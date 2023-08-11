跨年首選！ 搶訂最熱門「台北101煙火」第一排飯店 優雅跨年、不用人擠人

每年的台北101跨年煙火，不僅是全台最熱門的活動，也是全世界注目焦點，如何避開人潮、優雅地迎接新年？煙火第一排的高檔飯店，是許多人的第一首選，有哪些飯店正對101煙火？各家飯店的特色與優勢？一次告訴你！

跨年夜在101煙火第一排飯店參加倒數嘉年華，不用人擠人；圖片／台北艾麗酒店提供

台北艾麗酒店超過三分之一客房窗景直接面向台北101，圖為景隅精緻客房；圖片／台北艾麗酒店提供

台北艾麗酒店 跨年夜入住房客享倒數派對

台北艾麗酒店全館擁有235間客房，超過三分之一的客房窗景直接面向台北101，跨年期間一房難求，飯店7樓的戶外空中花園，具有開闊的視野與絕佳的位置欣賞城市天際線與101煙火美景，12月31日跨年夜當晚將舉辦倒數嘉年華，現場提供飲料、小食無限享用以及音樂表演。

台北艾麗酒店推出「璀耀迎新」2024跨年三天兩夜住房專案，即日起開放預訂。2023年12月30日(六)至2024年1月1日(一)連續兩晚入住，且其中一晚須為12月31日，「煙火景觀房」36,000元+15.5%起，窗景直面台北101，於房內便可欣賞煙火美景，另有「城市景觀房」最低30,000元+15.5%即可入住，12月31日跨年夜當晚，飯店將於7樓戶外花園舉辦倒數迎新嘉年華，凡預訂入住跨年住房專案，不限房型，每房皆包含嘉年華活動入場資格兩名、LA FARFALLA義式餐廳自助早餐兩客，入住期間還可免費享用客房電影、健身房以及七樓戶外高空泳池，一覽「台北最美高空泳池」的絕美景致與城市綠洲的魅力。

台北艾麗酒店地址：台北市信義區松高路18號預訂電話：02 6631 8000官網：www.humblehousehotels.com

融合人文藝術與時尚的台北寒舍艾美酒店，館內半數以上的房間皆能直接欣賞台北101大樓；圖片／台北寒舍艾美酒店提供

台北寒舍艾美酒店

融合人文藝術與時尚的台北寒舍艾美酒店，座落於信義區絕佳位置，館內半數以上的房間皆能直接欣賞台北101大樓，成為旅客們都會旅行的最佳首選，因此每年跨年往往一房難求，更有許多旅客倒數完直接預訂隔年專案。歡迎與摯愛或三五好友一起迎接新年，邁向閃耀的未來。

台北寒舍艾美酒店搶攻跨年商機，即日起正式開放預訂「三天兩夜跨年住房專案」，特別祭出早鳥優惠價，10月31日(含)前預訂，雙人入住「面101景觀房型」每房52,000元起+15.5%，坐擁絕佳的視野景致，將壯麗奪目的101煙火盡收眼底，同時推出面松仁路「城市景觀房型」，早鳥價每房35,000元起+15.5%，霓虹閃耀讓城市夜景更加迷人。上述專案皆含兩客探索廚房自助早餐、客房電影無限觀賞，以及免費使用三溫暖、健身房與室內溫水游泳池等設施，專案須連住兩晚且其中一夜為12月31日。

台北寒舍艾美酒店地址：台北市信義區松仁路38號預訂電話：02 6622 5880訂房中心官網：www.lemeridien-taipei.com

台北W飯店面向台北101之景觀的頂級驚喜套房，為全台少見樓中樓房型；圖片／台北W飯店提供

台北W飯店

以新潮創意著稱的台北W飯店（W Hotel），向來是許多潮流人士的首選，鄰近台北101、熱鬧商圈，恆溫露天泳池、周末泳池派被視為全台最Chilll，因此跨年夜在台北W飯店度過，再時尚也不過！

台北W飯店面向台北101之景觀房型有：共有壯美客房、奇幻套房、驚喜套房及頂級驚喜套房，其中頂級驚喜套房為樓中樓，全台少見房型，尤其搶手，全館405間客房和套房，每間均配備超大海島風情浴缸、W之床、高級羽絨床墊、350織棉質床單等，讓賓客放鬆身心，享受城市度假。台北W飯店表示，台北W飯店並無針對跨年推出專案，全年皆接受訂房，即日起即可預訂。

