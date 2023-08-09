快訊

雷擊導致纜車停運 300多遊客被困班夫公園、打地鋪過夜怨當局應急無能

登山遇「巨角神獸」擋路不給過！正妹爬上岩壁讓牠先走 細看竟是罕見國寶

北捷越來越進化…他見一標示「堪稱台灣最頂」 網群共鳴：坐起來就爽

超划算！桃園「台灣好行」限量套票 四大優惠路線可兌換美食.門票

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供 
圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供 

「石門水庫線套票」可擇一兌換的東風瓦厝客家懷舊料理套餐。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
「石門水庫線套票」可擇一兌換的東風瓦厝客家懷舊料理套餐。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】前往桃園自由行的旅客，可多加利用4大精選路線「台灣好行」優惠套票。桃園市政府觀光旅遊局推出台灣好行4條路線包括「大溪快線」、「小烏來線」、「石門水庫線」及「東眼山線」及沿線美食、門票、特色體驗，串連桃園的熱門景點，讓遊客能更划算地暢遊桃園。

▲「大溪快線套票」可擇一兌換的大溪富田農場門票。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲「大溪快線套票」可擇一兌換的大溪富田農場門票。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

此外，為了提供多元語言旅遊資訊及國際觀光客友善環境，《台灣好行摺頁》中除了中、英文版本外，新增了印尼文、越南文、泰文等東南亞語系版本，讓國內外旅客不論平、假日皆能搭乘台灣好行輕鬆出遊，探索桃園之美。本次推行的台灣好行4大精選套票，結合交通、美食與景點，遊客可依自身喜好組合優惠套餐。

▲持有「小烏來線套票」的遊客，可享受小烏來天空步道優惠票30元。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供 
▲持有「小烏來線套票」的遊客，可享受小烏來天空步道優惠票30元。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供 
▲持有「小烏來線套票」的遊客，可享受小烏來天空步道優惠票30元。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供 

套票組合除包含路線一日車票，還能擇一兌換沿線美食、景點門票或體驗活動，例如：體驗百年建築歷史及人文景觀的「大溪快線套票」，可擇一兌換大溪富田農場門票1張、大溪老街美食芊香園蘿蔔糕加芋頭糕或大溪老街美食游記百年油飯套餐；串連了北橫知名景點的「小烏來線套票」可擇一兌換小烏來天空步道門票、大溪老街美食芊香園蘿蔔糕、和風創意豆腐酪或游記百年油飯；以及休憩路線的「石門水庫線套票」可擇一兌換石門大壩碼頭(西碼頭)船票、阿姆坪遊湖(東碼頭)船票、東風瓦厝客家懷舊料理套餐或三坑老街美食金天涼糕；而沉浸於杉木林自然景觀與森林芬多精中的「東眼山線套票」，則可擇一兌換東眼山國家森林遊樂區票、台灣傳統美食慈湖李媽媽牛肉麵或客家人文餐館山之味客味樓的餐點。

▲引領人們沉浸於杉木林自然景觀的「東眼山線套票」。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲引領人們沉浸於杉木林自然景觀的「東眼山線套票」。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

另外，持有「大溪快線套票」的遊客，更可享受 XPARK 門票95折及龍情魔幻豆子主題館產品95折優惠，持有「小烏來線套票」的遊客可享受小烏來天空步道優惠票30元，持有「東眼山線套票」的遊客則是能於富田農場購買優惠門票。價值高達330元的旅遊行程，套票售價120元起。優惠套票即起在 IBON 平台及易遊網同步販售，數量有限，售完即止。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大溪老街 步道 觀光

延伸閱讀

桃園7旬赤腳翁醉倒摔地上流血 員警耐心等他醒攙扶回家

桃園越法麵包489人通報不適 食藥署：「3食品」驗出沙門氏菌

國際企業插旗、喜來登搶進！桃園超狂「最後2字頭蛋黃區」蓄勢待飛

侯友宜桃園便當會 立委反映基層怨還不團結、恨鐵不成鋼

相關新聞

七夕情人節入住台北艾麗送「超溫感三效音波洗臉儀」！吃得到牛小排再送氣泡酒

情侶快看過來！台北艾麗酒店為了迎戰即將到來的七夕情人節，特地推出入住「甜蜜專案」讓愛侶在浪漫的節日中共創美好回憶，更狂的是入住指定專案，直接送「超溫感三效音波洗臉儀」，趕快下訂囉。

今晚秒數翻倍！ 「2023大稻埕煙火秀」加碼延長至360秒 最後3場精彩煙花秀交管懶人包

今晚秒數翻倍！ 「2023大稻埕煙火秀」延長至360秒 把握倒數2週精彩煙花秀

與3.5米「巨大阿梨」合影超可愛！厭世表情超萌展到9月快衝

台中東勢區，水梨的故鄉，從現在起至九月底，梨之鄉休閒農業區推陳出新，帶來全新的地景藝術展及多元活動，為大家帶來獨特的休閒體驗。更可以與「巨大阿梨」這顆直徑3.5公尺、擁有不屑表情的巨型水梨合影，少女心瞬間點燃。還有限定伴手禮選購活動以及有趣的彩水梨體驗等，一定要來玩！

THE哆啦A夢展台北2023中正紀念堂12/16開展！村上隆、奈良美智、蜷川實花帶大家想像未來

「THE哆啦A夢展台北2023」將於2023年12月16日至2024年4月7日在中正紀念堂展出，展覽將以「我心中的哆啦A夢」為題，邀請村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本知名藝術家，創作屬於他們的哆啦A夢，2023年底「哆啦A夢展」將來台，準備腦洞大開，開啟對未來無限綺想。

日月潭首家國際溫泉酒店 「力麗溫德姆」試營運、萬元開賣

歷時多年，日月潭首間國際級溫泉酒店「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，即日起開放試營運。期間將開放兩間餐廳、一間大廳酒吧、館內...

嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」率先推開學前住宿優惠！每人最低920元還附早餐

迎接暑期倒數最後一個月，嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」率先揭曉開學前住宿絕佳機會！獨家網站限時特惠，住宿房價再降八折，雙人同行僅需1840元，平均每人只要920元，絕對划算。附加贈送豐盛早餐，超過五十種美味零食供品味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