Hello Kitty 郵差超可愛！ 中華郵政為「亞洲國際郵展」發七款新郵

【旅奇傳媒/編輯部報導】「臺北2023第39屆亞洲國際郵展」將於8/11至8/15在台北世界貿易中心展覽一館舉行，集結亞洲集郵聯合會各國郵會代表、各國郵政及郵商與會共襄盛舉。配合郵展活動，中華郵政公司訂於今年第3季發行七種新郵票品，將台灣名勝、藝術文化和可愛的三麗鷗家族卡通形象系列，作為郵票設計的靈感，豐富視覺和內涵底蘊都讓郵票迷眼睛一亮。

2023年第3季即將發行的七種新郵票如下：

一、休閒活動郵票（第1輯）：【特種郵票】，預定7/12發行。

為提倡國民健康樂活的生活態度，並鼓勵親子同樂，參與有益身心活動，特以饒富趣味的親子活動為主題，發行郵票1套6枚，郵票面值均為8元。

▲ 休閒活動郵票(第1輯)。 圖：中華郵政股份有限公司／提供

二、臺北2023第39屆亞洲國際郵展紀念郵票：【紀念郵票】，預定8/11發行。

為誌郵展盛事並配合郵展「寶島風情日」主題，宣傳臺灣旅遊魅力，特以和平島豆腐岩、武陵農場銀杏、阿里山茶園及三仙台晨曦等著名景點為主題，發行郵票1套4枚及小全張1張，郵票面值分別為6元、8元、9元及10元，小全張內含本套郵票各1枚。

▲紀念郵票。 圖：中華郵政股份有限公司／提供

三、臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票小全張－彩瓷展風華：【特種郵票】，預定8/11發行。

配合郵展「古典瑰寶日」主題，特以國立故宮博物院典藏之2件彩瓷為題材，發行郵票小全張1張，內含郵票面值17元及28元各1枚。

▲郵票小全張—彩瓷展風華。 圖：中華郵政股份有限公司／提供 ▲郵票小全張－彩瓷展風華。 圖：中華郵政股份有限公司／提供

四、臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票小全張－SANRIO CHARACTERS：【特種郵票】，預定8/11發行。

配合郵展「舞動青春日」主題，特以三麗鷗家族 SANRIO CHARACTERS 為主角，並以「傳遞幸福」與「寶島觀光」為主題，發行郵票小全張2張，每張均含5枚郵票，內含郵票面值分別為8元4枚、28元及6元、9元、13元、15元及17元。

▲郵票小全張—SANRIO CHARACTERS（B款「寶島觀光」）。 圖：中華郵政股份有限公司／提供

五、臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—藝寫寶島情：【特種郵票】，預定8/12發行。

配合郵展「雋永藝文日」主題，特以余光中〈車過枋寮〉及許地山〈落花生〉為題材，發行郵票1套2枚，郵票面值分別為8元及28元。

▲ 郵票—藝寫寶島情。 圖：中華郵政股份有限公司／提供

六、臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票－百蝶耀經典：【特種郵票】，預8/12發行。

配合郵展「經典郵品日」主題，特以國立故宮博物院典藏之「清余省百蝶圖 卷」為題材，發行郵票1套2枚，郵票面值分別為13元及35元。

▲郵票—百蝶耀經典 。 圖：中華郵政股份有限公司／提供

七、彰化建縣三百年紀念郵票：【紀念郵票】，預定9/23發行。

彰化原隸屬諸羅縣管轄，西元1723年清雍正皇帝特賜名「彰化縣」，112年適逢建縣三百年，特發行紀念郵票1套2枚以資紀念，郵票面值分別為8元及15元。

▲ 彰化建縣三百年紀念郵票。 圖：中華郵政股份有限公司／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野