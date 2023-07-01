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暑假就要玩樂園！超殺限定優惠：門票加100元升級「海陸空3選2」

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圖：麗寶樂園渡假區／提供
圖：麗寶樂園渡假區／提供

各式清涼消暑的水上活動，是暑假期間出遊好選擇。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
各式清涼消暑的水上活動，是暑假期間出遊好選擇。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】麗寶樂園渡假區今年暑假推出「海陸空3選2」期間限定優惠活動，自7/1起至8/31，買探索世界或馬拉灣門票，於現場票亭購票時再加100元，即可直接一次玩水陸雙園區或搭乘天空之夢摩天輪。此外，馬拉灣的台味酷浪季、探索世界的夏日消暑遊行，都是當季全新活動。

▲麗寶樂園推出暑假優惠，凡於探索世界或馬拉灣現場票亭購買門票加價100元，可升等「海陸空3選2」。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶樂園推出暑假優惠，凡於探索世界或馬拉灣現場票亭購買門票加價100元，可升等「海陸空3選2」。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

玩水、玩陸或是搭摩天輪，經常讓有選擇障礙的遊客難以抉擇，麗寶樂園在暑假期間的「海陸空３選２」優惠，現場票亭購票加價100元即可升等為「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」，適用票種為全票、學生票、學童票、博幼票，限當日使用完畢，挑戰樂園版馬拉松的熱血之旅。

▲今年暑假玩馬拉灣推出台味酷浪季，探索世界也有全新夏日消暑遊行。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲今年暑假玩馬拉灣推出台味酷浪季，探索世界也有全新夏日消暑遊行。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

馬拉灣在今年暑假打造最具台灣味的玩水勝地，推出「台味酷浪季」主題，以一連串的台式趣味活動取勝，例如 Local 拍照打卡點「辣妹檳榔攤」，另於7月份每個週末推出電音DJ搭配「台味泡泡趴」，雪白泡泡搭配經典台味電音歌曲串燒，嗨翻暑期週末。

▲馬拉灣7月份每個週末推出電音DJ搭配「台味泡泡趴」。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲馬拉灣7月份每個週末推出電音DJ搭配「台味泡泡趴」。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

陸上樂園探索世界有全新的「COOL 涼一下！夏日遊行」，舞者活潑有趣的舞風，在遊行過程噴灑水花和現場遊客互動，廣受大、小朋友喜愛；探索世界中還有「熊大的麗寶小鎮」，備有七大沉浸式互動主題區，加上小鎮內的熊大、兔兔...等 LINE FRIENDS 明星加持，每個主題區都是打卡熱點！由 VIIDA、利百代、野獸國協辦的第五屆麗寶小小藝術家，作品也將在熊大的麗寶小鎮展出，每幅作品都集結了小朋友們創意與繪畫技巧，遊客可前往欣賞。

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