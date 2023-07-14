「澎湖觀光圈」夏季旅展推出e票通及山海戀遊程，超優價買氣嗨翻！

2023第八屆台北國際夏季旅展，於112年7月14日至17日於台北世貿一館舉行，匯集國內外上百家優質業者齊力推出超值優惠。此次交通部觀光局澎湖國家風景區管理處主題館共設有4個攤位，將分別展出「追風音樂節」、「四季旅遊」及「數位觀光」三大主題，澎湖觀光圈特針對數位觀光主題，於旅展期間推出「山海戀」遊程電子票券夏旅超值價，並辦理「e票通促銷樂」贈送下單禮等好康優惠，歡迎大家來現場參觀!

為推動澎湖智慧觀光及招攬國內外旅客，澎湖觀光圈於6月28日透過墨攻網路科技發行「e票通電子票券」，已在潮澎遊產品行程預購數位平台及MOMO、蝦皮、Pchome、LINE禮物、東森購物等20多個知名線上通路上架販售，消費者購買後只要至e票通特約商店出示條碼或核銷碼，或於潮澎遊產品行程預購數位平台上輸入折扣碼即可如同現金抵用。此外，澎湖觀光圈更與大阿里山觀光圈合作推出山海戀「澎湖Love嘉義」的創新魅力遊程電子票券，針對不同族群設計四天三夜「隨性自由行」、「悠哉自駕遊」、「深度包車走」3種遊程，以嘉義山城串連澎湖海線，營造迷人旅遊魅力，現在特價只要6,600元/人起。

圖／澎湖觀光圈提供

為期4天的夏季旅展將推出各樣優惠促銷活動：只要現場透過「潮澎遊產品行程預購平台」下單e票通，原價 200 元 e 票通立即折扣50元，還加碼贈送下單禮；下單購買山海戀遊程電子票券，每人每旅次再折1,000元，每日限量15組，4天限量60組。另每日上、下午將各舉辦一場由澎管處的吉祥物嗨熊站台的有獎搶答活動，以及掃描QR CODE分享澎湖觀光圈夏季旅展活動貼文，即可獲得澎湖特色紀念品。

趁著暑假來趟藍色公路串接的輕旅行，暢遊台版馬爾地夫澎湖珍珠群島及漫遊諸羅山，一起來探秘澎湖、旅讀嘉義，盡享山海戀旅遊魅力。