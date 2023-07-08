約會首選！ 桃園Xpark水族館賞「銀河七夕祭」 只要有冷氣，女友不生氣

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圖：Xpark／提供
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日籍女星阿部瑪利亞和 Xpark 館內企鵝拍下互動美圖。　圖：Xpark／提供
日籍女星阿部瑪利亞和 Xpark 館內企鵝拍下互動美圖。　圖：Xpark／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】七夕該去哪為曖昧增溫，或是為浪漫加分？桃園 Xpark 今年夏天首次與日本東北宮城縣仙台市聯名合作，推出「向星空許願～Xpark 銀河七夕祭」，將仙台市擁有400年歷史的「七夕祭」於台灣原汁原味呈現，特別展示只在仙台七夕祭典才看得到如彩色水母般在天空飄揚的大型吹流，還可以體驗「向星空許願 DIY」，一起遇見幸福。

▲觀賞緩緩游動的水母，是療癒人心的畫面。　圖：Xpark／提供
▲觀賞緩緩游動的水母，是療癒人心的畫面。　圖：Xpark／提供
▲觀賞緩緩游動的水母，是療癒人心的畫面。　圖：Xpark／提供

移居台灣的日籍女星阿部瑪利亞現身分享，在日本，七夕時節是和喜歡的人一起去神社參與七夕祭、一起去看夏日祭典、或是去水族館約會的好時光，來到 Xpark 感受日本七夕氛圍，有夢幻水母缸和可愛的企鵝、海獅，加上與仙台七夕祭聯名，整座水族館也變得相當浪漫。

▲「與眾同樂 & Animal Ground」全面更新，近距離學習其生態的「Xrun!」運動會登場。　圖：Xpark／提供
▲「與眾同樂 & Animal Ground」全面更新，近距離學習其生態的「Xrun!」運動會登場。　圖：Xpark／提供

Xpark 受歡迎的「與眾同樂 & Animal Ground」即起全面更新，以運動會為主題的互動展示「Xrun!」登場，遊客和飼育員一起動起來。除了能近距離觀察生物外，並藉由生動的生態解說，從認識後引發興趣進而學習到關於生物的知識。

與日本仙台市政府聯名舉辦的七夕祭大型「吹流」是懸掛的大型紙藝裝飾品，Xpar 特別將仙台當地七夕祭典才看得到的長達2.5公尺的「大型吹流」空運來台，同時妝點由竹子及燈籠打造出的「竹燈星空隧道」，讓遊客拍攝美照。 　

▲Xcafe 推出七夕限定餐點，予人夏日繽紛沁涼的好心情。　圖：Xpark／提供
▲Xcafe 推出七夕限定餐點，予人夏日繽紛沁涼的好心情。　圖：Xpark／提供

「向星空許願～Xpark 銀河七夕祭」自即日起到8/28止，營業時間為10:00-20:00。館內 Xcafe 同步推出七夕限定餐點，包括柑橘、洛神水果風味的七夕漂浮飲，蘑菇雞肉「星願美味派」，以及巧克力口味的「南極星夜慕斯」。此外，還有從日本空運來台的「Xpark 限定點心麵禮盒」，包裝外袋是海洋生物的知識圖鑑，小朋友可和好友分享。

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七夕 Xpark 水族館

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