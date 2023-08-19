全台獨一無二！ 台灣5個最南的極點 最適合極端份子造訪的地方

說到三角點、圖根點、水準點、控制點，因為數量太多了，一般不會覺得有什麼稀奇的，但如果在這些點的名稱之前，加上「極南」或「最南」兩字，那就是全台本島的獨一無二了。

台灣本島最南的鵝鑾鼻半島(由船帆石與水蛙窟切線以南的鵝鑾鼻地區)上，就有5個基準點或三角點，分別是最南圖根點-鵝鑾鼻圖根點、最南水準點-鵝鑾鼻一等水準點、最南點位基石-南岬精導點、最南三角點-埔頂二等三角點、最南一二等衛星控制點-埔頂二等點，遊走鵝鑾鼻時，找一找這些基石或點位，也是很有趣味的一種玩法喔！而如果在找基石點位時，又欣賞到美美的夕陽，那就買五送一：大大賺到了。

最南圖根點--鵝鑾鼻圖根點

拍完鵝鑾鼻燈塔，布魯看時間還早，於是開始找極南點。首先是鵝鑾鼻圖根點，在龍坑生態公園入口附近高處。

由上圖入口進入步行不到100公尺，看到地面上的中華電信鐵蓋左入雜林。

由上圖轉入到圖根點距離其實只有30公尺，但路徑都被雜樹雜草掩沒，最好有三角點位置的離線地圖確定方位。

強行穿越雜樹林，終於在高處發現圖根點。

圖根點位於珊瑚礁岩上，這是全台最南的圖根點。

最南水準點--鵝鑾鼻一等水準點

鵝鑾鼻水準點位於最南點停車場內，開車進入要繳停車費30元，布魯因為要繼續尋覓最南端精導線，所以還是開車進場。

鵝鑾鼻一等水準點在停車場中央全安島上。

最南點位基石--南岬精導點

由最南端停車場走向台灣最南點，可以看到這顆大足球，其實是氣象局的氣象雷達。

台灣最南點的入口旁有一塊小空地，可停機車及３輛小型車，其實之前的馬路邊較寬處也可停靠路邊即可。

５００公尺的清幽和緩步道一下子就可以走完了。

這座意象標誌才是真正的台灣最南端。

而前往全台最南的基石，要在最南端意象標誌前要左下海灘。

由最南端意象下海灘往左前方向行進，沒有明顯路徑，全程都是銳利珊瑚礁，行走要很小心。

最南端基石前有一處貝殼珊瑚礁祕境。

另有一道小海溝，是玩水的好地方，但要小心銳利的珊瑚礁石。

雖然布魯掌握大致方向，卻也尋尋覓覓了好一陣子，這才發現全台最南基石座，找找看在哪裡。

由於基石已經消失（可能被大海收藏了），所以只剩基石座。

由最南端意象到最南基石座，直線距離只有大約60公尺，卻讓布魯花了20分鐘。

極南點海灘即使不找三角點，也適合欣賞海景。

最南三角點--埔頂二等三角點/ 最南一、二等衛星控制點--埔頂二等點

龍磐公園內新設的木棧步道，減少對環境的衝擊，也成為美麗的景觀。

龍磐公園以草原、海岸地形著稱，沒想到也可以觀賞夕陽。

目送著夕陽由大尖山旁沒入草原上，心裡很是感動。

看完夕陽表演，開始找三角點。由看夕陽處直接朝後方（東南方）山坡走去，經過一支黑色旗子，就可以看到中研院的控制點。

中研院的二等衛星控制點S041，是全台一等二等控制點中最南的一顆。要注意的是，這附近的地面是珊瑚礁岩，藏有礁岩凹洞而且被草覆蓋，找點位時務必很小心。

這顆鋼標控制點上標的是S041，但全國控制點系統顯示的卻是S441。

由衛星控制點向東南找50公尺，就可發現埔頂二等三角點，這是全台一、二、三等三角點中最南的一顆。

編號1164的埔頂二等三角點，找到後直接向北約40十公尺，即可接上龍磐公園的步道，返回木棧道入口，結束最南５點的集點行程。

布魯便利貼

５個極南點列表

最南圖根點：鵝鑾鼻，土地調查局圖根點小4，65M

最南水準點：鵝鑾鼻，內政部一等水準點Q014，23M

最南點位基石：南岬，內政部精導點1440，3M

最南三角點：埔頂，二等三角點1164，119M

最南一二等衛星控制點：埔頂，二等衛星控制點S014，114M

鵝鑾鼻極點交通：

自行開車：直接導航龍坑生態保護區，至入口處停車路邊步行前往鵝鑾鼻圖根點。經過龍坑生態保護區入口續行可至最南點停車場，鵝鑾鼻一等水準點就在停車場中央。續行至產道最下方最南端入口，再步行600公尺，可至南岬精導點。回到台26省道轉向北，可至龍磐公園停車場，再步行300公尺，可陸續抵達埔頂二等衛星控制點及二等三角點。

大眾運輸：最好自行開車。

順遊景點（鵝鑾鼻半島）：台灣最南點、鵝鑾鼻公園燈塔、龍坑公園（需預約)、龍磐公園、水蛙窟草原、埔頂草原、砂島貝殼砂館、船帆石。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」