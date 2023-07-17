海上奢華體驗！ 台灣「帆船體驗課程」推薦TOP5 船上野餐、海上煙火秀、夢幻牛奶海必追
是不是心中偶爾有個航海夢，夢想在蔚藍海洋上自由聘馳。雖然帆船的價格實在難以入手，但台灣現在北到南都有超多地方可以體驗囉！不只可以體驗海上狂飆的快感，同時還能搭配輕奢微醺的浪漫午茶和風景，成為最近許多女孩喜愛的水上活動項目之一。
比起SUP和獨木舟，帆船的活動空間更大，所以有些時間較長的帆船體驗，還能同時體驗到SUP和浮潛等水上活動。說了這麼多，不如趕快往下滑，一起來體驗夏日那夢中期待的海上富豪之旅吧！
帆船運動小知識
帆船即利用風力前進的船。，也是水上運動項目之一。帆船運動是依靠自然風力作用於帆上，由人駕駛船隻行駛的一項水上運動。
帆船運動最早起源於17世紀的歐洲。在1900年法國巴黎舉辦的第二屆夏季奧運中，帆船運動開始被列為正式比賽項目。
帆船又分為單體帆船和雙體帆船。單體帆船在迎風航行的時候速度很快，而雙體帆船沒辦法像單體帆船那樣迎風行駛，在正橫風航行速度最優。
動力帆船與非動力帆船哪裡不同？
動力帆船：指船底具有壓艙龍骨，以風力為主要推進動力，並同時以機械為輔助動力的遊艇。
非動力帆船：完全使用風力進行推進，不依靠機械等外部輔助前進的均列入非動力帆船內。
台灣帆船體驗課程推薦
帆船體驗推薦#1 大鵬灣帆船
位於屏東的大鵬灣，是近年相當熱門的帆船體驗地點，體驗用豪華歐式帆船，航行在大鵬灣國家風景區的蔚藍大海上。
初學者們也都不需要擔心，親切的船長絕對手把手帶著你體驗，體驗親自駕駛帆船破浪前進！
尤其太陽西下時分的浪漫晚霞，海面會有許多帆船玩家停靠，
在激情的海上競速過後，不妨在夕陽下將身心放鬆，
在海波的寧靜包圍下，體驗彷彿身處地中海的錯覺。
推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa > 大鵬灣帆船包船出航囉！船長教學+自駕帆船體驗
帆船體驗推薦#2 宜蘭龜山島牛奶海
想要超網美系的自駕帆船體驗嗎？那就不能錯過龜山島牛海海的帆船體驗課程！
夏日駕著最豪華的法國進口Jeanneau帆船，配合著藍天白雲，滑過超夢幻Tiffany藍牛奶海，甚至有機會與鯨豚同遊！
這樣的奢華體驗不論獨享還是朋友家人一起分享，都會是你今年夏天最浪漫的美好回憶！
推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa >宜蘭龜山島牛奶海遊艇SUP｜划向夢幻Tiffany藍
帆船體驗推薦#3 澎湖帆船
不會游泳也沒問題！一起來海上開趴吧！
不只能自己選擇要帆船還是遊艇，更能讓你體驗自駕帆船！直接航向澎湖碧綠海中央，讓你跳水SUP一起嗨玩~
玩累了還有船長準備的美食，搭配無敵海景絕對讓你下次還要來！
推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa >澎湖帆船/遊艇自由選+SUP玩水豪華派對
另外，澎湖目前正是花火節期間，也有推出夜間賞花火的帆船體驗方案，
預計前往看煙火的旅客，不妨考慮試試在海上看煙火的浪漫氛圍吧！
推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa >【澎湖花火節】帆船/遊艇包船自由選｜海上看煙火
帆船體驗推薦#4 台南帆船
台南漁光島的夕陽一直是熱門旅遊景點，這裡當然也要來場浪漫的帆船體驗囉！
自駕帆船來趟安平雙港巡禮，乘著豪華歐式帆船，欣賞台南安平的海上風光
推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa >台南安平港帆船樂活｜輕享受遊港體驗
若是時間足夠，除了安平巡禮，也能一並倘佯在漁光島海上的悠閒。
一邊暢玩海上各種設施，一邊享受獨一無二的輕奢海上野餐，
最後用漁光島金光閃閃夕陽下的波光粼粼收尾。
推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa >台南帆船漁光島賞夕陽｜海上夕陽&船上野餐
帆船體驗推薦#5 台北淡水帆船
北部的朋友也不用煩惱~
台北淡水也有帆船體驗，也一樣可以欣賞夕陽配紅酒起司！
淡水河相對平穩的河面，讓初次體驗者也能放心，
享受無人打擾的浪漫午後，彷彿置身法國塞納河。
船上可以攜帶自備食物，船長也會替大家準備紅酒與起司，
配著夕陽餘暉，無人打擾，彷彿時間就要停在這一刻美好。
推薦行程，請搜尋趣吧Tripbaa >台北淡水最美單體帆船半日體驗｜航向夕陽餘暉
台灣帆船體驗Q&A
Q：參加年齡有限制嗎？
A：建議要5歲以上喔，未滿15歲也一定要家長全程陪同！
Q：不會游泳的人也能體驗帆船嗎？
A：當然可以，完全不會游泳也都沒問題！
Q：會暈船的人也可以參加嗎？
A：建議提前服用暈船藥，出發前不要熬夜，
保持好精神好心情，也能降低暈船的機會喔！
Q：全程都須穿著救生衣，是不是就不能拍美照了？
A：若有拍照需求，可詢問教練協助。
依教練評估環境狀況是否可以短暫拍照。
Q：有高血壓或心臟病也可以參加嗎？
A：嬰兒，孕婦，心臟病，高血壓，癲癇等不建議參加。
Q：離開陸地到海上是不是就可以抽菸了？
A：當然不行囉~嚼食檳榔也是禁止的，
請大家當守規矩的好遊客喔！
想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言