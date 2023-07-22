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《新世紀福音戰士：富士山任務》來台灣了！i-Ride飛行劇院與雄獅合作加碼抽機票

欣傳媒／ 欣傳媒

日本富士急樂園熱門排隊項目《新世紀福音戰士：富士山任務》來台灣了！動漫迷、樂園迷不用跑到日本，只要在位於台北信義區微風南山的「i-Ride飛行劇院」就可以體驗！除了體驗沉浸式飛行，身歷《新世紀福音戰士》動漫場景，與飽覽富士山風光外，i-Ride和雄獅旅遊合作，觀眾只要體驗完後於現場填寫問卷，並到i-Ride飛行劇院FB粉絲團分享指定貼文，就有機會抽台北–東京來回機票

不用跑到日本，只要在微風南山「i-Ride飛行劇院」就可以體驗《新世紀福音戰士：富士山任務》；圖片／智崴集團提供

今(20)日《新世紀福音戰士：富士山任務》上映記者會，現場除了智崴集團董事長歐陽志宏蒞臨現場、執行啟動儀式之外，還邀請到AKB48及AKB48 Team TP前成員、《木曜4超玩》主持群之一的阿部瑪利亞擔任嘉賓，在記者會後擔任一日嚮導，陪伴觀眾搶先首飛，此次上演將從7/22至10/18。

《新世紀福音戰士：富士山任務》上映記者會，智崴集團董事長歐陽志宏、阿部瑪利亞搶先首飛；圖片／智崴集團提供

發源於1995年電視劇的《新世紀福音戰士》，是一部家喻戶曉、世界知名的動畫，獨具一格的視覺美學及充滿謎團的故事，不僅席捲動漫界，更在日本社會引起巨大的迴響，2021年上映的《新世紀福音戰士新劇場版：終》電影更創下102.8億日元的驚人票房佳績。

智崴集團董事長歐陽志宏表示，日本富士急樂園推出《新世紀福音戰士：富士山任務》沉浸式體驗後，身歷其境的飛行讓動漫迷們為之瘋狂，開幕後創下入場需排隊4小時的驚人紀錄。今年夏天，智崴集團將這部作品原汁原味移師台灣，將台北、高雄i-Ride飛行劇院打造成NERV富士急支部與第2新河口湖基地，讓喜歡這部作品的粉絲們來到這裡，也可以與碇真嗣、綾波零及明日香同行，正面迎戰使徒來襲。

身為粉絲的阿部瑪利亞會唱《新世紀福音戰士》主題曲圖片／欣傳媒

1995年出生的阿部瑪利亞表示，日本播出《新世紀福音戰士》的時候，她其實才剛出生、當時０歲，播出的第一輪雖然沒有看到動畫，但這部作品實在太知名了，尤其是主題曲《残酷な天使のテーゼ》音樂一出現時，小時候熱血的那些回憶全湧了上來，長大後有重新把這部作品再看一次，不只是很多日本人喜歡，世界各地很多人都喜歡看。

「i-Ride飛行劇院」紀念品區販售《新世紀福音戰士》動漫周邊商品；圖片／欣傳媒

媒體聯訪的時候，智崴集團董事長歐陽志宏表示，《新世紀福音戰士》是他小時候就在看的動漫作品，從小就非常喜歡。聊到最喜歡的角色時，董事長跟阿部瑪利亞不約而同都說了：明日香！阿部瑪利亞說，明日香綁著雙馬尾、外表很可愛，作戰時很帥氣的模樣讓她非常著迷，尤其搭乘i-Ride的飛行座椅，不用戴VR眼鏡就可以雙腳騰空、飛到影片裡面，近距離靠近自己喜歡的角色，令她非常激動。

此次上映i-Ride和雄獅旅遊合作，雄獅旅遊除了贊助抽獎機票之外，也特別針對體驗民眾提供優惠行程，7/22～10/18期間，凡買東京機票送四天Wi-Fi（價值796元台幣，限量200組）；買東京自由行(北出/高出)享599加價購「富士山一日遊」（價值2,200元台幣）。

===================撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212964

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