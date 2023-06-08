777元抽曼谷機票！ 桃園福容機捷飯店7週年慶 每人300元起嗑龍蝦
【旅奇傳媒/編輯部整理】座落於桃園機場捷運A8站，以城市商務飯店定位出發，福容大飯店桃園機捷A8店，自2016年開幕以來，除持續落實耕耘桃園林口商圈，成功奠定機場銜接飯店首選口碑。今年喜迎飯店7歲生日，特推出「Let’s Cheers7週年慶」活動，放送全館大利多，除777元週年慶限定商品，每人300元起大啖龍蝦；消費滿額還可參加『777抽大獎』，週週送出值上萬元福容飯店住宿券外，最後還可抽海外出國豪禮，贈送曼谷雙人來回機票等超級大獎。
福容桃園機捷A8店自即日起至6月30日歡慶7週年，多項限定優惠盛大推出。住房優惠，凡活動期間向飯店直接訂房(含官網、電話、享福卡APP)，原每筆可累積之享福卡住房點數享加倍贈。麗會所推出777限購商品，肌底層多效保濕面膜乙片搭配泡湯或健身房乙次，特回饋週年慶價777元，相當於原價1,120元打7折。
餐飲，除福粵樓「官燕楊枝甘露」特價680元/每份 (原價1,080元)，ABar 也新推出「跳跳蝦套餐」每份999元 (原價1,380元)。不只如此，飯店更大手筆「龍重升等」，6月底前、凡田園咖啡廳用餐，每人只要300元起，即可加價購「奶油焗龍蝦」半隻。若喜歡中式料理，福粵樓同樣享300元起，美味升等，「銀絲蒜香蒸龍蝦」或「上湯焗龍蝦」，口味二選一。(以上優惠須另加一成服務費)
此外，今年度更特別與業界翹楚～中華航空及旅遊精品～「笛森諾行李箱」合作，擴大回饋力道、舉辦萬元抽獎活動。凡週年慶期間，全館消費滿777元，即可參加「777抽大獎～週週送」及「777抽大獎～月抽獎」雙重抽。其中「週週送」每週抽出乙名、分別贈送福容淡水漁人碼頭店、福容福隆店、福容麗寶賽車主題旅店及福容花蓮店住宿券外；7月初累積週年慶期間全部符合資格者，再舉辦第二重「月抽獎」活動，抽出共60名幸運兒，贈送包含「中華航空台北-曼谷雙人來回機票」、2023年最新色 Deseno 笛森諾30吋尊爵魔力胖胖箱，福容大飯店麗會所SPA療程、2023年福隆沙雕藝術季門票等大獎。抽獎次數以777元為準自動換算，消費越多、得獎機會越高。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言