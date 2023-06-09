暑假出遊省荷包！雄獅精選五大親子旅遊行程、最高折萬．期間限定藍皮「夜行列車」

暑假全家出遊要去哪裡？如何省荷包？雄獅旅遊精選「暑假五大親子旅遊行程」，主打新加坡、韓國、日本、義大利及台灣，無論是暢遊主題樂園、話題景點，或是深度探索人文歷史與文化，都可以滿足不同旅客需求，指定商品最高現折萬元，另有票券買一送一優惠。

擁有多元種族與文化的新加坡是暑假旅遊最佳選擇；圖片／雄獅旅遊提供

韓國是暑假旅遊CP值最高的地方，像是首爾樂天世界樂園及愛寶樂園，釜山的海雲台天空膠囊列車、松島海上纜車等，都是小朋友放電好去處，「首爾愛寶樂園明洞5日遊」每人21,499元起。新加坡則擁有多元種族與文化，街道上隨處可見中文標示，甚至「講台語嘛欸通」，今年也新增不少親子旅遊景點，例如5月全新開放的「飛禽公園」飼育超過400種鳥類，是亞洲最大的鳥類樂園；有吃又有得玩的「冰淇淋博物館」，除了可以了解冰淇淋的歷史與文化，還有各種口味的冰淇淋吃到飽，推薦「新加坡雙樂園5日遊」每人39,900元起。

日本九州可享受悠閒的親子度假時光；圖片／雄獅旅遊提供

日本向來是台灣旅客的最愛，去膩了東京、大阪，就來九州享受悠閒的度假時光，「親子暑假九州5日遊」走訪豪斯登堡、佐賀熱氣球博物館、長崎企鵝水族館，還可吃到長崎蛋糕、一蘭拉麵等美食；想要體驗不同風景，義大利則是今年熱門的歐洲親子旅遊目的地，無論是羅馬競技場、佛羅倫斯聖母百花大教堂及水都威尼斯等，都能一窺文藝復興時期的華麗古典美學，把教科書裡的風景全部自己走一遍，「特選義大利10日」每人76,900元起。

期間限定的藍皮解憂號夜行列車，可感受夜晚寧靜無雜的海浪聲，品嚐部落主廚嚴選限定餐盒；圖片／雄獅旅遊提供

夏季的台灣同樣精彩，重頭戲「台東熱氣球嘉年華」可以看到各種色彩繽紛及獨特造型的熱氣球在空中爭豔，搭乘熱氣球享受升空快感的繫留體驗更是旅客的必玩重點，還有期間限定的藍皮解憂號夜行列車，感受夜晚寧靜無雜的海浪聲及舒適的夏夜微風，品嚐部落主廚嚴選限定餐盒，推薦「藍皮解憂號、台東熱氣球嘉年華2日遊」每人4,499元起。

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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