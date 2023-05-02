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從歡迎到嚴格審查，中國遊客的泰國行不再方便

聯合新聞網／ 海那Hannah
示意圖／ingimage
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猶記得在今年1月8日起中國解除邊境管制，泰國副總理更是到機場迎接首批陸客。

兩個多月的時間過去，根據泰國海關表示每天約有8000份的申請書，加上一月分3萬人，已經有50-60萬人到泰國旅遊。

但是人多必有亂象，雖然泰國觀光旅遊局預期希望今年能夠有至少500萬的中國遊客訪泰，可是現在的積極度卻開始有所趨緩。

根據泰國郵報報導，整體狀況有所阻攔的其實是中國這邊在簽發簽證的時候，有了許多的規定。像是不接受直銷團體的大型旅遊或是大公司的獎勵旅遊等。

目前泰國旅行團對於申請簽證的規影有所更新，從2023年5月8日起，不再由旅行社批次辦理，中國駐泰領事館要求每一位中國遊客申請個人簽証，旅行社的功用主要是陪同觀光，同時限制旅行社的申請人數。

另外對於中國遊客，申請簽證的同時也要求需要檢附有飯店預訂文件以及1萬人民幣的財務文件。

在這一連串的操作之下，其實某程度也與有網路平台所傳言的不實留言有所相關，在加上同一時間有許多人遇到了搭乘交通工具被加價等事情的發酵。至於上述的狀況可以趨緩嗎？也就只能等待時間證明。

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