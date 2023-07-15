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夏戀礁溪、礁心一夏 7/22迷你熱氣球光雕秀開場

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▲「西班牙法會集團」以高空新馬戲引爆異次元高空震撼魅力秀。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲「西班牙法會集團」以高空新馬戲引爆異次元高空震撼魅力秀。　圖：礁溪鄉公所／提供

「2023夏戀礁溪、礁心一夏」將於7/22熱鬧登場。　圖：礁溪鄉公所／提供
「2023夏戀礁溪、礁心一夏」將於7/22熱鬧登場。　圖：礁溪鄉公所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】連續兩年勇奪「十泉十美」及「最佳新創獎」金獎殊榮的礁溪溫泉，以健康新主張、泡湯新觀念為主軸，邀請國人在夏季輕鬆暢遊礁溪美景，盡情享受碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗。礁溪鄉公所將於7/22晚上7時，在礁溪國小操場舉辦「2023夏戀礁溪、礁心一夏」國際藝術盛會，並以「溫泉勝地、接軌國際」國際藝文軸線為創意主軸，集結國際藝術劇院與台灣特色團體，以舞蹈、音樂、馬戲、視覺、聲光⋯等多元表演，開啟盛會。

▲「東方藝術團」重新詮釋舞蹈藝術創新。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲「東方藝術團」重新詮釋舞蹈藝術創新。　圖：礁溪鄉公所／提供

精彩可期的「2023夏戀礁溪、礁心一夏」，由「天際航空～迷你熱氣球光雕音樂秀」打頭陣，礁溪國小在華燈初上時分變身為璀璨光雕，有著絢爛的七彩光束燈及閃動的投射燈，超萌迷你熱氣球也緩緩升空。同時，以台灣傳統的民俗技術文化為根，融合現代西方劇場、舞蹈的「東方藝術團」，應邀以國際手法呈現本土藝術實驗性演繹，重新詮釋舞蹈藝術創新之新生命。

而敲出撼動人心鼓聲的「和太鼓奏流 TAIWAN」，以充滿生命力的精湛鼓藝齊發，呈現驚心動魄的太鼓曲，充滿魄力的鼓聲也同時與絢爛的聲光效果融合，打造出前所未有的革新視覺、聽覺饗宴。壓軸大戲是曾在世界各大國際藝術節、博覽會等重大賽事的開閉幕式演出的「西班牙法會集團」，他們將以高空新馬戲引爆異次元高空震撼魅力秀。活動相關可查詢礁溪觀光旅遊網：http://www.jiaoxi-tourism.tw/

▲「和太鼓奏流 TAIWAN」呈現驚心動魄的太鼓曲。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲「和太鼓奏流 TAIWAN」呈現驚心動魄的太鼓曲。　圖：礁溪鄉公所／提供

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礁溪 熱氣球 溫泉

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