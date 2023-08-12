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桃園小旅行！ 暢遊全球首屆「世界客家博覽會」旅宿優惠共襄盛舉

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1895乙未保台紀念公園。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
1895乙未保台紀念公園。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】萬眾矚目的「2023世界客家博覽會」在8/11-10/15於桃園隆重登場。桃園市的客家人口超過90萬人，是全台灣客家人口最多的城市，更具有全台唯一的海客文化，世界客家博覽會是首次以客家文化為主題的國際博覽會，透過各展館、展區的豐富樣貌，展現客家的精神與活力，更能把台灣客家在自由民主環境中的文化創造力、創新力，推向全球客家世界，是不容錯過的客家盛會。

▲崙坪文化地景園區。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲崙坪文化地景園區。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

為期66天的世界客家博覽會，預計將吸引近百萬國、內外遊客來訪桃園，除了與國、內外旅行社業者共同推出豐富多元的優質遊程，更特別邀請桃園的旅宿業者推出優惠方案，共襄盛舉。

包括 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館推出的一泊三食「好客逸旅」住房專案；福容大飯店桃園機捷A8店除了房價優惠外，還贈送福隆沙雕藝術季門票及微笑熊寶寶布偶；以及住都大飯店、渴望會館、智醫康寓、尊爵天際大飯店、尊爵大飯店、福容大飯店桃園店、福容大飯店中壢店、蜜月世紀大飯店、凱萊汽車旅館等業者，也紛紛推出超值房價優惠。

另外，168集團只要輸入折扣碼就可直接折抵房價；中壢米堤大飯店、南方莊園渡假飯店、青埔商務旅館、貝克漢汽車旅館、里萊行旅等入住即享房價折扣，還有三橋渡假旅店、桃花園飯店、哈密瓜汽車旅館的一泊一食住房優惠。還有，大溪老城四季行館、秘境41民宿則是入住即可獲得精美好禮一份；桂林商務旅館、水漾時尚旅館、東楓時尚旅館更推出延後退房或精美好禮二選一優惠活動。此外，小人國主題樂園於世客博期間，出示 Facebook 打卡按讚畫面，就送造型筆或文件夾。

▲桃園許多飯店推出入住即享房價折扣（圖為南方莊園渡假飯店）。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲桃園許多飯店推出入住即享房價折扣（圖為南方莊園渡假飯店）。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

桃園以優質的住宿選擇，希望透過本次世界客家博覽會結合桃園豐富的觀光景點，分享給更多國內外的旅客，帶動觀光熱潮。而觀旅局推出的「看世客博．遊桃花園」主題旅遊方案，走訪永安海螺文化體驗園區、世客博世界館、農場桶仔雞DIY活動及勝昌中草藥探索館；或是結合世客博、浪漫台3線及石門活魚推出「999玩一日三餐」遊程，也串聯馬祖新村眷村文創園區、1895乙未保台紀念公園及世客博世界館，推出眷村客家多元文化路線等，諸多結合桃園特色人文、景點、秘境遊程，都非常適合全家大小、親朋好友、閨密、情侶規劃小旅行，留宿桃園一晚，並參與遊程體驗桃園的獨特魅力。

▲透過多樣化的住宿選擇與優惠，吸引遊客在桃園住一晚、參與遊程體驗桃園魅力（圖為水漾時尚旅館）。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲透過多樣化的住宿選擇與優惠，吸引遊客在桃園住一晚、參與遊程體驗桃園魅力（圖為水漾時尚旅館）。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

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