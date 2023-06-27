今夏飛哪裡？阿聯酋航空空服員推薦必訪與夢想目的地

今年夏天準備好去哪兒旅行了嗎？久違的歐美等長程線目的地，讓人格外心動！阿聯酋航空台灣空服員不藏私推薦，他們心目中的必訪與夢想清單，不妨來研究一下這些旅行目的地，迎接自去年10月邊境管制鬆綁後的首個海外夏日假期吧！

阿聯酋航空台灣空服員不藏私，分享夏季旅遊指南；圖片／阿聯酋航空提供

目前阿聯酋航空每日以波音777客機執飛台北—杜拜航班，阿聯酋航空A380旗艦客機將自2023年8月1日重返台灣。阿聯酋航空航線遍布六大洲的77個國家和超過140個城市，透過杜拜樞紐，可以輕鬆前往歐洲、非洲、中東、中南美等地，因此向來是許多台灣旅客前往歐洲、非洲的最佳首選。

阿聯酋航空台灣空服員Ethan與Anya分別於阿聯酋航空任職7年及8年，大方分享9個歐洲及非洲必訪及夢想清單，這些目的地當然都是透過阿聯酋航空的航班，可以抵達的航點！

喜愛建築的旅客可造訪巴塞隆納的聖家堂，一窺高第大師的傑作；圖片／Shutterstock

【必訪清單】

★ 西班牙 巴塞隆納

巴塞隆納以地中海美食及壯觀的現代藝術聞名，是座充滿驚喜且氣候宜人的城市。喜愛建築的旅客可造訪聖家堂（La Sagrada Familia）、奎爾公園（Park Güell）及米拉之家（La Pedrera-Casa Milà）等高第大師的傑作，一窺現代主義壯麗且永恆的建築設計工藝。空服員大力推薦旅人們至Ciutat Comtal餐館，一邊啜飲清爽的Sangria水果酒，一邊享用西班牙著名的Tapas。

旅客可沿著日內瓦蔚藍清澈的萊芒湖畔散步，一覽如畫般的湖光風采；圖片／Shutterstock

★ 瑞士 日內瓦

緊鄰法國及義大利的日內瓦為瑞士的第二大城，擁有許多令人驚豔的美景，旅客可於蔚藍清澈的萊芒湖畔（Lake Léman）或者知名餐廳—Les Armures，品嚐美酒及起司鍋，然後沿著湖邊欣賞花鐘、大噴泉等知名地標，再前往聖彼得大教堂（Cathedrale de St-Pierre），一覽如畫般的湖光風采。

哥本哈根色彩繽紛、絢麗奪目，旅客可造訪新港拍下如童話世界般的美照；圖片／Shutterstock

★ 丹麥 哥本哈根

作為丹麥的首都，哥本哈根是個色彩繽紛、絢麗奪目，彷彿童話世界般的城市，不須濾鏡即可拍出明信片般的美照！旅客可在2023年6月30日至7月9日參加哥本哈根爵士音樂節，在大街小巷、咖啡館，甚至露天舞台等超過120個地方，欣賞1,200多場音樂饗宴。

阿姆斯特丹景致如畫，旅客可搭乘運河遊船遊覽城市風光、完整收藏阿姆斯特丹熱門的旅遊景點；圖片／Shutterstock

★ 荷蘭 阿姆斯特丹

阿姆斯特丹不僅景致如畫，更富深度文化涵養。阿姆斯特丹皇宮、荷蘭國家博物館及安妮之家等景點，都是歷史愛好者必訪之處。行程較為緊湊的旅客，可搭乘運河遊船，把握僅有的時間遊覽城市風光，完整收藏阿姆斯特丹熱門的旅遊景點。

模里西斯天堂般的潔白沙灘、湛藍海水及珊瑚礁、火山等豐富自然景觀，相當適合情侶或親友一同出遊；圖片／Shutterstock

★ 模里西斯

馬克吐溫曾說「上帝先創造了模里西斯，再依照模里西斯的風景，創造了天堂」。潔白沙灘配上湛藍的海水，模里西斯擁有充滿異國風情的景色及珊瑚礁、火山等豐富的內陸自然景觀，適合情侶或親友一同出遊、創造美好回憶的夢幻之地。

被譽為千湖之國的芬蘭宛如世外桃源，旅客可盡情徜徉在當地純淨的大自然中；圖片／Shutterstock

【夢想清單】

★ 芬蘭

如世外桃源般的芬蘭被譽為千湖之國，旅客可盡情徜徉在當地純淨的大自然中，享受世上最潔淨的空氣；同時造訪聖誕老人村、41座國家公園並體驗當地著名的桑拿。夏季的芬蘭是日不落國，更是旅遊的黃金季節，旅人們千萬要把握良機，體驗當地音樂節、藝術展覽及湖上游船。

冰島的自然景觀不僅能讓旅客大飽眼福，還可與親朋好友們至藍湖享受天然地熱溫泉；圖片／Shutterstock

★ 冰島

從瀑布、野生動物到壯麗的冰川及火山，冰島的自然景觀絕對讓旅客大飽眼福。旅客可與親朋好友們至藍湖（Blue Lagoon）享受天然地熱溫泉、敷上藍湖特有的矽泥面膜(Silica Mud Mask)，同時欣賞周遭的自然美景，共度美好休閒時光。

聖托里尼除了以藍頂白牆的建築聞名，更有世上最迷人的日落與獨特的火山地貌；圖片／Shutterstock

★ 希臘 聖托里尼

座落於神秘又浪漫的愛琴海上，聖托里尼除了以藍頂白牆的建築聞名，更擁有世上最迷人的日落與獨特的火山地貌，讓旅客可一覽不同地質的美麗沙灘，是許多旅人心目中的必訪之地，也是與愛人創造美好回憶的最佳選擇！

旅客可在突尼西亞品嚐各式美饌、造訪撒哈拉沙漠及艾爾捷競技場；圖片／Shutterstock

★ 突尼西亞

作為地中海歷史文化城市之一，旅客可在突尼西亞品嚐各式美饌，享受陽光、沙灘及大海堆疊而成的度假氣息，並造訪遠近馳名的撒哈拉沙漠及艾爾捷競技場（El Jem Amphitheatre），或至突尼西亞最古老的城市—比塞大（Biserta）散步，沉浸在歷史古蹟之中。

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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