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【跨年攻略】紐約、倫敦、雪梨、杜拜跨年一次看 提早卡位、不再錯過！

欣傳媒／ 欣傳媒

被疫情關了3年，好不容易可以再度享受跨年，往年盛況空前的世界最知名跨年盛宴，總是大排長龍與秒殺，一生必去的跨年之旅，別再錯過了，提早卡位吧！一次呈現杜拜哈里發塔煙火燈光秀、雪梨港灣大橋煙火秀、英國倫敦眼煙火秀、紐約時代廣場跨年派對四大跨年活動攻略！

世界最負盛名跨年盛宴總是大排長龍與秒殺，一生必去跨年之旅，別再錯過了，提早卡位，圖為英國倫敦眼煙火秀；圖片／欣傳媒資料庫

每年的杜拜哈里發塔煙火秀堪稱最豪華盛宴；圖片／欣傳媒資料庫

杜拜哈里發塔煙火燈光秀

全世界第一高樓–杜拜哈里發塔，富裕中東的象徵，每每以最大的排場，讓世界驚豔，2023年即為了慶祝疫情趨緩，杜拜砸重金施放長達40分鐘的煙火秀，水陸空表演齊發，在828公尺高的哈里發塔、設計287個發射點，出動3千架無人機空中表演，加上周邊噴水池的加碼水舞秀，動用344個水中機器人協助操控燈光和水量，挑戰煙火時間最長、地點最多、最多無人機表演等世界紀錄，大手筆舉措，讓每年煙火秀成為最讓人期待的豪華盛宴。

迎接杜拜最別開生面的煙火秀，有沒有同等最奢華的觀賞方式？不妨在哈里發塔周遭的高檔飯店享受晚宴，在酒足飯飽後迎接最華麗的視聽覺饗宴！

．杜拜旅遊局官網：www.visitdubai.com

雪梨港灣大橋煙火秀；圖片／欣傳媒資料庫

雪梨港灣大橋煙火秀

南半球最大的煙火盛宴、也是世界上第一個迎接新年的城市，港灣、雪梨歌劇院、大橋、絢爛煙火組合成的浪漫奇景，吸引全世界旅人紛至沓來，想要在現場第一手感受氛圍。

雪梨港灣大橋煙火秀有兩場，除了午夜的跨年煙火秀之外，9點時還有一場家庭煙火秀，是為了有孩童的家庭準備，讓他們可以提早慶祝就寢。每年煙火秀都有表演主題，例如2023年聚焦澳洲原住民文化，向原住民女性致敬，共發射1萬枚煙火，璀璨萬分。

雪梨歌劇院是雪梨港灣大橋煙火秀最美的背景；圖片／欣傳媒資料庫

每年盛況空前的雪梨港灣大橋煙火秀，要幸運地搶到第一排觀賞，難度頗高，需要各種條件配合，雪梨當局為了控管人數，跨年在港灣大橋一帶設為管制區，每年在半年前約8、9 月，「雪梨跨年官方網站」即開始售票，熱門看煙火地點藍點票價較高，開放售票後也經常秒殺，跨年時管制區只出不進，所以團隊輪班接力排隊、搭帳篷、準備食糧等，都有必要，要付出辛勞代價。如果想要一勞永逸，搭乘雪梨煙火船，是個好選擇，可以輕鬆悠閒地巡遊雪梨港灣、視線無受阻地觀賞煙火秀。此外，跨年期間飆漲的房價，也是一大難題，深夜退場人潮洶湧，如果沒法訂到市中心飯店，整晚勞頓也是可以預知。

．雪梨跨年官方網站：www.sydneynewyearseve.com

英國倫敦眼煙火秀可選擇在水上欣賞煙火，搭乘倫敦跨年夜遊船；圖片／欣傳媒資料庫

英國倫敦眼煙火秀

歐洲最盛大、知名度最高的英國倫敦眼煙火秀，自2011年倫敦為了迎接2012年的倫敦奧運始啟，每年泰晤士河上舉辦跨年煙火秀，在大笨鐘的響亮鐘聲、地標倫敦眼綻放的璀燦煙花陪伴下，展開新的一年，成為許多人想一圓的夢想。

為了解決跨年時洶湧人潮，倫敦眼煙火秀2014年開始轉為售票入場機制，約前年9月倫敦市官方網站開始售票。

除了在陸地上觀賞煙火之外，如果想要避開人潮，可選擇在水上欣賞煙火，將會更優雅從容，搭乘倫敦跨年夜遊船，包括有現場音樂的派對遊船、晚餐巡遊，除了欣賞煙火美景之外，也可飽覽泰晤士河夜間風光。

．倫敦市官方網站：https://www.london.gov.uk/

歷史最悠久的紐約時代廣場跨年，不妨買場通行證，狂歡整晚；圖片／欣傳媒資料庫

紐約時代廣場跨年倒數計時購買通行證 周邊派對狂歡一整晚

紐約時代廣場的水晶球跨年倒數計時，為最具歷史與知名度的世界級跨年派對，水晶球落下時刻，在《New York,New York》招牌歌曲聲中，雷射燈光秀、煙火、彩紙、汽球齊飛，紐約不夜城熱鬧狂歡的盛況，成為許多人一生必參與的盛宴。

跨年時刻「世界十字路口」萬人空巷，前天中午以前，就需要準備就緒，才得以進入搖滾區，漫長的等待時間，加上寒風刺骨，是必需有的心理準備，以及只出不進的政策，包尿布成為參加這場盛宴的奇特經驗。

水晶球落球的位置在第七大道和44街交界，所以介於45街至50街的位置，都是視野最佳的區域。如果不想要人擠人、並且進入室內取暖，也可考慮在鄰近的餐廳、酒吧、飯店跨年，同樣可以盡興狂歡，購買BallDrop Pass通行證，得以進入時代廣場及其周邊的多家餐廳、休息室、夜總會和派對活動場所，同時穿越路障，或者住宿周邊飯店，惟跨年期間房價也水漲船高。

．BallDrop官方網站：www.balldrop.com

有旅行社業者針對這四大跨年活動已上架開賣，為了奔赴一生必去的盛宴，半年前開始準備與卡位，有其必要並不為過，如果想要輕鬆省事，以免秒殺向隅，也不用擠破頭排隊，不妨考慮交由旅行社籌畫，萬事OK。

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212449

跨年 煙火秀 倫敦

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