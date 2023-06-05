寵物友善住宿推薦TOP 6！不用再讓毛小孩顧家，和心愛寵物一起享受美好旅程

到外縣市旅行過夜時，不想要讓心愛的毛小孩獨自顧家，不妨帶著牠們到寵物友善的旅館一起出門走走吧！本文整理了 6 間寵物友善的飯店、民宿，可以帶著毛小孩們一起同樂，和牠們一起留下美好的回憶、享受愉快的旅遊時光！

宜蘭 煙波花時間

圖／IG@bibichi.bichon

宜蘭傳藝的煙波花時間推出了「寵愛毛小孩 藝起樂遊趣-寵物房專案」，房間可以讓一隻體重15公斤以下、年齡為五個月以上的中、小型狗狗或是貓咪入住，而且選擇該專案還附有寵物專屬備品組及早餐，可以讓寵物舒適入住。傳藝中心開闊的園區也可以讓毛小孩們放風玩耍，還有寵物專屬體驗活動「毛孩點心燈」，可以到傳藝中心的文昌祠替寵物祈福、請神明保佑心愛的毛小孩平安健康。

圖／IG@bibichi.bichon

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

連絡電話：03-950-6666

台中 aged

圖／IG@yozz_l

位於台中東勢的「aged」總共有三個不同風格的住宿空間，就如其名，空間內的擺飾充滿了歲月的韻味，舒適的氛圍讓人能夠好好放鬆休息，如果想要帶寵物一起享受假期也沒有問題。這間沒有在網路上公開地址、電話的民宿，需要透過 IG 進行預約，如果想要入住的話，一定要關注 aged.nicethings IG 專頁，才能夠順利掌握最新的預約資訊。

圖／IG@yozz_l

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地址：訂房後提供地址

台中 美好年代Belle Époque

圖／IG@shiba.kuma_

美好時代 Belle Époque 的一樓是寵物友善餐廳，三樓和四樓則是寵物友善的民宿，總共有三間雙人房。如果要帶寵物一起入住的話，會酌收清潔費，進入房內之前先把腳擦乾淨，寵物就能和主人們一起睡在床上。美好時代 Belle Époque 的交通便利，想帶毛小孩們到附近走走逛逛，走一小段路就能抵達草悟道公園、市民廣場，悠閒地散散步、曬曬太陽。

圖／IG@bordercollie_autumn_kuri

地址：台中市西區模範街31巷7弄7號

連絡電話：04-2302-0330

南投 朵麗絲的家

圖／IG@riinniir

位於南投日月潭附近的貓咪友善民宿「朵麗絲的家」，可以帶著貓咪和小型犬一起入住，在入住前須繳納一隻寵物2000元的押金（最多可一次帶兩隻寵物入住），退房沒有問題的時候會退回。特別要注意的是，如果有打算要帶家中的貓狗同行入住，需要透過官網訂房，並且事先聯繫、確認，就能和家中的毛小孩們一起享受親近自然的日月潭之旅。

圖／IG@riinniir

地址：南投縣魚池鄉中山路146巷20號

連絡電話：04-9285-5221

高雄 杉菻行旅

圖／IG@wifi_roll

結合老屋元素與現代設計的「杉菻行旅」有四種不同的房型，打造了能讓毛小孩和家人們盡情同樂的住宿空間，與寵物入住時，會提供給專門給毛小孩的迎賓點心還有寵物備品，讓毛小孩也能有賓至如歸的感受、與家人一同度過美好假期。

圖／IG@wifi_roll

地址：高雄市新興區新田路172巷25號

連絡電話：07-281-7820

花蓮 布萊頓·霍夫莊園

圖／IG@butternba

入住位於花蓮遠雄海洋公園旁的「布萊頓·霍夫莊園」，能夠體驗在六星級露營車內度假的悠閒感，還能夠欣賞到美麗的海景。帶著寵物們一起前往，毛小孩也能夠在廣闊的園區內盡情玩耍（寵物入住需酌收清潔費），就算不特別排其他的行程，一樣能夠好好享受假期。

圖／IG@butternba

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德157號

連絡電話：03-867-1111

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