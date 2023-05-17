MSC地中海郵輪直擊！首創「基隆－那霸」雙母港．水晶旋梯、海上香榭大道超吸睛

全球第三大郵輪品牌–MSC地中海郵輪，享譽全球，對郵輪愛好者來說，其走在時代尖端的現代奢華、娛樂設施以及美食與服務，是不可不收集的體驗。今(4)日旗下2019年下水、18萬噸的「MSC地中海榮耀號」首度來台，不但是亞洲目前最大、最新郵輪，更是基隆港有史以來最大噸位郵輪，中庭的「施華洛世奇水晶旋梯」、郵輪界最長的80米LED天幕所覆蓋的「海上香榭大道」，都震懾台灣賓客的目光，看準台灣具亞洲第二大郵輪客源地優勢，MSC地中海榮耀號預計2024年進軍台灣市場，推出業界首創「基隆－那霸」雙母港航線，共12趟次5至6日行程、由東南、雄獅、信安、巨大、喜鴻、行家旅行社包船，即日起開始銷售。

2019年下水、18萬噸的「MSC地中海榮耀號」，船上備有讓親子族群尖叫的水樂園；圖片／欣傳媒

「MSC地中海榮耀號」首度來台，是基隆港有史以來最大噸位郵輪；圖片／欣傳媒

MSC地中海郵輪大中華區總裁黃瑞玲表示，MSC地中海郵輪為全球第三大郵輪品牌，也是成長最快的郵輪品牌，MSC地中海郵輪疫後以全球郵輪復甦領航者為目標，上星期「MSC地中海榮耀號」在日本首航，今日首度來到基隆，為強勢回歸亞洲的重要指標。MSC地中海郵輪看好台灣市場，計畫長期投入營運。疫情三年期間MSC地中海郵輪新建成3艘郵輪，還有2艘興建中，全艦隊21艘郵輪服務全球港口，以300年航運世家的歷史背景，承續保護海洋環境的未來志向，2019年起每年發佈永續報告，實現2050年零碳排目標，所有郵輪都搭載最先進的環保設施。

MSC地中海榮耀號船長Lauro Maresca(右)及基隆港務分公司總經理高傳凱進行交換銘牌儀式；圖片／欣傳媒

東南旅行社副董事長李樹軍表示，MSC地中海榮耀號將是台灣地區運營最大、最新郵輪，預計自2024年1月16日起至3月5日航行「基隆－那霸」雙母港航線，有航次正巧遇到春節除夕，船上將載滿台灣與日本籍旅客，雖來自歐洲，船上皆有華語人員可以協助旅客，民眾不用飛到國外，就可以享受豪華的軟硬體設施服務，將帶給台灣旅客全新感受。

「MSC地中海榮耀號」上舉行首次來台記者會，臺灣港務基隆分公司總經理高傳凱及MSC地中海榮耀號銷售聯盟－東南旅行社副董事長李樹軍、信安旅行社董事長蔡向忠、巨大旅行社董事長項國棟、喜鴻旅行社總經理郭佳、行家旅行社執行長白中仁、雄獅旅行社郵輪事業發展處總經理劉曉寧等嘉賓蒞臨；圖片／欣傳媒

基隆港務分公司總經理高傳凱表示，基隆港於疫情期間，在東、西岸旅運設施、旅客候船空間、動線優化、自動通關設施建置等，皆已做擴充提升，基隆港可泊郵輪噸數已提高至25萬噸，現在正準備好迎接國際郵輪來台，5個月前他率隊前往MSC地中海郵輪位於日內瓦的總部拜訪，爭取旗下郵輪到基隆港靠泊，為復甦郵輪產業努力，台灣港務公司針對郵輪靠港的優惠，將持續至明年。

MSC遊艇會景觀酒廊；圖片／MSC地中海郵輪

雄獅旅行社郵輪事業發展處總經理劉曉寧表示，MSC地中海郵輪適合各種年齡層、友善親子族群，也有高端的俱樂部，行業首創的「船中船」地中海遊艇會（MSC Yacht Club），24小時管家服務和專屬禮賓、酒廊及餐廳等區域，也提供尊貴奢華的歐洲世家禮遇。觀察郵輪產業發展，預計台灣市場會走向分眾市場，未來會有越來越多郵輪品牌來到台灣，郵輪產品種類也會愈加多元。

