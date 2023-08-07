歌詩達莎倫娜號全攻略！「六大亮點設施、三大必吃美食」大公開

嘉年華集團旗下擁有純正義大利血統的郵輪品牌–歌詩達郵輪（Costa Cruises），由於其發源於義大利的藝術文化靈感、親民的價位、活潑的氣氛，向來是歐洲最受歡迎、老少咸宜的郵輪品牌之一，今(2023)年首次來台的歌詩達「莎倫娜號」（Costa Serena），是唯一以台灣為母港的歐美國際郵輪，也是親子搭乘郵輪的首選，如果你現在還無法飛到歐洲，不妨搭乘歌詩達郵輪，讓你一秒到義大利！

歌詩達「莎倫娜號」提供最純正義式風情、最適合親子旅遊；圖片／歌詩達郵輪提供

歌詩達莎倫娜號有「眾神之船—海上的古羅馬」美譽，；圖片／歌詩達郵輪提供

歌詩達莎倫娜號登船宛如來到古希臘羅馬

歌詩達郵輪力行「主題化郵輪」，所以不管你搭過幾次歌詩達郵輪，每艘不同的船，都給你耳目一新的感受。歌詩達莎倫娜號重達114,500噸，2022年全新整修，有「眾神之船—海上的古羅馬」美譽，讓人登船宛如來到古希臘羅馬，船的設計靈感來自於浪漫神秘的古羅馬希臘神話，從眾神之神的宙斯、太陽神阿波羅、穀類女神瑟瑞斯、愛神邱比特等神話故事意象，都融合在莎倫娜號的細節，無論是大堂、劇院、水療中心、酒吧、餐廳、甲板，都帶有濃烈的義國藝術風情。

色彩鮮豔的大廳、透明升降的電梯，都宛如閃耀的寶石；圖片／歌詩達郵輪提供

六大亮點設施1 萬神殿富麗堂皇大廳

郵輪大堂是船的精神象徵，也是旅客感受氛圍、出入頻繁重要場所，莎倫娜號的大廳設計靈感來自於羅馬萬神殿，象徵羅馬神話中的眾神身著華服，從天而降，色彩鮮豔的大廳、透明升降的電梯，都宛如閃耀的寶石，神秘又華麗，是打卡點。

宙斯大劇院跨越 3 層甲板，每日舉辦多場媲美拉斯維加斯的大型歌舞秀；圖片／歌詩達郵輪提供

2 宙斯大劇院靈感來自羅馬競技場

設計靈感來自於羅馬競技場的「宙斯大劇院」，規模在郵輪上少見，跨越 3 層甲板，環形座位圍繞著主舞台，可容納 1,350 名觀眾。航程期間每日舉辦多場媲美拉斯維加斯的大型歌舞秀，讓旅客感受熱情浪漫的義式文化風情。

歌詩達莎倫娜號有室外泳池、室內泳池、兒童俱樂部泳池、刺激滑水道；圖片／歌詩達郵輪提供

3 無論晴雨都可以游泳麗都日光甲板、孩子最愛的滑水道

這裡有室外泳池、室內泳池、兒童俱樂部泳池、刺激滑水道，是夏日的樂園；擁有滑動玻璃穹頂的日光甲板，無論海上天氣如何，這裡永遠都是溫暖明媚的地中海氣候，日光露臺上盛開著熱情的三角梅，帶來濃烈的羅馬氛圍。

羅馬風格「Samsara水療中心」；圖片／歌詩達郵輪提供

4 Samsara水療中心海上規模最大水療中心

金碧輝煌光彩奪目的羅馬風格「Samsara水療中心」橫跨兩層甲板，是目前海上規模最大的水療中心之一，承襲古羅馬休閒文化的精髓，提供多個頂級身體按摩療程，以及水療Spa、香薰、美甲、沙龍、牙齒美白等服務，自動發熱的馬賽克躺椅，精緻手法的SPA，讓旅客的身心靈能徹底放鬆休息。

歌詩達郵輪莎倫娜號上的邱比特舞廳，四處用愛心點綴；圖片／歌詩達郵輪提供

5 邱比特舞廳到處都是愛心

歌詩達最讓年輕人、擁有年輕的心的銀髮族喜愛的就是擁有不少的迪斯可舞廳、酒吧，歌詩達郵輪莎倫娜號上的邱比特舞廳，四處用愛心點綴，連桌椅和沙發也是心形，讓人看了很想談戀愛！

莎倫娜號套房提供私人管家服務；圖片／歌詩達郵輪提供

6 多元房型家庭房比例53%

「莎倫娜號」的家庭房比例高達53%，最便利於全家出遊，同時，歌詩達郵輪主打家庭旅客，推出第三人、第四人優惠政策，讓全家輕鬆出遊。莎倫娜號其中有70間高級套房、全景陽台房有505間，海景房333間，內艙房592間。

如果想要豪華享受，莎倫娜號打造9.4～12.7坪全景陽臺套房，擁有小客廳，甚至還有按摩浴缸，套房提供私人管家、客房送餐服務，可在私人陽台上坐擁私密海景。

莎倫娜號免費主餐廳「維斯塔」；圖片／歌詩達郵輪提供

歌詩達莎倫娜號美食披薩、牛排、壽司、冰淇淋應有盡有

歌詩達莎倫娜號上有什麼美食？免費餐廳有3間，有兩間主餐廳，分別為「瑟瑞斯」與「維斯塔」以及波羅馬特自助餐，而付費餐廳則有Casanova、Pummid’oro Pizza正宗義式比薩、壽司吧、義大利手工冰淇淋、佛羅倫薩牛排館、Salty beach海灘美食街。

全新Amarillo 甜點吧，設置新鮮製作的義式冰淇淋；圖片／歌詩達郵輪提供

三大必吃美食1 全新Amarillo甜點吧正宗義式冰淇淋

來歌詩達郵輪一定要品嚐正宗義式冰淇淋！在船上全新Amarillo 甜點吧，設置新鮮製作的義式冰淇淋，提供牛奶奶油、栗子糖霜、香草、花生醬、巧克力、藍莓、草莓、芒果等口味，甜蜜香味、漂亮色彩讓人垂涎欲滴。

披薩是歌詩達郵輪最招牌的美食；圖片／歌詩達郵輪提供

2 Pummid’oro Pizza館最經典的那不勒斯披薩

義大利最具代表性的披薩，是歌詩達郵輪最招牌的美食，在Pummid’oro Pizza館，呈現「披薩界的巔峰」–那不勒斯披薩，薄脆麵餅裡的酸甜番茄，還有香味四溢、會牽絲的起司，讓人允指回味無窮。

Casanova餐廳供應「星級主廚」特色美食；圖片／歌詩達郵輪提供

3 CASANOVA餐廳星級美食吃得到

想要吃星級美食？歌詩達郵輪聯合3位摘星主廚Bruno Barbieri、Hélène Darroze和Ángel León，共同打造以郵輪目的地為主題的當地美食，並加入各「星級主廚」的個人詮釋及特色元素，帶領遊客在Casanova餐廳，從味覺體驗旅行中的風土人情。

歌詩達莎倫娜號從2023年7月到10月，有26航次專為台灣市場而設計的航行。郵輪行程為4至6天，包含日本的福岡、佐世保、長崎、鹿兒島、那霸（沖繩）、石垣島和宮古島等以及韓國的釜山與濟州島。

基隆港母港從7/1至9/25期間從基隆出發前往日本、韓國，預計共航行23航次，與、雄獅、鳳凰、五福、世邦、行家、百威、東南、易遊網、喜鴻9家旅行社合作。

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撰文／方雯玲

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