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明日相約台北國際觀光博覽會 「菲」凡優惠找驚喜

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圖：菲律賓觀光部、shutterstock／提供
圖：菲律賓觀光部、shutterstock／提供

長灘島蟬聯多年全球最佳沙灘之一，成為島嶼假期首選。　圖：菲律賓觀光部／提供
長灘島蟬聯多年全球最佳沙灘之一，成為島嶼假期首選。　圖：菲律賓觀光部／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】驚喜優惠「夏」到你！全台夏季規模最大旅展即將於5月26日至5月29日台北世貿一館登場，看旺暑假家庭親子、海島旅遊與遊學市場需求，菲律賓觀光部（攤位A1019）集結業者參展攜手共推熱門旅遊目的地長灘島、宿霧及薄荷島、巴拉望超值行程，攤位舞台規劃贈獎互動節目及經典菲式料理試吃，持續放送動人島嶼精采。

▲Sisig號稱不可錯過地表最強的豬肉料理。　圖：shutterstock／來源
▲Sisig號稱不可錯過地表最強的豬肉料理。　圖：shutterstock／來源

美食開路 菲律賓魅力再發現

菲律賓料理被封最受低估的美食之一，含獲得國際美食評鑑Taste Atlas評選為全球最美味蔬菜湯品的「菲式酸湯」（Sinigang）、紐約時報評選為「地表最強豬肉料理」的「鐵板豬頭肉」（Sisig）、菲版鐵路便當定番菜「辣椰香豬特快車」（Bicol Express）、以醋味刺激味蕾的「菲式控肉」（Adobo）、「菲式肉醬麵」（Pansit Palabok）等多款道地美食，從料理調味充分表現文化融合底蘊。菲律賓館舞台節目規劃以美食開路，每日限量放送料理試吃，期待抓住台灣旅客的胃，探索菲律賓旅遊魅力。

▲宿霧擁有許多優質學校，提供學員語言文化雙拼體驗。　圖：shutterstock／來源
▲宿霧擁有許多優質學校，提供學員語言文化雙拼體驗。　圖：shutterstock／來源

「菲」凡優惠 主打遊學及島嶼假期

菲律賓擁有遊學環境優勢與島嶼觀光資源蔚為暑假出團熱門，對準市場商機，菲律賓觀光部邀請眾家業者規劃旅展現場優惠吸引遊客青睞。杜威遊學推出華航聯名行程加贈獨家限量禮物，Hi家教線上課程滿萬折千優惠。澳貝客遊學顧問主打碧瑤、宿霧學校免美金100元註冊費，現場報名加贈按摩券。

長灘島旅遊圖書館（富立旅遊）祭出寵愛女人節優惠，行程第二人報名享半價；五星奢華之旅第二位省兩萬。Traveler旅遊家旅行社推長灘島、巴拉望與宿霧薄荷島行程瘋搶驚喜價自$16,800起。新魅力旅遊主打宿霧五日遊，現場付訂現折一千。

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菲律賓 觀光 長灘島

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