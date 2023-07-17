快訊

短延時強降雨來了！北北基桃10縣市大雨特報 恐下到「這時間」

考生拚分科讓學習歷程變無用？過來人揭這個門檻要先過

私校生學費補助是「政策買票」？他點出背後關鍵目的

海上奢華體驗！ 台灣「帆船體驗課程」推薦TOP5 船上野餐、海上煙火秀、夢幻牛奶海必追

聯合新聞網／ Tripbaa趣吧! 旅遊平台

是不是心中偶爾有個航海夢，夢想在蔚藍海洋上自由聘馳。雖然帆船的價格實在難以入手，但台灣現在北到南都有超多地方可以體驗囉！不只可以體驗海上狂飆的快感，同時還能搭配輕奢微醺的浪漫午茶和風景，成為最近許多女孩喜愛的水上活動項目之一。

比起SUP和獨木舟，帆船的活動空間更大，所以有些時間較長的帆船體驗，還能同時體驗到SUP和浮潛等水上活動。說了這麼多，不如趕快往下滑，一起來體驗夏日那夢中期待的海上富豪之旅吧！

帆船運動小知識

帆船即利用風力前進的船。，也是水上運動項目之一。帆船運動是依靠自然風力作用於帆上，由人駕駛船隻行駛的一項水上運動。

帆船運動最早起源於17世紀的歐洲。在1900年法國巴黎舉辦的第二屆夏季奧運中，帆船運動開始被列為正式比賽項目。

帆船又分為單體帆船和雙體帆船。單體帆船在迎風航行的時候速度很快，而雙體帆船沒辦法像單體帆船那樣迎風行駛，在正橫風航行速度最優。 

動力帆船與非動力帆船哪裡不同？

動力帆船：指船底具有壓艙龍骨，以風力為主要推進動力，並同時以機械為輔助動力的遊艇。

非動力帆船：完全使用風力進行推進，不依靠機械等外部輔助前進的均列入非動力帆船內。

▲日本九州自由行景點-長崎九十九島帆船體驗。 圖／Tripbaa趣吧！達人帶路
▲日本九州自由行景點-長崎九十九島帆船體驗。 圖／Tripbaa趣吧！達人帶路

台灣帆船體驗課程推薦

帆船體驗推薦#1 大鵬灣帆船 

位於屏東的大鵬灣，是近年相當熱門的帆船體驗地點，體驗用豪華歐式帆船，航行在大鵬灣國家風景區的蔚藍大海上。

初學者們也都不需要擔心，親切的船長絕對手把手帶著你體驗，體驗親自駕駛帆船破浪前進！

尤其太陽西下時分的浪漫晚霞，海面會有許多帆船玩家停靠，

在激情的海上競速過後，不妨在夕陽下將身心放鬆，

在海波的寧靜包圍下，體驗彷彿身處地中海的錯覺。

推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa > 大鵬灣帆船包船出航囉！船長教學+自駕帆船體驗

▲台灣帆船體驗-大鵬灣帆船體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲台灣帆船體驗-大鵬灣帆船體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

帆船體驗推薦#2 宜蘭龜山島牛奶海

想要超網美系的自駕帆船體驗嗎？那就不能錯過龜山島牛海海的帆船體驗課程！

夏日駕著最豪華的法國進口Jeanneau帆船，配合著藍天白雲，滑過超夢幻Tiffany藍牛奶海，甚至有機會與鯨豚同遊！

這樣的奢華體驗不論獨享還是朋友家人一起分享，都會是你今年夏天最浪漫的美好回憶！

推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa >宜蘭龜山島牛奶海遊艇SUP｜划向夢幻Tiffany藍

▲台灣帆船體驗-龜山島牛奶海帆船。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲台灣帆船體驗-龜山島牛奶海帆船。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

帆船體驗推薦#3 澎湖帆船

不會游泳也沒問題！一起來海上開趴吧！

不只能自己選擇要帆船還是遊艇，更能讓你體驗自駕帆船！直接航向澎湖碧綠海中央，讓你跳水SUP一起嗨玩~

玩累了還有船長準備的美食，搭配無敵海景絕對讓你下次還要來！

推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa  >澎湖帆船/遊艇自由選+SUP玩水豪華派對

▲台灣帆船體驗-澎湖海上帆船。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣帆船體驗-澎湖海上帆船。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

另外，澎湖目前正是花火節期間，也有推出夜間賞花火的帆船體驗方案，

預計前往看煙火的旅客，不妨考慮試試在海上看煙火的浪漫氛圍吧！

推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa >【澎湖花火節】帆船/遊艇包船自由選｜海上看煙火

▲台灣帆船體驗-搭船海上看煙火。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣帆船體驗-搭船海上看煙火。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

