繡球花季節來了！2023全台8個賞繡球花景點推薦，快揪姊妹們到夢幻花海打卡

少女們準備衝一波！每年的5~6月是繡球花盛開的季節，長滿一顆又一顆粉紫色花球的繡球花海，光用想的就覺得夢幻到不行！ReadyGo為大家整理了全台從北到南8個賞繡球花景點推薦，有陽明山、苗栗花露農場跟嘉義佐登妮絲城堡等等，趕快趁著繡球花季安排踩點行程，跟這些可愛的繡球花一起拍照打卡，享受被繡球花給簇擁的療癒氛圍吧！

台北高家繡球花田

圖片來源：IG @physio__imona

首先要介紹的是每年到繡球花季就會塞爆人潮的高家繡球花田，座落在陽明山竹子湖裡的高家繡球花田，共分為第一跟第二園區，第一園區的繡球花顏色較淺，多為粉紅色和白色；而第二園區的繡球花顏色就比較鮮豔，有很多紫色、藍色的繡球花可以一起大拍美照，加上高家繡球花田園區內地勢有高低起伏，拍起照來更唯美更夢幻，絕對是繡球花季必去景點！

高家繡球花田

地址：台北市北投區竹子湖路

台北午後陽光繡球花田

圖片來源：IG @ellen_ting

同樣位於陽明山的午後陽光繡球花田，主打粉藍色跟粉紫色的繡球花，雖然數量沒有像高家繡球花田那麼多，但別具特色的藍色繡球花搭配綠葉、藍天，拍起照來也是別有一番風味呢！喜歡藍色系繡球花的女孩們千萬別錯過～

午後陽光繡球花田

地址：台北市北投區竹子湖路31號

台北大梯田花卉生態農園

圖片來源：IG @wynn.travelgirl

大梯田花卉生態農園最大的賣點就是園區內種滿大片繡球花的梯田，高低起伏明顯的地形讓你可以輕易地拍出被繡球花簇擁的照片！而且為了讓大家的美照更有變化性，園方也特別打造白色的浪漫花棚，搭配垂吊的燈泡與白色花束，彷彿是童話裡才會出現的場景，真是有夠浪漫又夢幻！

大梯田花卉生態園區

地址：台北市北投區竹子湖路33-7號

台北大安森林公園

圖片來源：IG @cherry22600、IG @peilintun

想拍繡球花不用上陽明山，到大安森林公園裡也能拍到滿滿的繡球花！大安森林公園以其綠意盎然的景觀和多樣的植物種類聞名，而今年公園內除了有漂亮的杜鵑花可以賞之外，繡球花也從3月中陸陸續續開花，一大片粉紅色、粉紫色、藍色和白色交錯而成的繡球花海，隨便拍都美到炸！

大安森林公園

地址：台北市大安區新生南路二段1號

新竹薰衣草森林

圖片來源：IG @akiraniwa、IG @double.leo.tw

位於新竹縣尖石鄉的薰衣草森林可不是只有薰衣草，每到夏天，一大片盛開的繡球花美景也是超美超好拍！薰衣草森林擁有淡藍色、粉紫色和桃花色交錯的繡球花海，五顏六色的繡球花配上薰衣草森林園區裡的自然景色和優美的建築，隨便一拍都超像在歐洲童話小鎮，很適合帶著全家老小一起來賞花。

薰衣草森林新竹尖石店

地址：新竹縣尖石鄉129號

苗栗杉林松境休閒農場

圖片來源：IG @dalin209、IG @517_hsuan

杉林松境休閒農場位於南庄鄉東河村，每到夏天繡球花盛開的時節，滿山滿谷的粉藍色繡球花搭配山上獨有的盎然綠景，形成了一幅美麗的畫面。杉林松境休閒農場園區內設有一座環山步道，如果不怕累的話，建議可以沿著步道往上走到山頂，一邊享受著樹林帶來的芬多精，一邊透過居高臨下的角度將繡球花景收進眼底，光用想的就覺得好療癒！

杉林松境休閒農場

地址：苗栗縣南庄鄉東河村橫屏背12鄰26號

苗栗花露農場

圖片來源：IG @goodcimd1

同樣位於苗栗的花露農場，座落在卓蘭鎮的一座山丘上，以美麗的花田、城堡造型的民宿和精緻的餐點作為主要特色，可說是台灣最具歷史的觀光農場之一。而每年到5月初的繡球花季，園方就會用心地打造超美的繡球花牆，加上超唯美的花教堂、繡球花花屋、大草皮跟貓頭鷹樹屋等造景，超級好拍又好玩，很適合帶著小孩一起來放放電，共度美好的午後時光。

花露農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

嘉義佐登妮絲城堡

圖片來源：FB @珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡

最後要介紹的繡球花景點，就是去年才剛開幕的嘉義佐登妮絲城堡啦！以文藝復興時期巴洛克風格作為主要設計風格的佐登妮絲城堡，光是在女神噴泉、花園廣場跟羅馬柱雕塑等打卡點拍照就能讓你拍得不亦樂乎，而今年園方也針對花季特別打造「紫色浪漫季」，在各個打卡熱點前種滿了可愛的粉藍色、紫色繡球花，配上歐風感十足的城堡，讓你不用特別跑到山上也能拍到超美的繡球花海！

佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

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