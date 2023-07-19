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「虹夕諾雅 谷關」推出斯可巴步道健行 帶你跟著泰雅獵徑療癒身心

欣傳媒／ 欣傳媒

星野集團在台的第一家飯店「虹夕諾雅 谷關」將於8月2日起舉辦「泰雅獵徑尋訪—斯可巴步道健行活動」，在原始松林中享受狩獵小徑的逸韻，並展開一場泰雅族歷史文化巡禮。由健行管家帶領，從馬崙山山麓出發，前往「五葉松媽媽平台」，並享用五葉松活力飲。漫步於松針鋪地的斯可巴步道，享受微風輕拂與瀰漫空氣中的針葉林芬多精，同時透過導覽介紹，讓旅客更能深入了解昔日的斯可巴步道，認識泰雅族文化。

斯可巴步道從古至今是對谷關一帶泰雅族人來說重要的狩獵山林，健行活動將帶領旅客前往體驗；圖片／星野集團提供

在台灣有將近500多萬的登山人口，而山岳健行也成為了後疫情時代的熱門選擇。除了著名的谷關七雄之外，尚有許多原始的登山步道鮮少被造訪。斯可巴步道從古至今是對谷關一帶泰雅族人來說重要的狩獵山林，「泰雅獵徑尋訪—斯可巴步道健行活動」將帶領旅客前往距離飯店6公里外的斯可巴步道，體驗健行樂趣，並更加認識泰雅文化。

特色1認識斯可巴步道化與歷史尋找百年五葉松媽媽 聽松濤聲好療癒

本活動於早上八點半開始，由健行管家帶領旅客出發前往約二十分鐘車程的斯可巴步道，活動全程約三小時。斯可巴步道位於馬崙山及八仙山之間，海拔高度在一千公尺到一千四百公尺間，擁有豐富的林相。隨著健行距離身邊翠綠樹林景象轉換，帶來療癒的視覺享受，微風吹過針葉林所產生的「松濤聲」，更是斯可巴步道的魅力之一。佇立在步道中央的巨木為樹齡超過百年的五葉松媽媽，是昔日泰雅族人上山打獵時，祈求外出平安神聖的存在。

活動將會帶領旅客體驗泰雅族人狩獵前的入山儀式，提供旅客手工編製竹籃；圖片／星野集團提供

特色2體驗泰雅族狩獵小徑儀式仿獵人裝備 準備手工編製竹籃

狩獵是泰雅族人生活中重要的傳統文化之一，本次活動將會帶領旅客體驗泰雅族人狩獵前的入山儀式，在健行活動前向山林表示感謝與敬意。竹子對泰雅族人而言是食衣住行不可缺少的作物，而為旅客提供的手工編製竹籃，也仿製昔日泰雅族人上山打獵時的裝備，增添狩獵氛圍。

健行活動將會準備五葉松活力飲及原住民香料小點，讓旅客補充水分及能量；圖片／星野集團提供

特色3眺望山巒，一飲五葉松之清香提供五葉松活力飲、原民香料小點

抵達五葉松媽媽平台後，健行管家將會準備五葉松活力飲及原住民香料小點，讓旅客補充水分及能量。泰雅族人在進入山林狩獵之前，會先在入口砍下一支竹子當成竹杯倒入小米酒，來祈求山神狩獵平安順利。五葉松活力飲所使用的客製竹杯，是以入山儀式前砍下的竹子為靈感而客製的，希望在涼風吹拂的早晨，旅客能倚靠在平台木頭欄杆，眺望著遠方的山巒，一飲五葉松的清香滋味。

「虹夕諾雅 谷關」「泰雅獵徑尋訪—斯可巴步道健行活動」

．活動時間：每周三、四早上8:30至12:00

．預約費用：4,042元 (含稅含服務費)

．預約：於活動前三日的中午12:00截止預約

．預約對象：僅限16歲以上的住宿貴賓

．此活動2人即成團

．活動前24小時取消將收取100%活動費用。

．視實際進貨狀況，食材及飲料可能有所變更

．考量安全因素，活動遇雨取消

．行程將會進入山林，建議穿著速乾並且方便行動的衣物及有防滑效能的鞋類。

．地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

．交通：從台北松山機場出發，在台北站轉乘高鐵到台中站後，駕車約90分鐘

．客房數：49間（所有房間均設有半露天溫泉）

．官網：https://hoshinoya.com/guguan/zhtw/

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撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212862

步道 谷關 虹夕諾雅

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