夏季旅展今登場！ 4大飯店好康快追 一泊4食、下殺1.9折、7/17線上優惠同步推

暑假是親子遊的旺季，正好趁線上、實體夏季旅展購買住宿或餐飲優惠券。 圖：天成飯店集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】解封後的第一個大型「夏季旅展」，即將在7/14-7/17於台北世貿一館舉辦，各大飯店也推出優惠住宿券及餐券，部分旅遊同業雖未到現場共襄盛舉，但線上開賣的住宿、餐點優惠也進行得如火如荼，遊客可趁此良機，線上、實體同步大採購，安排美好的出遊計畫。

台北凱撒／夏季線上旅展 一泊二食下殺34折

在夏季旅展期間，台北凱撒大飯店於7/13起推出為期6天的線上夏季旅展。預訂精緻雙人房一泊二食專案，原價12,146元起，限時下殺34折，每晚只要4,099元起，包括入住舒適精緻雙人房，及享用期間限定的「泰饗宴美食季」自助晚餐！此外，即日起至8/31前預訂「夏嗨樂遊大稻埕」住房專案，入住精緻客房每晚含早只要4,599元起，專案與台灣在地美學品牌「印花樂」合作，推出台北凱撒限定夏日圖案的絹印DIY課程體驗1次，另加贈價值200元的大稻埕碼頭貨櫃市集抵用券。

偏好室內行程，可以選擇台北凱撒20週年第二彈享好玩住房專案，即日起至9/30止透過官網預訂，精緻雙人房只要4,320元起，入住就送台灣唯一一站的「迪士尼動畫展」門票，一起探索邁入一百週年的迪士尼魔法世界，此外，還加贈台北凱撒輕食消費抵用券、捷運1日票及台北凱撒20週年聯名經典海陸食感組，暑假期間搭配高鐵飯店聯票享車票8折起優惠，再贈冰淇淋兌換券，讓遊客沁涼消暑過暑假。

▲台北凱撒的享好玩住房專案，入住送迪士尼動畫展門票，還享有多重好禮。 圖：台北凱撒大飯店／提供

六福萬怡／「一泊三食」 買8,999元送9,000元

六福旅遊集團則於7/14啟動線上美食旅展，搶攻餐飲及暑假國旅市場商機。「六福萬怡+一禮烘焙美食通用餐券套票組為每套10張共5,500元，一券在手即可品嚐敘日、粵亮、大廳酒吧三大餐廳以及一禮烘焙法式手感烘焙；「六福萬怡綠色食旅住房專案」9,999元，2人入住環保綠客房一晚、加贈早餐2客，以及粵亮廣式料理大地溯源雙人套餐。

夏季出遊超值CP專案關西六福莊「樂農遊住房專案」9,780元，2人入住剛果藍天客房1晚、加贈早餐2客、客家風味套餐2客、連續2日暢遊玩六福村水陸雙樂園，再加贈淺山農事體驗採摘當季產物，現享平日第3人入住招待專案全包，是暑假最佳親子出遊首選。「六福萬怡一泊三食美味假期住宿券」 8,999元，入住即享三大餐廳星級美饌，包含敘日自助百匯早餐、靚皮烤鴨二吃以及大廳酒吧下酒小食，再加贈9,000元餐飲折價券。此外，「六福村雙樂園雙人星巴克套餐套票」1,666元，一票暢玩六福村水陸雙樂園，再加贈星巴克咖啡套餐。

六福美饌則針對公司福委會、企業送禮及美食囤貨祭出多款六福皇宮獲獎伴手禮套組優惠商品，「黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯」1,299元，優惠折扣82折，「關西仙草茶1000ml*12入」1,199元，優惠折扣83折，為夏日消暑解渴最佳選項。另外，將六福皇宮經典料理轉換成常溫麵品的「極品牛肉麵2入組 」499元、「南洋叻沙濃湯麵2入組 」499元通通買得到，以上皆享滿2,000元免運的優惠。

▲六福旅遊集團推出線上美食旅展，搶攻國旅商機，圖為關西六福莊的肯亞藍天客房。 圖：六福旅遊集團／提供 ▲六福旅遊集團推出線上美食旅展，搶攻國旅商機，圖為關西六福莊的肯亞藍天客房。 圖：六福旅遊集團／提供

天成飯店集團／朋趣豪華露營車首賣優惠2.9折再享一泊四食

天成飯店集團於夏季旅展實體攤位展出，集團旗下的台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、台北天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，聯合推出超優惠聯合住宿券最低2.2折起，平日聯合住宿券六館擇一住宿，包含早餐每張售價3,200元、最高總價值14,410元，下殺2.2折。頂級溫泉度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」推出年度優惠平日雙人住宿券每張10,999元起，即可入住最高總價值57,200元的城堡溫馨家庭房或親子溫馨家庭房二擇一，再享一泊二食下殺1.9折起。

位於桃園的頂級豪華露營－朋趣 BonChillGlamping 首次於旅展開賣，推出雲端號露營車平日雙人住宿體驗8,800元，總價值30,360下殺2.9折，享一泊四食，持券亦可加人加價。除了優惠之外，飯店內各餐廳包括翠庭、百合西餐廳、饗聚廚房、PRIME ONE 牛排館、花園 thai thai 與華山町餐酒館，則推出各式餐券下殺5.5折起的各式優惠。

▲天成飯店集團因應露營風潮，推出朋趣豪華露營的首賣優惠。 圖：天成飯店集團／提供

美福／夏季旅展嘉年華 餐宿優惠36折起

台北美福大飯店提前開啟線上旅展，並於夏季旅展期間到場參展，推出彩匯平日自助「平日下午茶餐四人同行券」，每張3,360元，每人只要840元 (原價1,100 元+10%)。午、晚餐期則推出「雙人券」及適合揪團的「單人套券」，最低78折起，假日亦可加價使用。「超值美食通用券」每張3,180元，可品嚐到最高價值5,236元的頂級美味，折扣優惠約57折，一次購買5張「超值美食通用券」，優惠價每張3,000元，4間餐廳共8項美食可任選品嚐。

此外，「行政客房一泊一食雙人券」優惠價5,888元，可入住價值16,170元的房型，下殺36折；好友出遊或家庭旅行可選「菁英客房一泊一食4人住宿券」，入住21坪大的房型，優惠價8,888元，平均每房每人只要2,222元，再加購「行政客房一泊二食雙人券」，包括彩匯自助早餐和晚餐各2客，每張9,999元，等同以49折的優惠入住總價值20,570元的餐宿好康。此外，針對企業餐宴或贈禮需求，推出通用全館餐飲及住宿的「全館商品券」，每張面額2,000元，可靈活運用於館內5間特色餐飲及頂級客房。

▲超值美食通用券品嘗台北美福大飯店的美味料理，圖為晴山日本料理的主廚特選雙人套餐。 圖：台北美福大飯店／提供

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