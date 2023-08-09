超划算！桃園「台灣好行」限量套票 四大優惠路線可兌換美食.門票

「石門水庫線套票」可擇一兌換的東風瓦厝客家懷舊料理套餐。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】前往桃園自由行的旅客，可多加利用4大精選路線「台灣好行」優惠套票。桃園市政府觀光旅遊局推出台灣好行4條路線包括「大溪快線」、「小烏來線」、「石門水庫線」及「東眼山線」及沿線美食、門票、特色體驗，串連桃園的熱門景點，讓遊客能更划算地暢遊桃園。

▲「大溪快線套票」可擇一兌換的大溪富田農場門票。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

此外，為了提供多元語言旅遊資訊及國際觀光客友善環境，《台灣好行摺頁》中除了中、英文版本外，新增了印尼文、越南文、泰文等東南亞語系版本，讓國內外旅客不論平、假日皆能搭乘台灣好行輕鬆出遊，探索桃園之美。本次推行的台灣好行4大精選套票，結合交通、美食與景點，遊客可依自身喜好組合優惠套餐。

▲持有「小烏來線套票」的遊客，可享受小烏來天空步道優惠票30元。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供 ▲持有「小烏來線套票」的遊客，可享受小烏來天空步道優惠票30元。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

套票組合除包含路線一日車票，還能擇一兌換沿線美食、景點門票或體驗活動，例如：體驗百年建築歷史及人文景觀的「大溪快線套票」，可擇一兌換大溪富田農場門票1張、大溪老街美食芊香園蘿蔔糕加芋頭糕或大溪老街美食游記百年油飯套餐；串連了北橫知名景點的「小烏來線套票」可擇一兌換小烏來天空步道門票、大溪老街美食芊香園蘿蔔糕、和風創意豆腐酪或游記百年油飯；以及休憩路線的「石門水庫線套票」可擇一兌換石門大壩碼頭(西碼頭)船票、阿姆坪遊湖(東碼頭)船票、東風瓦厝客家懷舊料理套餐或三坑老街美食金天涼糕；而沉浸於杉木林自然景觀與森林芬多精中的「東眼山線套票」，則可擇一兌換東眼山國家森林遊樂區票、台灣傳統美食慈湖李媽媽牛肉麵或客家人文餐館山之味客味樓的餐點。

▲引領人們沉浸於杉木林自然景觀的「東眼山線套票」。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

另外，持有「大溪快線套票」的遊客，更可享受 XPARK 門票95折及龍情魔幻豆子主題館產品95折優惠，持有「小烏來線套票」的遊客可享受小烏來天空步道優惠票30元，持有「東眼山線套票」的遊客則是能於富田農場購買優惠門票。價值高達330元的旅遊行程，套票售價120元起。優惠套票即起在 IBON 平台及易遊網同步販售，數量有限，售完即止。

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