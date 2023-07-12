夏季旅展來啦！台北世貿一館登場 「飯店優惠特輯」必看

7/14-7/17於台北世貿一館夏季旅展，各飯店多推出優惠住宿券與餐券。 圖：台北福華大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】面對後疫情時代來臨，今年度暑假即將迎來解封後的第一個大型「夏季旅展」，7/14-7/17於台北世貿一館舉辦，各大飯店也推出優惠住宿券及餐券，線上、現場同步銷售，遊客可把握良機豪買一波。

福華／2,900元聯合住宿券 21折限時開搶

▲台北福華大飯店推出中式10人和菜餐券13,888元，可享豐盛海陸美饌。 圖：台北福華大飯店／提供

看準暑假出遊熱潮，福華推出2,900元連鎖飯店住宿券，若搭配買10張再贈1張，相當於21折優惠，2人入住含早餐，平均一人不到1,500元即可於台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭、墾丁福華玩透透。

今年餐券則有「蓬萊邨／江南春／珍珠坊中式4人合菜餐券」，旅展期間售2,999元 (買5贈1)，另有「中式10人桌菜券」，每張只要13,888元，同樣可擇一享用上述台北福華人氣中餐廳，適合公司團體宴客或親友聚會需求，享買10贈1優惠；此外，「彩虹座通用自助餐券」每張只要1,099元，買10張贈1張，大啖中西百匯吃到飽，或選「珍珠坊港點粵菜任你選餐券」，只要950元即可港點吃到飽。

圓山／住宿券下殺2.7折起

▲台北圓山平日聯合住宿通用券，可依使用張數入住不同房型。 圖：圓山大飯店／提供

台北、高雄圓山大飯店聯合推出9款餐券、5款住宿券，餐券最低5.7折起、住宿券下殺2.7折起。高雄圓山首次推出「平假日祕境餐酒館晚間套餐券」，以7.8折價的每客1,290元，即可享用每客價值1,650元的海陸雙享套餐。高雄圓山「平日市景親子客房住宿券」下殺2.7折，入手價3,980元，含2大2小共4客早餐，珍珠奶茶、冷泡茶與爆米花各2杯。另，「平日市景客房住宿券」每張含早餐2客，售價3,190元；以及「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及祕境餐酒館晚餐各2客，旅展優惠3.9折，每張售價4,730元。

台北圓山「平日聯合住宿通用券」單張售價3,300元，購買1本5張售價15,000元，最低3.1折起，可依使用張數入住不同房型。此外，「假日中式早午茶超值雙饗券 (二擇一)」，僅需1,199元，可享超值圓苑餐廳假日下午茶雙人套餐1套，或金龍餐廳假日早茶雙人套餐1套，折扣6.7折。小家庭料理則首選金龍餐廳「平假日金龍廳片皮鴨4人分饗餐」，每張5.7折只要4,980元，包括金龍片皮鴨 (整隻)、酸菜蕃茄豆腐鴨湯、生菜鴨鬆蘿蔓葉、鴨油季節時蔬、鴨絲炒米粉等料理。圓山牛排館也推出每張只要2,999元、享折扣5.7折的「平假日圓山牛排館海陸雙人套餐券」。

宜蘭香格里拉／一泊二食住宿券4,999元

▲香格里拉旗下旅宿共推出3款住宿券。 圖：宜蘭香格里拉／提供

香格里拉旗下旅宿共推出3款住宿券。香格里拉冬山河渡假飯店平日雙人一泊二食住宿券每張4,999元 (含早、晚餐)，可入住飯店溫泉套房1晚，還能免費體驗西式宮廷服，在景觀花園裡拍攝網美照。香格里拉休閒農場一泊二食住宿券每張4,999元 (含早、晚餐)，可入住農場松羅館極致雙人房1晚，品嘗農場風味餐，晚上體驗民俗文化活動。此外，飯店加農場聯賣雙住宿3天2夜每套7,999元，下殺52折，住宿包含早、晚餐，可入住飯店及農場各1晚，雙重玩法體驗更多樂趣。

福泰飯店／推平日住宿券 主打環保旅行

▲福泰飯店集團於本次夏季旅展推出住宿券，可入住旗下飯店包括圖中的桔子商旅嘉義店。 圖：福泰飯店集團／提供

以「專屬之旅（Travel Niches）」為核心概念，福泰飯店集團於本次夏季旅展所推出的線上專案平日住宿券價格，依購買張數區分，1張住宿券售價2,600元；同時購買3張以上，單張售價2,300元；同時購買5張以上，單張售價2,000元，此外，單次購買20張即贈送1張住宿券。以上住宿券可用於福泰飯店集團旗下館店使用，包括桔子商旅（西門、漢中、林森、嘉義店）、彰化福泰商務飯店、福泰翡翠灣渡假飯店及長期合作夥伴華安大飯店。而礁溪山形閣溫泉飯店，則推出「夏季．山形」平日住宿券，每張售價5,699元，提供給遊客不同的選擇。

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