台北W飯店地址：台北市信義區忠孝東路五段10號預訂電話：02 7703 8888官網：www.wtaipei.com.tw

台北君悅酒店為世界級地標台北101最鄰近之五星酒店；圖片／台北君悅酒店提供

台北君悅酒店

台北君悅酒店（Grand Hyatt Taipei）為世界級地標台北101最鄰近之五星酒店，匯集館內狂熱派對與歡騰樂音、美酒佳餚時尚，向來也是台北101跨年煙火住房的熱門選擇。其中飯店面向101的房間，約有300多間，可以看到煙火，在一樓戶外指定地點，也有專屬的觀看煙火區。

台北君悅酒店表示，自2022年底跨年夜，已收到大批民眾踴躍詢問隔年跨年住房活動，預計於9月中旬以前釋出今年度跨年住房專案，敬請關注台北君悅酒店官方社群平台，獲知第一手住房消息。台北君悅酒店往年跨年夜在ZigaZaga、Cheers歡飲廊等酒廊餐廳，也均會推出跨年派對、美食饗宴、美酒暢飲等活動，邀請民眾共同體驗與台北101最近的狂歡距離。

台北君悅酒店地址：台北市信義區松壽路2號預訂電話：02 2720 1234官網：https://www.hyatt.com/zh-HK/hotel/taiwan/grand-hyatt-taipei/taigh

台北遠東香格里拉位於38樓的馬可波羅酒廊，美食美酒佐上台北迷人夜景；圖片／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉每年都針對跨年推出住房專案；圖片／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉

台北遠東香格里拉置身台北市內最高頂樓泳池畔，飽覽群山環繞的台北都會迷人夜景，可以看到完整101景觀，是跨年熱門拍照打卡點。位於38樓的馬可波羅酒廊，也是歡慶跨年的推薦地點，跨年煙火派對提供各式風格特調及精緻義式小點，佐上台北迷人夜景與動感音樂，在絕美台北101絢爛煙火前舉杯迎接新年的到來。

台北遠東香格里拉飯店表示，台北遠東香格里拉每年都會針對跨年推出住房專案，預計9月左右上線並開放訂房，預訂101景觀房型，在客房內即可獨享專屬空間欣賞煙火，跨年住房專案須連續入住兩晚。飯店也舉辦「頂樓池畔跨年倒數煙火派對」，盡享美酒小點與音樂，同樣擁有無敵101高樓美景的馬可波羅酒廊，也結合餐點、特調與音樂，可相約三五好友一起狂歡跨年夜。

台北遠東香格里地址：台北市大安區敦化南路二段201號預訂電話：02 2378 8888官網：https://tpe.fareasternhotel.com.tw/

誠品行旅能一覽融合當代建築與歷史古蹟的信義區獨家景致；圖片／誠品行旅提供

誠品行旅每間客房皆擁有都市中難能可貴的戶外陽台，跨年夜僅需踏出陽台，即可將101絢麗煙花盡收眼底；圖片／誠品行旅提供

誠品行旅 城市難得綠意天堂 來場文創小旅行

位於松山文創園區的誠品行旅，每間客房皆擁有城市中難能可貴的戶外陽台，七成的房間更能一覽融合當代建築與歷史古蹟的信義區獨家景致，跨年夜僅需踏出陽台，即可將黑夜裡台北101的絢麗煙花盡收眼底。誠品行旅2023年跨年住房專案雖尚未正式開賣，但自2022年底的跨年夜至今，已收到大批民眾踴躍詢問，目前預計將於9月釋出今年度的方案內容。

除此之外，位於2樓的In Between之間餐廳，也將於12/31晚間10點至次日凌晨1點，舉辦跨年派對，現場將有live band熱力演出，並提供各式繽紛開胃小點與包括西班牙風味海鮮烘蛋、龍蝦沙拉起司可頌、酥炸松露脆雞等多款跨界風味美食，席間還提供特選紅白酒、啤酒及非酒精飲品無限暢飲。

誠品行旅地址：台北市信義區菸廠路98號預訂電話：02 6626 2888官網：http://www.eslitehotel.com

===================撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213360