上山避暑！谷關飯店推涼感森呼吸假期 搭配親子水上活動涼一夏

統一谷關渡假村大廳。 圖：統一谷關渡假村／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】炎炎夏日炙熱難耐，去哪裡都人擠人，想規劃一個涼爽慢活的山林避暑旅行。統一谷關渡假村自2023/7/1~8/29推出暑假度假住宿方案－涼夏彩之湯饗，和洋雙人房一泊一食6,080元起，現在預訂即享晚餐買一送一優惠；另有人氣野奢BBQ一泊四食12,000元起，專案皆贈消暑冰品及八仙山免費入園券，涼爽山風、蟲鳴鳥叫與湯泉美景，交織成大自然的旋律饗宴，搭配夏季紓壓行程與親子水上活動，暑假全家的療癒假期正式展開！

▲夏季狂歡圓舞曲－快艇競賽。 圖：統一谷關渡假村／提供

統一谷關位於高海拔地區，氣溫較低，漫步日式庭園、聆聽自然白噪音，如果夏天不泡溫泉，不妨享受戶外冷湯，接著大啖專案贈送的冰品，白冷冰棒浸入各種口味的刨冰，雙重味蕾一次滿足！晚間蒸溽暑氣漸消，適合與三五好友、情人相聚日式廣場賞夜景、喝茶吹吹風，周末限定的音樂晚會，用醉人歌聲伴您好眠。隔天早晨，前往八仙山為旅行畫下完美句點，隨著季節變換景色的輕裝短途步道，尋訪美麗的十文溪、櫻花林、油桐林與竹林，感受山風洗禮，盛夏消暑彷彿變奏曲，既緩且快，自由而多變。

▲美饌狂想曲－富貴特盛饗宴。 圖：統一谷關渡假村／提供

統一谷關招牌菜單「富貴特盛饗宴」以富貴雞及三台熱門餐車為主軸，先推出特色小菜車開胃，接著呈上主餐富貴雞－剪開碩大麵包，整隻雞的精華盡現眼前，濃郁雞汁搭配麵包，佐以鮮嫩全雞，中間有蔬食沙拉車的精彩桌邊服務及焗烤鱘龍飯點綴，接著用夢幻甜點車作結尾，最棒的是，每台餐車的料理皆可無限續點，就像狂想曲般，總有意想不到的味蕾饗宴，雙人套餐3,000元+10%，是老饕們私藏的美食口袋名單。

▲浪漫野奢進行曲－野奢房型。 圖：統一谷關渡假村／提供

暑假是親子的狂歡假期，來到統一谷關不僅賞山景泡溫泉，夏季更舉辦多項水上活動，像是迷你快艇競賽、水槍派對…等，寶貝歡笑聲不斷、大人沉浸愜意氛圍。此外飯店帶領住客「找出四季色彩～個人色彩診斷」，再使用行動畫框拍美照，晚間參加酒塞彩染DIY，彩繪出具有個人特色的紀念品，旅行回憶就像一首圓舞曲，歡快而精彩。

統一谷關話題度超高的野奢BBQ一泊四食專案，無須攜帶任何裝備就能打造野奢假期，飯店客房般地空間設計，每間皆有獨立湯屋和衛浴設備，溫泉中欣賞山色，讓身心與自然合而為一，此外再享一泊四食大地饗宴與專屬管家。雙人入住12,000元起，10人以上提供包場服務，使用投影幕看影片、聽音樂，主廚親臨現場烤肉，親朋好友悠閒同樂營火派對，假期超Chill，彷彿浪漫的進行曲般，每一分鐘都是假期的珍貴環節！

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