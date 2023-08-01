卡努來了！台東「熱氣球嘉年華光雕活動」延期至8月7日舉行
注意！原訂於8/4舉行的「太麻里曙光園區光雕音樂會」因第6號颱風卡努增強影響，將延期至8/7。而熱氣球嘉年華主場地的各項活動也將依中央氣象局發布的最新資訊進行評估。
第6號颱風卡努來勢洶洶，台東縣政府及熱氣球專業飛行團隊審慎評估，宣布原訂8/4舉行的「太麻里曙光園區光雕音樂會」延期至8/7，而熱氣球主場地鹿野高台的相關活動也將根據中央氣象局實時資訊進行滾動式調整，活動相關最新公告請關注臺灣國際熱氣球嘉年華粉絲專頁或官網。
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