首度停靠基隆的「MSC地中海榮耀號」，擁有許多集郵輪界之最的設施與服務，例如保母服務，過去一般郵輪設置的兒童與青少年俱樂部，主要提供給學齡兒童，MSC地中海郵輪則設置由專業人員看護的分年齡兒童俱樂部，包括鎖定1～3歲的「Baby Club」。

中庭大廳由「施華洛世奇水晶」鑲嵌的鋼琴表演舞台、旋梯等映入眼簾，展現華美氣勢；圖片／欣傳媒

亮點1：施華洛世奇水晶旋梯

走入中庭大廳，旅客立即被閃耀的光芒震懾，由「施華洛世奇水晶」鑲嵌的鋼琴表演舞台、旋梯等映入眼簾，展現華美氣勢，「施華洛世奇水晶旋梯」就運用了61,440顆奧地利水晶所建造。

「榮耀大道」由長達80米LED天幕所覆蓋，兩側還有餐廳酒吧及購物名店環繞；圖片／欣傳媒

亮點2：最長LED天幕「海上香榭大道」

位於郵輪中庭的「榮耀大道」有著「海上香榭大道」美名，不僅由長達80米LED天幕所覆蓋，兩側還有餐廳酒吧及購物名店環繞，絕對為郵輪上不可錯過的必訪地點。

「亞利桑那水上樂園」擁有4大泳池加上多條刺激滑水道，泳池上方還設有懸浮海上的空中吊橋；圖片／欣傳媒

亮點3：讓親子最興奮的「水上樂園」

「亞利桑那水上樂園」，是海上最複雜和令人興奮的水上樂園，擁有4大泳池加上多條刺激滑水道，一系列適合所有年齡段的游泳池、特色活動，泳池上方還設有懸浮海上的空中吊橋，挑戰膽量。

享譽全球的法國甜品大師Jean-Philippe Maury所設計的巧克力工坊和咖啡屋；圖片／欣傳媒

MSC地中海榮耀號擁有12 家餐廳和 20 家酒吧，提供多元精緻美食；圖片／欣傳媒

亮點4：豐富多元美食、擁有12 家餐廳

MSC地中海榮耀號擁有12 家餐廳和 20 家酒吧可供選擇，滿足各種口味。包含純正墨西哥料理、美式牛排屋，以及充滿亞洲風味的壽司吧、鐵板燒等，還有享譽全球的法國甜品大師Jean-Philippe Maury所設計的巧克力工坊和咖啡屋。

MSC方程式賽車，讓賓客在激動人心的比賽中正面交鋒；圖片／欣傳媒

亮點5：琳瑯滿目的娛樂設施與活動

「倫敦大劇院」每日演出百老匯音樂劇；MSC方程式賽車，兩台賽車虛擬模擬器，讓賓客在激動人心的比賽中正面交鋒；海上首個全尺寸的保齡球館，可和朋友和家人挑戰到最後一球；寬敞的體育中心，白天可進行運動和遊戲、晚上進行社交、聚會和跳舞。

樂高海上樂園；圖片／MSC地中海郵輪

亮點6：與樂高合作樂高海上樂園

與Lego和 Chicco合作兒童與青少年俱樂部，包括CHICCO 嬰兒俱樂部、LEGO 迷你俱樂部、LEGO 青少年俱樂部、年輕俱樂部、青少年俱樂部、Webstar 房間和 Doremi 實驗室，孩子們將可以體驗「樂高電影製作人」、NINTENDO、玩音樂，在嬰兒俱樂部，1 至 3 歲的兒童可以享受與 Chicco 合作設計的活動和遊戲，青少年專用區則有電影院、遊戲室和迪斯可舞廳。

MSC地中海榮耀號自2024年1月16日起至3月5日運營「基隆－那霸」雙母港航線，共計12航次，推出5至6天行程，前往沖繩、宮古島、石垣島，每航次皆安排一晚沖繩過夜，讓遊客搭乘郵輪也能盡情深入在地，售價31,900元起，行程由東南、雄獅、信安、巨大、喜鴻、行家共6家業者同銷售，詳情請洽各旅行社。

MSC地中海榮耀號行程：https://bit.ly/412t7W4

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211572