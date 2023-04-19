拉拉山國家森林遊樂區遊客中心化身觀景咖啡廳 主打水蜜桃冰沙、森林風兒童閱覽室

拉拉山國家森林遊樂區開園了！拉拉山除了以盛產水蜜桃聞名之外，也以巨木群傲世，其紅檜森林群為北亞地區最大，也是台灣最大者，林務局自2018年開始籌備成立拉拉山國家森林遊樂區，歷經將入口意象與指標改善、原先的生態教育館改建為遊客中心、步道整理等整備後，園區已煥然一新，其中遊客中心更變身為美麗的「森林」系建物，設有玻璃屋觀景咖啡廳、森林風兒童閱覽暨遊戲室，供應拉拉山水蜜桃冰沙、馬告雞排飯套餐等特色美食，不過現在如果上網搜尋「拉拉山遊客中心」，將找到位於下巴陵的風景管理所的遊客中心，請指名「拉拉山國家森林遊樂區遊客中心」，不要弄錯了！

拉拉山國家森林遊樂區遊客中心觀景咖啡廳「Balong Café」招牌餐點–拉拉山水蜜桃冰沙及鬆餅；圖片／欣傳媒

觀景咖啡廳「Balong Café」LOGO設計，運用泰雅族編織圖騰元素；圖片／欣傳媒

園區裡原來的生態教育館，保留主建築，經過拉皮以木造裝飾改建為遊客中心，也與周圍的森林環境呼應，最吸睛且預料將吸引遊客駐留的是觀景咖啡廳「Balong Café」，「Balong」原住民語為「紅檜」之意，「Balong Café」由桃園市華陵社區合作社所經營，執行長邱俊皓表示，Balong Café的LOGO設計，運用泰雅族編織圖騰元素，也代表提供遊客歇息充電的場所，工作人員多為原住民，提供當地就業機會。

拉拉山國家森林遊樂區遊客中心變身為美麗的「森林」系建物；圖片／欣傳媒

「Balong Café」招牌餐點–馬告雞排飯套餐；圖片／欣傳媒

「Balong Café」分佈於2樓與4樓，2樓「Balong Café」化身為玻璃屋，將遠山近樹風光收納，讓旅客可在群山環抱中用餐或啜飲飲料，餐飲融合原民文化食材與當地特色，例如招牌餐點–拉拉山水蜜桃冰沙、馬告雞排飯套餐等，堪稱網美打卡新熱點。

拉拉山國家森林遊樂區遊客中心觀景咖啡廳「Balong Café」化身為玻璃屋，將遠山近樹風光收納；圖片／欣傳媒

4樓「Balong Café」為穆斯林遊客專屬，提供杜拜風味雞肉香腸袋餅（Pita）；圖片／欣傳媒

4樓「Balong Café」為穆斯林遊客專屬餐廳，採取預約制，與供應阿聯酋航空機餐的食品公司合作，提供旅客清真餐食，菜單菜色例如地中海風味香雞燉飯套餐、杜拜風味雞肉香腸袋餅（Pita）、川味牛肉麵套餐等，邱俊皓表示，Balong Cafe為了滿足多元客源需求，已取得Halal 清真認證，遊客中心同時也設置祈禱室，接待穆斯林旅客。

2樓「Balong Café」菜單；圖片提供／Balong Café

4樓「Balong Café」菜單；圖片提供／Balong Café

4樓為遊客服務區，設有服務台與醫療站，提供民眾諮詢，貼心準備手機充電區及文創商品的展售，半戶外的座位區，也讓遊客可品味山區雲霧的流轉。

3樓為展覽區，仿造森林的展覽陳設；圖片／欣傳媒

3樓為展覽區，透過導覽影片、仿造森林的展覽陳設、以及剪影的創意呈現，帶領旅客深入認識拉拉山的生態與人文。為了拉拉山國家森林遊樂區的開園，與外界溝通與森林教育，林務局特別製作短片《拉拉你好嗎？》，聚焦以一家三代的視角解讀拉拉山的生態與人文風情，「拉拉」一詞在泰雅語裡代表美麗的意思，以祖靈化身的拉拉，帶領影片主人翁（以及觀眾）由淺入深認識拉拉山國家森林遊樂區，目前在展覽區做播映。

１樓為親子木育區，為親子遊客打造一個以森林為主題，兼顧知性與休憩功能的場所，以木作打造遊樂設施；圖片／欣傳媒

親子木育區提供繪本書籍供民眾閱讀；圖片／欣傳媒

１樓為親子木育區，為親子遊客打造一個以森林為主題，兼顧知性與休憩功能的場所，提供繪本書籍供閱讀，以及以木作打造遊樂設施。

展望未來，邱俊皓表示，遊客中心新增餐飲等設施，提供多元服務，也將舉辦森林市集、小農市集等，透過活動讓園區更熱絡，合作社也計畫提撥部分收入所得，捐助後山學校等單位，由於當地年輕人才流失嚴重，希望園區開園後，能繁榮當地經濟，帶動青年返鄉、守護家園。

拉拉你好嗎？「預告」

拉拉山國家森林遊樂區

‧票價：全票200元、半票100元、65歲以上長者與3歲至6歲兒童及小學生非假日戶外教學，享有10元優惠票（即日起至9/30，入園門票除優待票及免票外，一律以半票100元計收）

‧遊客中心營業時間：早上8點至下午5點

‧電話：03-391-2142

‧台灣森林悠遊網：recreation.forest.gov.tw

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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