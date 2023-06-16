新竹旅展今登場！出國旅遊萬元有找　星級餐券3折起

【旅奇傳媒/編輯部報導】這個夏天，準備好出遊了嗎？「2023 新竹國際旅展」6月16日至19日將於新竹縣立體育館登場，展場精選旅宿體驗、人氣餐券、美食伴手禮一應俱全，喜愛旅遊的朋友們千萬不要錯過搶好康的機會！

新竹國際旅展為新竹、苗栗地區最大的國際旅展，旅展現場將推出夏、秋季早鳥優惠、悠遊國旅預購方案、星級熱銷住宿券、餐券、SPA泡湯券、伴手禮一應俱全，帶給消費者最優惠的好康，熱門廠商、品牌旅行社、星級飯店在新竹最大旅遊盛會共襄盛舉，搶攻夏季旅遊市場商機，為秋冬出遊熱潮暖身。

▲馬來西亞擁有絢爛的城市景緻與豐富自然景點。 圖：shutterstock／來源

其中，「名勝世界郵輪」推出暑假大FUN送4天3晚，旅展期間下訂立馬折 $6150元，第二人艙房費1元；「找到了（雙向）旅遊」推出馬新雙城奇遊 樂高樂園5+1日，暑假馬新雙國，下殺 $19900/人起；「裕典旅行社」冰與火的國度～冰島12日6人成行，現場報名下殺 $10,000/人；「富悅旅行社」泰國格蘭玩不膩 6人成行 $19990/人起；「御風旅遊」泰國曼谷5日遊六人成行，旅展超殺 $9999/人起。

國民旅遊部份，「香格里拉冬山河渡假飯店」推出豪華套房 $4,999（含早晚餐）；香格里拉休閒農場－極致雙人林道房 $4,999（含早晚餐）；香格里拉冬山河渡假飯店豪華套房+香格里拉休閒農場極致雙人林道房，下殺 $7,999（含早晚餐）；「熊麻吉」推出武界部落兩天一夜套裝行程每人 $3899；「康橋連鎖旅館」六館通用雙人房平日每晚 $1888；「威順旅行社」漫遊小琉球2人成行，兩天一夜每人只要 $2750；「唯一旅行社」旅展獨家！西拉雅兩天一夜套裝行程 $3999等。

▲宜蘭香格里拉休閒農場，是闔府離塵度假的好選擇。 圖：香格里拉休閒農場／提供

▲隨著近年山林旅遊熱潮，讓更多人認識了南投縣仁愛鄉武界部落。 圖：shutterstock／來源

主辦單位也大手筆祭出多項好康活動，展覽期間天天早鳥福袋大放送，入場參觀抽星級飯店住宿及日本東京來回機票、消費滿額抽保濕面膜等多樣獎項，歡迎進場逛展拿好禮！

※ 早鳥福袋天天送，前100名加碼（優惠住宿券 & 北妍SPA券等好禮）

※ 每日前200名入場來賓即可獲得早鳥福袋乙份

• 凡於6/16（五）～6/19（一）早上10:00前持任一入場資格（票券、官網預約QR code等）至新竹縣立體育館入口處領取號碼牌，每人限領一次。

• 於當日11:00~17:00憑號碼牌至贈品處兌換贈品，款式隨機，無法指定。

※ 入場參觀加碼抽大獎

歡慶竹、苗最大旅展開幕，主辦單位特別於 6/16-19 為期四日推出限定活動，每位入場來賓有機會獲得日本東京來回機票及星級飯店住宿。

• 凡於6/16（五）～6/19（一）入場參觀來賓，皆可獲得摸彩券1張，填寫完成至贈品處摸彩箱投入摸彩券即可參加抽獎活動。

• 獎項包含：︁日本東京來回機票、榮美金鬱金香酒店、煙波飯店十全烤鴨宴、六福村個人套票。

• 展後抽出中獎幸運兒，並於6/26公告中獎名單於官網。

• 中獎獎項不得要求轉換、轉讓或折換現金，若原定獎項因不可抗拒之因素無法提供，得獎者同意主辦單位更換其他等值獎項。

※ 消費滿額抽獎

消費一萬元抽保濕面膜、環保餐具、環保袋、SPA券、廚用小物等多項好禮讓您帶回家。

• 凡於展覽期間內消費滿一萬元憑訂單至贈品處登錄即可參加抽獎1次。

• 獎項包含：︁康倪包濕面膜、小麥環保餐具組、廚用小物3件組、星展環保袋、北妍SPA券等多樣好禮。

• 每日限量100名可參加消費滿額抽獎活動。

• 中獎獎項不得要求轉換、轉讓或折換現金，若原定獎項因不可抗拒之因素無法提供，得獎者同意主辦單位更換其他等值獎項。

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