帆船體驗推薦#4 台南帆船

台南漁光島的夕陽一直是熱門旅遊景點，這裡當然也要來場浪漫的帆船體驗囉！

自駕帆船來趟安平雙港巡禮，乘著豪華歐式帆船，欣賞台南安平的海上風光

推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa >台南安平港帆船樂活｜輕享受遊港體驗

（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

若是時間足夠，除了安平巡禮，也能一並倘佯在漁光島海上的悠閒。

一邊暢玩海上各種設施，一邊享受獨一無二的輕奢海上野餐，

最後用漁光島金光閃閃夕陽下的波光粼粼收尾。

推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa >台南帆船漁光島賞夕陽｜海上夕陽&船上野餐

▲台灣帆船體驗-台南帆船體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲台灣帆船體驗-台南帆船體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

帆船體驗推薦#5 台北淡水帆船

北部的朋友也不用煩惱~

台北淡水也有帆船體驗，也一樣可以欣賞夕陽配紅酒起司！

淡水河相對平穩的河面，讓初次體驗者也能放心，

享受無人打擾的浪漫午後，彷彿置身法國塞納河。

船上可以攜帶自備食物，船長也會替大家準備紅酒與起司，

配著夕陽餘暉，無人打擾，彷彿時間就要停在這一刻美好。

推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa  >台北淡水最美單體帆船半日體驗｜航向夕陽餘暉

▲台灣帆船體驗-淡水帆船體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲台灣帆船體驗-淡水帆船體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

台灣帆船體驗Q&A

Q：參加年齡有限制嗎？

A：建議要5歲以上喔，未滿15歲也一定要家長全程陪同！

Q：不會游泳的人也能體驗帆船嗎？

A：當然可以，完全不會游泳也都沒問題！

Q：會暈船的人也可以參加嗎？

A：建議提前服用暈船藥，出發前不要熬夜，

保持好精神好心情，也能降低暈船的機會喔！

Q：全程都須穿著救生衣，是不是就不能拍美照了？

A：若有拍照需求，可詢問教練協助。

依教練評估環境狀況是否可以短暫拍照。

Q：有高血壓或心臟病也可以參加嗎？

A：嬰兒，孕婦，心臟病，高血壓，癲癇等不建議參加。

Q：離開陸地到海上是不是就可以抽菸了？

A：當然不行囉~嚼食檳榔也是禁止的，

請大家當守規矩的好遊客喔！

想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

澎湖 水上活動 淡水

延伸閱讀

歷經五天海上競技 亞果遊艇帆船隊澎湖島帆船週系列賽奪亞軍

夏日帆船體驗營秒殺額滿 竹市明年暑假繼續辦

影／海上驚魂記！無動力帆船桅桿傾倒無法航行 傍晚獲救人船均安

墾丁帆船體驗遇鋼索斷裂 7小2大漂困海面海巡救回

相關新聞

海上奢華體驗！ 台灣「帆船體驗課程」推薦TOP5 船上野餐、海上煙火秀、夢幻牛奶海必追

是不是心中偶爾有個航海夢，夢想在蔚藍海洋上自由聘馳。雖然帆船的價格實在難以入手，但台灣現在北到南都有超多地方可以體驗囉！不只可以體驗海上狂飆的快感，同時還能搭配輕奢微醺的浪漫午茶和風景，成為最近許多女孩喜愛的水上活動項目之一。 比起SUP和獨木舟，帆船的活動空間更大，所以有些時間較長的帆船體驗，還能同時體驗到SUP和浮潛等水上活動。說了這麼多，不如趕快往下滑，一起來體驗夏日那夢中期待的海上富豪之旅吧！

拍爆新造景！華泰名品城吹美式復古風，穿越時空置身50年代美國社區

打卡全新美式復古景點！GLORIA OUTLETS 華泰名品城自六月底起換上新裝，全新三期藝術裝置以「美式復古」為主題，打造復古鮮明的場景，拍起來就像置身美國電影中。此外，除了裝置好拍外，園區內的各大

最貴豪宅竟成「旅遊景點」！新地標「信義哥吉拉」爆紅　網歪樓：幾點有吐息表演？

台北最貴豪宅竟變旅遊景點？近日，有部落客粉專發現，位於台北市信義區的頂級豪宅「陶朱隱園」在Google Map的定位中變身「旅遊景點」，就連搜尋地標名稱都很驚人！掀起網友熱議，留言回應「這太好笑了」、

走進天然冷氣房！ 解鎖北部5大透心涼「熱門瀑布美景」 輕鬆到達、瞬間消暑又暢快

走進天然冷氣房！ 解鎖北部5大透心涼「熱門瀑布美景」 輕鬆到達、瞬間消暑又暢快

芭比粉爆動！威秀《芭比》特別場超值閃亮大禮包 呼叫同年芭比&肯尼免費看電影

夢幻芭比粉絲們注意！ 年度夯片《芭比》即將上映，威秀影城推出超值閃亮特別場，力邀觀眾穿著粉色或是閃亮扮裝入場，購買特別場套票，可獲得獨家芭比閃亮造型杯、電影A3海報、獨家電影角色閃卡、角色海報與OPI

免費機票、住宿券、行李箱！盤點「夏季旅展」7大好康

「台北國際夏季旅展」今天進入人潮爆滿的周末假期，預計展至7/17，除了各大旅行社的暑假清倉、賞楓追雪行程持續熱賣，也有超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