森呼吸！暢玩國家森林遊樂區 買電子門票送限量動物杯墊

【旅奇傳媒/編輯部整理】炎炎夏日，最適合到森林裡消暑，為鼓勵民眾在暑假期間多親近自然，農委會林務局自7/7-9/10止，推出購買電子門票進入國家森林遊樂區送期間限定好禮優惠活動，只要在「森林好好玩」網站購買太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區電子門票或組合套票並入園使用，就可以獲得期間限定款臺灣動物軟木杯墊乙個，共有鵂鶹、臺灣黑熊與石虎三款，限量七萬片，送完為止，歡迎前往各園區蒐集成套！

林務局表示，為鼓勵民眾前往國家森林遊樂區遊憩，同時推廣入園無接觸，防疫與環保兼顧的電子門票，自7/7-9/10止，推出「森林好禮送一夏」活動，活動期間只要在「森林好好玩」網站購買國家森林遊樂區電子門票或組合套票，並且入園使用，即可獲得限定款臺灣動物軟木杯墊乙個，共有鵂鶹、臺灣黑熊與石虎三種款式，不同園區可蒐集不同款式，收藏攻略如下：

▲動物軟木杯墊－鵂鶹款。 圖：農委會林務局／提供

【鵂鶹】款：可前往太平山、內洞、滿月圓、東眼山與拉拉山國家森林遊樂區蒐集。鵂鶹是臺灣特有亞種，棲息在中低海拔山區，也是臺灣體型最小的貓頭鷹，小小個頭加上圓滾滾的身軀，看起來像葫蘆一般，又被暱稱為「小葫蘆」，牠也是少數會於在白天活動的貓頭鷹。

▲動物軟木杯墊－臺灣黑熊款。 圖：農委會林務局／提供

【臺灣黑熊】款：可前往八仙山、大雪山、奧萬大與阿里山國家森林遊樂區蒐集。臺灣黑熊是臺灣唯一的原產熊類，胸前的V字型白色條紋是牠的特徵，為保護珍貴的黑熊，林務局已推出臺灣黑熊生態服務給付方案，民眾若發現臺灣黑熊入侵農舍或畜(禽)舍等個人農事場域，可通報領獎勵金新臺幣3,000元，通報後配合架設自動相機，再加發獎勵金新臺幣5,000元。若是在野外區域目擊或發現黑熊出沒痕跡，通報並提供影像紀錄還可兌換其他黑熊小物。

▲動物軟木杯墊－石虎款。 圖：農委會林務局／提供

【石虎】款：可前往雙流、墾丁、知本與池南國家森林遊樂區蒐集。很久以前石虎曾廣泛分布於臺灣全島低海拔山區，後因棲地逐漸消失，分布的範圍越來越小，林務局近年透過國土生態保育綠網計畫，保存淺山棲地與連結生態廊道，並推廣友善石虎棲地農作，希望可以為石虎營造更多友善可利用的棲地環境。

另為了讓大家規劃出遊行程更方便與划算，林務局也新推出多款電子套票，如：阿里山國家森林遊樂區解說與遊園導覽套票、太平山國家森林遊樂區與傳藝園區聯票、墾丁國家森林遊樂區與鵝鑾鼻公園聯票、雙流國家森林遊樂區與屏東海生館聯票等，不同景點門票一起買更優惠！請前往「森林好好玩」網站（https://forestpass.welcometw.com）購買。

林務局國家森林遊樂區最新開休園情形與遊憩資訊，請至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野