噌松阪豬、脆皮肥腸串、韓式牛肉盤、酒製豬燒肉、獵人土雞二節翅、香料海鮮盤與薄鹽鯖魚片等，讓烤肉與露營之旅更加豐富多彩。

Vantel美學車中泊，推出慶生、派對、戶外婚禮、蜜旅、求婚、外拍等方案；圖片／雲朗觀光集團提供

Vantel聯名秋季租車烤肉方案，可讓愛露營的網美或饕客運用Vantel車上的豐富配備，從食材到配備，一站式就能夠準備充足。君品Collection嚴選出十處網美營地，並簽署特約營位，可供租賃VANTEL的顧客更多服務，北部有北海岸面海的碉堡露營區、鄰近十分老街與瀑布的十分自然露營區、宜蘭綠舞日式園區以及春季可以賞櫻的埔心牧場與櫻之林營地。中部則有森渼原露營區、飛牛牧場露營區、小路露營區、山谷露碼露營區、水秀農場以及可以搭配SUP活動的霧社湖畔秘境露營區，東部更與崇德瑩農場搭配出清水斷崖SUP行程的露營車宿之旅。

Vantel美學車中泊官網：線上預訂https://www.palaiscollection.com/location.php?id=70

豪華露營品牌「朋趣」全包式服務，提供舒適的住宿環境與餐飲美食，甚至還設有貼心的專屬管家服務；圖片／天成飯店集團提供

「朋趣」結合高爾夫球休閒 打造「一泊四食奢華露營車體驗」

天成飯店集團近年推出斥資億元打造的豪華露營品牌「朋趣」，其名稱靈感來自於在地野生松鼠，因此取台語發音「phòng-tshí」而來，還將「樂高球旅朋趣」作為核心概念，打造「一泊四食奢華露營車體驗」，融合時下最流行的 Glamping 豪華露營車，透過全包式服務，提供舒適的住宿環境與餐飲美食，甚至還設有貼心的專屬管家服務；在絕美星空的伴隨下，一邊享受池畔酒吧與星空電影院，一邊體驗多樣的休閒設施及高爾夫球等活動，沉浸在頂級度假裡，療癒身心。

朋趣「一泊四食奢華露營車體驗」，以享受豪華BBQ樂趣為號召；圖片／天成飯店集團提供

BBQ豪華海陸火烤饗宴

朋趣的「一泊四食奢華露營車體驗」，即是以享受豪華BBQ樂趣為號召，下午食光以野餐籃裝盛，各式輕食餐點與飲品，於大自然中體驗野餐氣氛，晚餐則供應BBQ豪華海陸火烤饗宴，主食提供火烤全雞及丁骨牛排或戰斧豬排二選一，也提供豐盛海鮮、新鮮蔬菜盆、火鍋肉盤及主廚特製小菜，動手體驗戶外火烤二吃的樂趣，夜晚由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務，尊榮禮遇享受舒適旅程。翌日早晨則提供陽光咖啡廳自助式早餐，精選10款傳統中式特色早點，創造奢華露營風格渡假，也讓全家人在美食歡聚中，締造美好時光。

朋趣擁有小朋友喜愛的夢幻旋轉木馬；圖片／天成飯店集團提供

高球、兒童遊樂設施皆備

朋趣多款豪華露營車，加入生動活潑的設計元素與結合自然特色，規劃浴缸與獨立衛浴空間、舒適床寢及智能設備，並結合高爾夫球為主題，包括三區27洞國際標準之高爾夫球場、VR高爾夫體驗、迷你高爾夫等。此外，還有多元化的設施：戲水池、夢幻旋轉木馬、旋轉咖啡杯、綠野賽車、兒童超跑俱樂部等，讓大人、小孩都可以享受樂趣。

朋趣．地址：桃園市龍潭區悅華路100號．電話：03-4801369．官網：www.bonchillglamping.com.tw

「ARCADIA覓秘 · 午憩」就位在小人國主題樂園內；圖片／ARCADIA覓秘 · 午憩提供

ARCADIA 覓秘 · 午憩 主打野奢精品露營體驗<

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「小人國主題樂園」創辦的露營品牌「ARCADIA覓秘 · 午憩」，強調野奢精品露營體驗，即是主張追求愜意舒適的戶外生活體驗，接觸自然之餘也不忘保有自己的品味，場地就位在小人國主題樂園內，最討愛狗族、愛貓族歡心的是寵物也可以入住，小人國主題樂園、雄獅文具觀光工廠、名人堂、茶博物館等近在咫尺。

「覓秘饗宴」晚餐為鐵板燒烤+主廚祕煉原湯鍋物，火烤兩吃；圖片／ARCADIA覓秘 · 午憩提供

入住免費享用火烤兩吃「覓秘饗宴」

開幕期間凡訂房入住都可享有「覓秘饗宴」早晚餐，晚餐為鐵板燒烤+主廚祕煉原湯鍋物，火烤兩吃，食材包括雞腿、豬肉、蝦子、蛤蜊、小卷、綜合蔬菜、火鍋料等，來此露營烤肉，即省免準備食材。

ARCADIA覓秘 · 午憩露營車，空間為現代簡約風格，選用具質感又自然材質；圖片／ARCADIA覓秘 · 午憩提供

ARCADIA的露營車，空間氛圍為現代簡約風格，選用具質感又感覺自然的石紋、木紋材質，每間皆有獨立冷暖空調、衛浴、免治馬桶，及專屬的戶外用餐區，並設置廣大的草地、戲水池等設施，適合親子族群。

「ARCADIA覓秘 · 午憩」．地址：桃園市龍潭區高原路980號（小人國主題樂園）．電話：03-4716123．官網：https://tinybot.cc/arcadia2021/

===================撰文／方雯玲

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