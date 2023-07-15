夏戀礁溪、礁心一夏 7/22迷你熱氣球光雕秀開場
【旅奇傳媒/編輯部報導】連續兩年勇奪「十泉十美」及「最佳新創獎」金獎殊榮的礁溪溫泉，以健康新主張、泡湯新觀念為主軸，邀請國人在夏季輕鬆暢遊礁溪美景，盡情享受碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗。礁溪鄉公所將於7/22晚上7時，在礁溪國小操場舉辦「2023夏戀礁溪、礁心一夏」國際藝術盛會，並以「溫泉勝地、接軌國際」國際藝文軸線為創意主軸，集結國際藝術劇院與台灣特色團體，以舞蹈、音樂、馬戲、視覺、聲光⋯等多元表演，開啟盛會。
精彩可期的「2023夏戀礁溪、礁心一夏」，由「天際航空～迷你熱氣球光雕音樂秀」打頭陣，礁溪國小在華燈初上時分變身為璀璨光雕，有著絢爛的七彩光束燈及閃動的投射燈，超萌迷你熱氣球也緩緩升空。同時，以台灣傳統的民俗技術文化為根，融合現代西方劇場、舞蹈的「東方藝術團」，應邀以國際手法呈現本土藝術實驗性演繹，重新詮釋舞蹈藝術創新之新生命。
而敲出撼動人心鼓聲的「和太鼓奏流 TAIWAN」，以充滿生命力的精湛鼓藝齊發，呈現驚心動魄的太鼓曲，充滿魄力的鼓聲也同時與絢爛的聲光效果融合，打造出前所未有的革新視覺、聽覺饗宴。壓軸大戲是曾在世界各大國際藝術節、博覽會等重大賽事的開閉幕式演出的「西班牙法會集團」，他們將以高空新馬戲引爆異次元高空震撼魅力秀。活動相關可查詢礁溪觀光旅遊網：http://www.jiaoxi-tourism.tw/
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言